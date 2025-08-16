Как попасть в модный Японский парк в Краснодаре: обзор

Получить бесплатный QR-код в инфомате рядом с садом. Выдача происходит иногда раз в 30 минут, а бывает и раз в 2,5 часа. Всё зависит от того, сколько людей находится в саду в данный момент. У инфомата работают сотрудники и помогают вам отсканировать код с помощью телефона и забронировать вход в сад. Рядом есть лавочки с навесом. По одному QR-коду могут пройти двое. За одну выдачу заходят 50–70 человек.

Забронировать место в ресторане Ryotei. Зайдите на сайт, укажите дату, время и количество гостей. Нужно внести депозит 2000 рублей с человека, платить придется даже за детей. Эти деньги вы потом тратите на еду и напитки. После оплаты вам на WhatsApp придет QR-код, по которому вы сможете зайти в сад без очереди. Отметим, что по одному QR-коду может пройти только один человек.

Купить сертификат в кофейню Kissaten. Здесь работает похожая система, нужно забронировать место на сайте кафе, указав дату, время и точное число гостей. Депозит — 1500 рублей с человека, эти деньги вы потратите на еду и напитки. Детям до 7 лет покупать сертификат не нужно. Как и в случае с рестораном, зайти в Японский сад можно за час до посещения. Время прогулки после посещения кофейни не ограничено.

Заказать чайную церемонию. Нужно забронировать время в чайном домике, одно место стоит от 2000 рублей с человека, всё зависит от выбранного формата мероприятия. Участвовать могут строго дети от 12 лет. Чтобы узнать наличие свободных мест, можно также позвонить по номеру: +7 938 555-19-08.

Посетить мастер-классы. Каждый месяц в саду проводятся мероприятия по изготовлению японских украшений или мастер-классы по живописи. При покупке билета также формируется QR-код на вход. Стоимость — 2000–2500 рублей. По одному билету в Японский сад может пройти один человек. Вход возможен за 10 минут до начала мероприятия, после окончания вы сможете гулять по саду сколько захотите. Посмотреть афишу можно на сайте.