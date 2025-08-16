Как попасть в модный Японский парк в Краснодаре: обзор

НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Пропала мама с детьми. Онлайн
Вид на храм на опорах | Источник: Екатерина Железнова / 93.RUВид на храм на опорах | Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

Вид на храм на опорах

Источник:

Екатерина Железнова / 93.RU

Многие туристы в Краснодаре приезжают погулять в парк Галицкого, но есть нюанс — тут не так много тени. Единственный «оазис», где чувствуется прохлада в жаркие дни  — Японский сад. Здесь почти 7000 деревьев, а еще много воды: водопады, озеро и пруд. Разбираемся, как попасть в модный сад.

В солнечную погоду в саду особенно ярко выделяются пагода и храм на опорах | Источник: Екатерина Железнова / 93.RUВ солнечную погоду в саду особенно ярко выделяются пагода и храм на опорах | Источник: Екатерина Железнова / 93.RU
В главном пруду зацвели кувшинки | Источник: Екатерина Железнова / 93.RUВ главном пруду зацвели кувшинки | Источник: Екатерина Железнова / 93.RU
В саду можно найти лавочки в тени | Источник: Екатерина Железнова / 93.RUВ саду можно найти лавочки в тени | Источник: Екатерина Железнова / 93.RU
Из-за водоемов тут не так жарко, как в остальном парке | Источник: Екатерина Железнова / 93.RUИз-за водоемов тут не так жарко, как в остальном парке | Источник: Екатерина Железнова / 93.RU
А это новая скульптура «Утро», которая появилась в центре сада, напротив пруда Кагамиикэ | Источник: Екатерина Железнова / 93.RUА это новая скульптура «Утро», которая появилась в центре сада, напротив пруда Кагамиикэ | Источник: Екатерина Железнова / 93.RU
Журчание водопадов успокаивает | Источник: Екатерина Железнова / 93.RUЖурчание водопадов успокаивает | Источник: Екатерина Железнова / 93.RU
В саду сейчас очень зелено | Источник: Екатерина Железнова / 93.RUВ саду сейчас очень зелено | Источник: Екатерина Железнова / 93.RU
Вид из просторной беседки | Источник: Екатерина Железнова / 93.RUВид из просторной беседки | Источник: Екатерина Железнова / 93.RU
Больше всего тени на каменистых тропах | Источник: Екатерина Железнова / 93.RUБольше всего тени на каменистых тропах | Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

Сад открыт с 07:00 до 23:30 (в выходные) и с 07:30 до 23:30 (в будни). Последний вход возможен до 21:30. Время прогулки внутри сада не ограничено, но войти нужно в течение временного «окна», указанного в QR-коде (обычно 15 минут).Одновременно в саду могут находиться не более 200 человек. Это сделали для безопасности посетителей. Детям до 7 лет вход свободный, но в сопровождении родителей.

6 способов попасть в Японский сад

Попасть в локацию всё еще не так просто. Люди часами стоят в очередях за бесплатным QR-кодом, выдача которых происходит в разное время, и заранее это не угадать. Есть варианты и платно попасть в локацию, один из них появился буквально на днях. Обо всех способах рассказываем ниже.

Очередь за QR-кодами у инфомата | Источник: Екатерина Железнова / 93.RUОчередь за QR-кодами у инфомата | Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

Очередь за QR-кодами у инфомата

Источник:

Екатерина Железнова / 93.RU

  1. Получить бесплатный QR-код в инфомате рядом с садом. Выдача происходит иногда раз в 30 минут, а бывает и раз в 2,5 часа. Всё зависит от того, сколько людей находится в саду в данный момент. У инфомата работают сотрудники и помогают вам отсканировать код с помощью телефона и забронировать вход в сад. Рядом есть лавочки с навесом. По одному QR-коду могут пройти двое. За одну выдачу заходят 50–70 человек.

  2. Забронировать место в ресторане Ryotei. Зайдите на сайт, укажите дату, время и количество гостей. Нужно внести депозит 2000 рублей с человека, платить придется даже за детей. Эти деньги вы потом тратите на еду и напитки. После оплаты вам на WhatsApp придет QR-код, по которому вы сможете зайти в сад без очереди. Отметим, что по одному QR-коду может пройти только один человек.

  3. Купить сертификат в кофейню Kissaten. Здесь работает похожая система, нужно забронировать место на сайте кафе, указав дату, время и точное число гостей. Депозит — 1500 рублей с человека, эти деньги вы потратите на еду и напитки. Детям до 7 лет покупать сертификат не нужно. Как и в случае с рестораном, зайти в Японский сад можно за час до посещения. Время прогулки после посещения кофейни не ограничено.

  4. Заказать чайную церемонию. Нужно забронировать время в чайном домике, одно место стоит от 2000 рублей с человека, всё зависит от выбранного формата мероприятия. Участвовать могут строго дети от 12 лет. Чтобы узнать наличие свободных мест, можно также позвонить по номеру: +7 938 555-19-08.

  5. Посетить мастер-классы. Каждый месяц в саду проводятся мероприятия по изготовлению японских украшений или мастер-классы по живописи. При покупке билета также формируется QR-код на вход. Стоимость — 2000–2500 рублей. По одному билету в Японский сад может пройти один человек. Вход возможен за 10 минут до начала мероприятия, после окончания вы сможете гулять по саду сколько захотите. Посмотреть афишу можно на сайте.

  6. Купить сертификат в чайную «Каппу Ча». Это первый на юге России типрессо-бар, который открылся в конце июня 2025 года. На официальном сайте уже доступны для покупки сертификаты. Схема та же, что и у Kissaten и Ryotei — выберите дату, время, укажите номер телефона и оплатите. После этого вам на WhatsApp придет QR-код на вход и отдельно на оплату заказа в чайной. Стоимость — 1500 рублей с человека.

Вид из нового заведения «Каппу Ча» | Источник: Екатерина Железнова / 93.RUВид из нового заведения «Каппу Ча» | Источник: Екатерина Железнова / 93.RU

Вид из нового заведения «Каппу Ча»

Источник:

Екатерина Железнова / 93.RU

Совет: лучше бронировать сертификат за несколько дней до посещения Японского сада, день в день обычно мало свободных мест или их вообще нет.

Екатерина ЖелезноваЕкатерина Железнова
Екатерина Железнова
Журналистка
Вход в Японский сад Парк Галицкого Парк Краснодар
