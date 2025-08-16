Как попасть в модный Японский парк в Краснодаре: обзор

Многие туристы в Краснодаре приезжают погулять в парк Галицкого, но есть нюанс — тут не так много тени. Единственный «оазис», где чувствуется прохлада в жаркие дни — Японский сад. Здесь почти 7000 деревьев, а еще много воды: водопады, озеро и пруд. Разбираемся, как попасть в модный сад.
Сад открыт с 07:00 до 23:30 (в выходные) и с 07:30 до 23:30 (в будни). Последний вход возможен до 21:30. Время прогулки внутри сада не ограничено, но войти нужно в течение временного «окна», указанного в QR-коде (обычно 15 минут).Одновременно в саду могут находиться не более 200 человек. Это сделали для безопасности посетителей. Детям до 7 лет вход свободный, но в сопровождении родителей.
6 способов попасть в Японский сад
Попасть в локацию всё еще не так просто. Люди часами стоят в очередях за бесплатным QR-кодом, выдача которых происходит в разное время, и заранее это не угадать. Есть варианты и платно попасть в локацию, один из них появился буквально на днях. Обо всех способах рассказываем ниже.
Получить бесплатный QR-код в инфомате рядом с садом. Выдача происходит иногда раз в 30 минут, а бывает и раз в 2,5 часа. Всё зависит от того, сколько людей находится в саду в данный момент. У инфомата работают сотрудники и помогают вам отсканировать код с помощью телефона и забронировать вход в сад. Рядом есть лавочки с навесом. По одному QR-коду могут пройти двое. За одну выдачу заходят 50–70 человек.
Забронировать место в ресторане Ryotei. Зайдите на сайт, укажите дату, время и количество гостей. Нужно внести депозит 2000 рублей с человека, платить придется даже за детей. Эти деньги вы потом тратите на еду и напитки. После оплаты вам на WhatsApp придет QR-код, по которому вы сможете зайти в сад без очереди. Отметим, что по одному QR-коду может пройти только один человек.
Купить сертификат в кофейню Kissaten. Здесь работает похожая система, нужно забронировать место на сайте кафе, указав дату, время и точное число гостей. Депозит — 1500 рублей с человека, эти деньги вы потратите на еду и напитки. Детям до 7 лет покупать сертификат не нужно. Как и в случае с рестораном, зайти в Японский сад можно за час до посещения. Время прогулки после посещения кофейни не ограничено.
Заказать чайную церемонию. Нужно забронировать время в чайном домике, одно место стоит от 2000 рублей с человека, всё зависит от выбранного формата мероприятия. Участвовать могут строго дети от 12 лет. Чтобы узнать наличие свободных мест, можно также позвонить по номеру: +7 938 555-19-08.
Посетить мастер-классы. Каждый месяц в саду проводятся мероприятия по изготовлению японских украшений или мастер-классы по живописи. При покупке билета также формируется QR-код на вход. Стоимость — 2000–2500 рублей. По одному билету в Японский сад может пройти один человек. Вход возможен за 10 минут до начала мероприятия, после окончания вы сможете гулять по саду сколько захотите. Посмотреть афишу можно на сайте.
Купить сертификат в чайную «Каппу Ча». Это первый на юге России типрессо-бар, который открылся в конце июня 2025 года. На официальном сайте уже доступны для покупки сертификаты. Схема та же, что и у Kissaten и Ryotei — выберите дату, время, укажите номер телефона и оплатите. После этого вам на WhatsApp придет QR-код на вход и отдельно на оплату заказа в чайной. Стоимость — 1500 рублей с человека.
Совет: лучше бронировать сертификат за несколько дней до посещения Японского сада, день в день обычно мало свободных мест или их вообще нет.