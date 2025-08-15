НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Перед встречей с Трампом на Аляске Путин прилетел в Магадан: зачем

Перед встречей с Трампом на Аляске Путин прилетел в Магадан: зачем

Российский лидер планирует посетить несколько объектов

Президент проведет совещание с главой региона | Источник: RIAKremlinpool / TelegramПрезидент проведет совещание с главой региона | Источник: RIAKremlinpool / Telegram

Президент проведет совещание с главой региона

Источник:

RIAKremlinpool / Telegram

Владимир Путин прилетел в Магадан перед встречей с Трампом на Аляске. Саммит с президентом США должен состояться уже сегодня, 15 августа. В Магадане российский лидер планирует посетить несколько объектов и пообщаться с губернатором региона Сергеем Носовым.

В Магадане планируется показать Путину завод «Омега-Си», на котором перерабатывают и рафинируют рыбный жир. Это первый подобный завод в России. Также ожидается, что президент посетит культурный центр «Маяк» и спортивно-оздоровительный комплекс «Президентский».

«С учетом географии нашей страны президент никогда не упускает возможности заниматься региональными делами. Затем он отправится уже на Аляску, приступит к российско-американским делам», — сказал Песков.

Расстояние между Магаданом и Анкориджем, где пройдет саммит, составляет около трех тысяч километров. Полет из региона до Аляски составит около четырех часов.

По заявлению Дональда Трампа, главной темой встречи станет российско-украинский конфликт. Президент США подчеркнул, что переговоры будут пробными, чтобы понять готовность сторон к его завершению, при этом никаких сделок он заключать не будет, а финальным этапом видит встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Чего ожидают в мире от предстоящей встречи Путина и Трампа, читайте в этом материале.

Все визиты президентов США в СССР и Россию вспоминаем здесь.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Ночной корреспондент
Переговоры Путин Аляска Трамп
