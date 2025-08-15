В Telegram и WhatsApp* больше не созвониться. Есть ли какая-нибудь альтернатива?

Дозвониться можно Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Звонки в иностранных мессенджерах Telegram и WhatsApp* де-факто заблокировали. Накануне Роскомнадзор официально сообщил, что сделано это с целью борьбы с мошенниками. Поводом, как заявил РКН, стали сведения правоохранителей и обращения граждан.

Множество россиян столкнулись с трудностями. Журналист «Фонтанки», например, не смог поговорить по видеосвязи с пожилыми родственниками, которые уже привыкли использовать WhatsApp.

Собрали альтернативные варианты, которые могут вернуть привычный функционал. Условие такое: все способы должны легально работать без каких-либо ухищрений.

Чем можно заменить Telegram и WhatsApp для звонков по интернету?

Google Meet

Зарубежное приложение Google Meet можно скачать в популярных магазинах AppStore и Google Play. Еще оно предустановлено на всех устройствах с Google-сервисами. Если у ваших пожилых родственников смартфон на Android, то и скачивать Google Meet не придется.

Приложение привязывается к Google-аккаунту. Здесь такие плюсы: не нужно каждый раз проходить регистрацию, вводить номер телефона и другие данные.

Как позвонить по Google Meet с телефона?



1. Установите приложение Google Meet (Android или iOS).



2. Войдите в свой Google-аккаунт.



3. Нажмите «Новая встреча» или «Ввести код/ссылку».



4. Если создаете встречу — скопируйте ссылку и отправьте участникам (общение при помощи сообщений в Telegram и WhatsApp все еще доступно).



5. Дождитесь собеседников или воспользуйтесь полученной ссылкой.

VK Messenger

Приложение от «ВКонтакте», которое работает как отдельный продукт. При помощи него можно переписываться и звонить без использования самой социальной сети. Есть во всех магазинах, а также в формате веб-версии.

Если стоит цель просто поговорить с родственниками из любого места, где есть стабильный сигнал интернета, то приложение справится и с обычным звонком, и с видеовызовом.

VK Messenger интегрирован с «ВКонтакте»: все контакты, чаты и медиа синхронизированы с вашим аккаунтом.

Как позвонить по VK Messenger:

1. Установите приложение VK Messenger (Android или iOS).



2. Войдите в свой аккаунт «ВКонтакте».



3. Откройте чат с нужным собеседником или создайте новый.



4. Нажмите значок трубки для аудиозвонка или значок камеры для видеозвонка.



5. Дождитесь ответа или начните общение, если звонок приняли.

FaceTime

Вариант только для владельцев техники Apple — FaceTime. Работает на устройствах iPhone, iPad, разнообразных Mac и Apple Watch. Поддерживает видеозвонки в HD, аудиозвонки через интернет, а также групповые звонки до 32 участников.

Скачивать приложение не нужно, потому что оно уже предустановлено на устройствах.

Как позвонить по FaceTime?



1. Откройте приложение FaceTime на iPhone, iPad или Mac.



2. Войдите в свой Apple ID, если не вошли ранее.



3. Нажмите кнопку «+» или поле поиска, чтобы начать новый звонок.



4. Выберите контакт из списка или введите номер телефона/Apple ID собеседника.



5. Нажмите значок камеры для видеозвонка или значок трубки для аудиозвонка и дождитесь ответа.

MAX

Российский мессенджер MAX, о котором летом 2025 года пишут во многих СМИ и телеграм-каналах. Выпущен компанией VK. Приложение есть во всех магазинах. Замглавы ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин заявлял, что государство попробовало навязать конкуренцию Telegram при помощи национального мессенджера.

Регистрация в мессенджере MAX проходит по обычному российскому мобильному номеру. После этого можно общаться в чате либо совершать аудио- или видеозвонки.

Как позвонить по MAX?



1. Откройте приложение MAX на своём телефоне.



2. Перейдите во вкладку «Звонки» — она находится в нижнем (или верхнем) меню — рядом с «Контакты», «Чаты» и «Настройки».



3. Нажмите кнопку «Позвонить контакту».



4. В списке контактов выберите нужного пользователя, которому хочешь позвонить.



5. После выбора запустится аудио- или видеозвонок.

Botim

Мессенджер Botim разработан в ОАЭ, где тоже заблокированы звонки по WhatsApp. Приложение доступно для скачивания во всех магазинах для Android и iOS. Также можно пользоваться версиями для Windows, macOS и Linux.

Регистрация в Botim проходит по номеру телефона. После этого можно переписываться либо совершать аудио- или видеозвонки.

Как позвонить по Botim?



1. Откройте приложение Botim на телефоне.



2. Войдите в свой аккаунт или зарегистрируйтесь по номеру телефона.



3. В списке чатов или контактов выберите нужного собеседника.



4. Нажмите значок камеры в верхней части экрана, чтобы начать видеозвонок.

5. Дождитесь, пока собеседник ответит, и начните общение.

Вызовы по Wi-Fi

Большинство российских операторов позволяют совершать звонки через Wi-Fi. Это может пригодиться при нахождении в месте, где мобильная связь не ловит, либо вы находитесь в роуминге. Функция работает на относительно современных смартфонах.

Как настроить звонки по Wi-Fi?

1. Проверьте поддержку у оператора. На сайте или в справке вашей сети уточните, работает ли Wi-Fi-звонок в вашем тарифе и регионе.



2. Убедитесь в совместимости телефона. Большинство современных Android и iOS-устройств поддерживают функцию, функция может отсутствовать на старых моделях.



3. Подготовьте адрес для экстренных служб. При первом включении система запросит ваш физический адрес.



4. Активируйте Wi-Fi-звонки в настройках. Найдите пункт в меню телефона и включите — названия и очередность действий могут отличаться в зависимости от смартфона и ОС.



5. Появится значок Wi-Fi Call или VoWiFi. Сделайте тестовый вызов, чтобы убедиться, что связь работает.

WeChat



P.S. Журналист «Фонтанки» попробовал зарегистрироваться в китайском мессенджере WeChat. Получилось, но собеседник не смог пройти верификацию, поэтому с тестированием сервиса не сложилось.