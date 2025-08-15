Ведущая Первого канала Екатерина Андреева отдыхает на Севере: какие места она рекомендует

Ведущая программы «Время» на пинежском пляже / с юной звездой Кимжи — звонарем Левой Источник: ekaterinaandreeva_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), МБУ ТКМЦ «Кимжа» / Vk.com

Туризм на Русском Севере продолжает набирать популярность у звезд. Ведущая программы «Время», журналист и диктор Екатерина Андреева, например, отдыхала в Архангельской области. Она поделилась впечатлениями от путешествия по северным местам и дала рекомендации своим подписчикам. Подробности — в материале 29.RU.

«Голубино»

Одна из визитных карточек региона, которую своими глазами увидела Екатерина Андреева, — культурно-ландшафтный парк «Голубино».

Отзыв о самом парке телеведущая оставить еще не успела. Зато оценила свой походный образ.

«Экипировочка что надо. Почти как на балу — вуаль, полонез», — подметила она.

Пляж реки Пинега

Еще одно видео, которое выложила телеведущая, — с речной прогулки по Пинеге. Андреева прокатилась на лодке до одного из пустующих островов. По пути она любовалась скалистым берегом.

На пляже известную туристку ждали сапборды и лаундж-зона.

«Северные пляжи. Нежно-теплое солнце, поющий песок (когда идешь, он мурлычет). Тихий всплеск маленьких речных волн. И тишина», — поделилась своими наблюдениями Екатерина Андреева.

Кимжа

Еще одно место, которое рекомендует посетить телеведущая, — деревня Кимжа Мезенского района. Ее по праву считают одной из самых красивых в России.

Андреева примерила национальный головной убор, попробовала кимжинские пряники, а также услышала северные песни в исполнении местных жителей и колокольный звон от юного звонаря Льва Лебедева.

Больше про местный колорит смотрите в ее видеообзоре.

Ресторан северной кухни

«В Архангельске есть ресторан такой вкусный, что просто пальчики оближешь. Наверное, один из самых вкусных, в которых я была. Я много где была», — с этих слов начинается еще один ролик Екатерины Андреевой, посвященный Архангельской области.

Телеведущая показала, какими блюдами северной кухни ее накормили (спойлер: после просмотра вы можете резко проголодаться).

Сразу узнали, что за заведение?