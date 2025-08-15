НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Ведущая Первого канала Екатерина Андреева отдыхает на Севере: какие места она рекомендует

Ведущая Первого канала Екатерина Андреева отдыхает на Севере: какие места она рекомендует

Екатерина Андреева сняла видео о достопримечательностях Архангельской области

180
1 комментарий
Ведущая программы «Время» на пинежском пляже / с юной звездой Кимжи&nbsp;— звонарем Левой | Источник: ekaterinaandreeva_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), МБУ ТКМЦ «Кимжа» / Vk.comВедущая программы «Время» на пинежском пляже / с юной звездой Кимжи&nbsp;— звонарем Левой | Источник: ekaterinaandreeva_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), МБУ ТКМЦ «Кимжа» / Vk.com

Ведущая программы «Время» на пинежском пляже / с юной звездой Кимжи — звонарем Левой

Источник:

ekaterinaandreeva_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ), МБУ ТКМЦ «Кимжа» / Vk.com

Туризм на Русском Севере продолжает набирать популярность у звезд. Ведущая программы «Время», журналист и диктор Екатерина Андреева, например, отдыхала в Архангельской области. Она поделилась впечатлениями от путешествия по северным местам и дала рекомендации своим подписчикам. Подробности — в материале 29.RU.

«Голубино»

Одна из визитных карточек региона, которую своими глазами увидела Екатерина Андреева, — культурно-ландшафтный парк «Голубино».

Отзыв о самом парке телеведущая оставить еще не успела. Зато оценила свой походный образ.

Источник:

ekaterinaandreeva_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Экипировочка что надо. Почти как на балу — вуаль, полонез», — подметила она.

Пляж реки Пинега

Еще одно видео, которое выложила телеведущая, — с речной прогулки по Пинеге. Андреева прокатилась на лодке до одного из пустующих островов. По пути она любовалась скалистым берегом.

На пляже известную туристку ждали сапборды и лаундж-зона.

Источник:

ekaterinaandreeva_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Северные пляжи. Нежно-теплое солнце, поющий песок (когда идешь, он мурлычет). Тихий всплеск маленьких речных волн. И тишина», — поделилась своими наблюдениями Екатерина Андреева.

Кимжа

Еще одно место, которое рекомендует посетить телеведущая, — деревня Кимжа Мезенского района. Ее по праву считают одной из самых красивых в России.

Андреева примерила национальный головной убор, попробовала кимжинские пряники, а также услышала северные песни в исполнении местных жителей и колокольный звон от юного звонаря Льва Лебедева.

Источник: МБУ ТКМЦ «Кимжа» / Vk.comИсточник: МБУ ТКМЦ «Кимжа» / Vk.com
Источник: МБУ ТКМЦ «Кимжа» / Vk.comИсточник: МБУ ТКМЦ «Кимжа» / Vk.com
Источник: МБУ ТКМЦ «Кимжа» / Vk.comИсточник: МБУ ТКМЦ «Кимжа» / Vk.com

Больше про местный колорит смотрите в ее видеообзоре.

Источник:

ekaterinaandreeva_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Ресторан северной кухни

«В Архангельске есть ресторан такой вкусный, что просто пальчики оближешь. Наверное, один из самых вкусных, в которых я была. Я много где была», — с этих слов начинается еще один ролик Екатерины Андреевой, посвященный Архангельской области.

Телеведущая показала, какими блюдами северной кухни ее накормили (спойлер: после просмотра вы можете резко проголодаться).

Сразу узнали, что за заведение?

Источник:

ekaterinaandreeva_official / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Недавно в Архангельск приехала Яна Чурикова. Известная актриса и телеведущая провела съемки на Красной пристани. Летом 2021 года побывала на Онежском полуострове, а по пути туда успела оценить Архангельск. Почитайте, какие места ей понравились.

ПО ТЕМЕ
Валерия БогатырёваВалерия Богатырёва
Валерия Богатырёва
Заместитель главного редактора
Екатерина Андреева Первый канал Русский Север Северный туризм Путешествие Отпуск Голубино Кимжа
Комментарии
1
Гость
37 минут
В Италию не пускают что ли?
Читать все комментарии
