НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

1 м/c,

с-з.

 751мм 83%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,67
EUR 92,95
Пожар на предприятии
Памятник Екатерине II в Ярославле
Сколько стоит собрать ребенка в школу
До какого числа можно поступить на платку
Ярославцы - о платных парковках
Отремонтируют дорогу за 274, млн
Где остались места в 10-е классы
Стоит ли брать ипотеку
Ярославцы в Дагестане
Обзор популярного ТЦ
Страна и мир В отелях Турции исчезнет шведский стол и система all inclusive

В отелях Турции исчезнет шведский стол и система all inclusive

Власти хотят заменить этот формат, чтобы сократить пищевые отходы

170
Написать комментарий
Чаще всего в отелях выбрасывают фрукты, овощи и хлеб | Источник: Роман Данилкин / 63.RUЧаще всего в отелях выбрасывают фрукты, овощи и хлеб | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Чаще всего в отелях выбрасывают фрукты, овощи и хлеб

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

В Турции предложили отказаться от традиционного формата «шведский стол» в отелях и ресторанах. С такой инициативой выступил Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента Турции. Обращение готовят на имя главы государства Реджепа Эрдогана.

По словам члена президентского совета и главы Ассоциации турецких рестораторов Рамазана Бингеля, доклад по этому вопросу планируют передать Эрдогану в течение двух месяцев. Затем обращение поступит в профильные учреждения.

«При поступлении доклада в парламент может быть принят ряд законодательных мер. В частности, система „все включено“ (all inclusive) в отелях может быть заменена форматом „а-ля карт“ (à la carte), при которой человек заказывает столько еды, сколько сможет съесть», — поделился он с агентством Sabah.

В отелях Турции, работающих по системе «всё включено», гости могут рассчитывать на бесплатное питание, напитки и другие услуги, которые входят в стоимость проживания. В турецком фонде по предотвращению расточительства провели анализ и выяснили, что в стране ежегодно выбрасывают около 23 млн тонн продуктов, причем 35% из них не используют даже при приготовлении еды.

Больше всего в утиль уходят фрукты, овощи и хлеб. Кроме того, каждый день в стране выбрасывают около 12 млн единиц хлебобулочных изделий.

Рамазан Бингель подчеркнул, что пропадает около 50% самого популярного в кафе и ресторанах страны «завтрака на блюдцах». Примечательно, что все его ингредиенты подаются на маленьких тарелках. По мнению главы ассоциации рестораторов Турции, стоит изменить способ использования продуктов питания, дав клиентам возможность заказывать блюда на выбор.

Зарубежные авиакомпании ужесточают правила перевозок, и за их нарушение теперь придется платить. Наши коллеги из MSK1.RU рассказывают, какие ограничения ждут пассажиров, которые летят за границу из России, и что нужно знать, чтобы не попасть на крупную сумму.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Туризм Шведский стол Всё включено Отель Питание Турция Море
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Фанаты старого Marvel, крепитесь… Почему фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» — это сплошное разочарование
Мария Зиновьева
Мнение
«Меньше 100 000 не получал». Фельдшер скорой помощи честно рассказал о своей работе
Анонимный автор
Мнение
«Как изменились поезда, вау!» мама из Самары — о плюсах и минусах путешествия на поезде
Александра Исмайлова
журналист
Мнение
Я устал, я ухожу. Как уволиться по собственному желанию и не подставиться под удар: три подводных камня
Кирилл Балицкий
Мнение
Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ
Сергей Кукушкин
Учитель из Екатеринбурга
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление