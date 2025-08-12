В отелях Турции исчезнет шведский стол и система all inclusive

Чаще всего в отелях выбрасывают фрукты, овощи и хлеб Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Турции предложили отказаться от традиционного формата «шведский стол» в отелях и ресторанах. С такой инициативой выступил Совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента Турции. Обращение готовят на имя главы государства Реджепа Эрдогана.

По словам члена президентского совета и главы Ассоциации турецких рестораторов Рамазана Бингеля, доклад по этому вопросу планируют передать Эрдогану в течение двух месяцев. Затем обращение поступит в профильные учреждения.

«При поступлении доклада в парламент может быть принят ряд законодательных мер. В частности, система „все включено“ (all inclusive) в отелях может быть заменена форматом „а-ля карт“ (à la carte), при которой человек заказывает столько еды, сколько сможет съесть», — поделился он с агентством Sabah.

В отелях Турции, работающих по системе «всё включено», гости могут рассчитывать на бесплатное питание, напитки и другие услуги, которые входят в стоимость проживания. В турецком фонде по предотвращению расточительства провели анализ и выяснили, что в стране ежегодно выбрасывают около 23 млн тонн продуктов, причем 35% из них не используют даже при приготовлении еды.

Больше всего в утиль уходят фрукты, овощи и хлеб. Кроме того, каждый день в стране выбрасывают около 12 млн единиц хлебобулочных изделий.

Рамазан Бингель подчеркнул, что пропадает около 50% самого популярного в кафе и ресторанах страны «завтрака на блюдцах». Примечательно, что все его ингредиенты подаются на маленьких тарелках. По мнению главы ассоциации рестораторов Турции, стоит изменить способ использования продуктов питания, дав клиентам возможность заказывать блюда на выбор.