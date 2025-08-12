НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Оставил самокат или коляску в подъезде — заплатил: за что жильцам грозят штрафы

Оставил самокат или коляску в подъезде — заплатил: за что жильцам грозят штрафы

Оставлять свои вещи в подъездах нужно строго по договоренности

1 комментарий
Договориться о хранении вещей можно на общем собрании собственников жилья | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUДоговориться о хранении вещей можно на общем собрании собственников жилья | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Договориться о хранении вещей можно на общем собрании собственников жилья

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Жильцы многоквартирных домов могут оставлять свои вещи в тамбурах и на лестничных клетках только по договоренности между собой, так как их захламление чревато штрафами. Главное — не нарушать противопожарную безопасность. Подробнее о штрафах в многоэтажках рассказал доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Юрий Саранчук.

«Такие помещения очень часто загромождаются: жильцы хранят там мебель, стройматериалы, коляски, велосипеды, самокаты, детские игрушки и тому подобное. В общем случае проблему использования помещений общего пользования для личных нужд, в том числе хранения различных вещей, можно разрешить на общем собрании собственников жилья», — рассказал эксперт ТАСС.

Саранчук отметил, что в многоквартирном доме главное, чтобы не нарушались правила общего содержания имущества, а также правила противопожарного режима и технической эксплуатации жилого фонда. По словам эксперта, не допускается хранение и использование в помещениях общего пользования горючих материалов и опасных химических веществ, загрязняющих воздух. Нарушением также считается загромождение проходов, препятствующее эвакуации людей в случае ЧП.

Нарушение правил пожарной безопасности предусматривает предупреждения или штрафы:

  • для граждан — от 5 тыс. до 15 тыс. рублей;

  • для должностных лиц — от 20 тыс. до 30 тыс. рублей;

  • для индивидуальных предпринимателей — от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, а для юрлиц — от 300 тыс. до 400 тыс. рублей.

Жильцы могут пожаловаться на захламления в ТСЖ, управляющую компанию, а также жилищную инспекцию и в Госпожнадзор. Если житель многоэтажки не устранит нарушение правил содержания общего имущества в назначенный срок, то тоже заплатит штраф:

  • от 300 до 500 рублей для граждан;

  • от 1 тыс. до 2 тыс. рублей для должностных лиц;

  • от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для юрлиц.

«Содержание общего имущества обеспечивается собственниками помещений, и они же несут ответственность за его надлежащее состояние», — подчеркнул Саранчук.

Ранее россиян предупредили о штрафах за уборку квартиры. Теперь наводить чистоту в доме можно только в определенное время. Подробнее об этом мы писали здесь.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
ЖК Штраф Подъезд Имущество Нарушение Управляющая компания ТСЖ
Комментарии
1
Гость
58 минут
Куда нужно писать в случае нарушения этих правил хранения?
Читать все комментарии
