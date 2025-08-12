Вас не слышно, говорите громче! Операторы ищут, как работать при блокировках, ФСБ пока думает

Все делается для повышения безопасности Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Последние пару недель сотовая связь стала как мёд у Винни-Пуха: очень странный предмет, если она есть, то ее сразу нет. По всей стране мобильный интернет пропадает по несколько дней. Но кое-кто уже придумал, как эту проблему можно решить малой кровью. Осталось всех убедить. Подробности — в материале «Фонтанки».

Сотовые операторы заручились поддержкой профильного министерства в попытках хотя бы частично решить проблему массового и масштабного ограничения услуг мобильного интернета. Как рассказал в конце прошлой недели глава Минцифры Максут Шадаев, органам, отвечающим за безопасность в стране, был предложен вариант так называемого «белого списка» сервисов, которые будут доступны абонентам сетей даже при полной блокировке сотового интернета.

Среди них называются крупнейшие службы доставки, картографические сервисы и даже маркетплейсы. Все, кого спецслужбы посчитают достаточно надежными.

«Т2 уже разработала и успешно протестировала решение для доступа к интернету в условиях ограничений, обусловленных мерами безопасности. Пройдя несколько простых шагов проверки, в том числе капчу, абоненты смогут пользоваться мобильным интернетом. После верификации доступ будет действовать комфортные 12 часов, после чего его нужно возобновить. Решение удобно и полностью соответствует требованиям безопасности, и для его запуска требуется только регуляторное обоснование», — подтвердили «Фонтанке» в «Теле2».

«Пилот на базе капчи в таком варианте был реализован на нашей сети. Мы ждем решения регулятора относительно выбора сценария доступа, географии применения и игроков, которые могут его реализовать», — добавили представители оператора.

Другие игроки рынка также поддерживают эту технологию. «Мы принимали участие в обсуждении и поддерживаем это предложение», — говорят в «Мегафоне».

Опрошенные «Фонтакой» эксперты подтверждают: схема рабочая.

«Сейчас сама по себе связь на базовых станциях не отключается. Но все, что касается передачи данных, ставится на жесткий фильтр. К примеру, смс (а это тоже передача данных) остаются, а все остальное выключается. Приходит разнарядка, и операторы выполняют отключение определенных услуг, — объясняет механику глава ИАА TelecomDaily Денис Кусков. — Если рассматривать текущий вариант, то будет создан „белый список“, в который точно войдут „Госуслуги“, а возможно, и маркетплейсы, такси и еще что-то. Однако доступ будет только после верификации по капче, то есть через определение, человек это или не человек, а какой-нибудь БПЛА».

Руководитель ИАА «Рустелеком» Юрий Брюквин сравнивает эту технологию с уже известной многим системой интернета в отелях. «Когда ты подключаешься к публичному Wi-Fi, то происходит то же самое. Вначале у тебя работает только доступ к личному кабинету, чтобы ты смог авторизоваться. А затем появится возможность посещать ограниченное количество приложений или сайтов».

«Технически это реализуемо, не так дорого стоит. Ну да, какие-то затраты все равно возникнут, работа там определенная будет, но это не космические деньги», — резюмирует он.

Еще одним разумным шагом для повышения безопасности называется введение задержки включения сим-карты на 5–6 часов после возвращения из роуминга. Для обычных абонентов это вряд ли станет проблемой — во всех аэропортах есть Wi-Fi, и вызвать такси или сообщить родным о приезде они смогут. А вот беспилотник, летящий с Украины, должен будет испытать серьезные сложности, если он ориентируется именно по вышкам сотовой связи.

Что касается «интернета вещей», в первую очередь кассовых терминалов и банкоматов, то с ними проблему как таковую решить очень легко — сети могут распознавать их по идентификационным меткам (IMEI или MAC адресам). К тому же большинство магазинов имеют возможность подключиться к проводным сетям. В этом случае недоступными останутся только технологии оплаты по QR-коду или ряд других не принципиальных деталей, — делился с «Фонтанкой» опытом работы при отключениях глава сети супермаркетов «Реалъ» Александр Мышинский. Но вот продавцы в нестационарных точках действительно будут в очень неприятном положении — только наличные.

Во вторую очередь это касается, к примеру, установленных в автомобилях охранных и сервисных устройств, а также разнообразных управляемых удаленно ворот-шлагбаумов. Отдельная история — с «умными» счетчиками, например электричества или воды, которые передают свои данные также по сотовым сетям. Вот как раз чтобы решить проблему с их функционированием — которая технически решается очень легко, — операторы и ждут согласования в правоохранительных органах.

Пока его нет, рассказывает «Коммерсант» в свежем номере, со ссылкой на источники вполне ожидаемо называя главным препятствием ФСБ.

В целом, даже несмотря на максимальную лояльность к операторам и понимание проблем абонентов, эксперты скрепя сердце признают, что в полном отключении передачи данных есть смысл.

По большому счету, если люди будут проходить капчу, можно им и весь «интернет» открывать, в доступе только к определенным сервисам большого смысла нет. Взять те же такси или доставку — там везде есть карта и геопозиция. Более того, именно передача большого объема данных требуется лишь в случае, когда к БПЛА подключаются для визуального контроля полета. А ориентироваться по вышкам большинство из них может просто по их наличию и факту работы в любом режиме.

«В общем эти „белые списки“, на мой вкус, — это все-таки риски. Надежнее ограничивать. Это, конечно, масса проблем и неудобств, но зато надежнее», — с большим сожалением резюмирует Юрий Брюквин.

Комментарии властей тоже не радуют: это не баг, а фича. Безопасность превыше всего. Где-то даже грубо сказали: мол, не нравится, езжайте на СВО. Но потом извинились — нервы же у всех.

Однако привычный мир людей 21-го века рушится на глазах. Такси не вызвать, по карте города не найтись, заказ в маркетплейсе не забрать. Более того, кассовые терминалы в магазинах не работают, не то что зрелища не доступны — даже хлеб. А наличные не снять — банкоматы тоже борются за безопасность.

Островки этой безопасности в виде работающих сетей Wi-Fi, как в метро или в крупных магазинах, спасают только отчасти. Так что в плане технической эволюции мы вынужденно делаем шаг назад — по телефону только голосом или эсэмэсками. Которые, кстати, работают вполне исправно, необходимо отметить.