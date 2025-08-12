НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Вас не слышно, говорите громче! Операторы ищут, как работать при блокировках, ФСБ пока думает

Вас не слышно, говорите громче! Операторы ищут, как работать при блокировках, ФСБ пока думает

Минцифры предложило решение для ограничения мобильного интернета

379
32 комментария
Все делается для повышения безопасности | Источник: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Все делается для повышения безопасности

Источник:

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Последние пару недель сотовая связь стала как мёд у Винни-Пуха: очень странный предмет, если она есть, то ее сразу нет. По всей стране мобильный интернет пропадает по несколько дней. Но кое-кто уже придумал, как эту проблему можно решить малой кровью. Осталось всех убедить. Подробности — в материале «Фонтанки».

Сотовые операторы заручились поддержкой профильного министерства в попытках хотя бы частично решить проблему массового и масштабного ограничения услуг мобильного интернета. Как рассказал в конце прошлой недели глава Минцифры Максут Шадаев, органам, отвечающим за безопасность в стране, был предложен вариант так называемого «белого списка» сервисов, которые будут доступны абонентам сетей даже при полной блокировке сотового интернета.

Среди них называются крупнейшие службы доставки, картографические сервисы и даже маркетплейсы. Все, кого спецслужбы посчитают достаточно надежными.

«Т2 уже разработала и успешно протестировала решение для доступа к интернету в условиях ограничений, обусловленных мерами безопасности. Пройдя несколько простых шагов проверки, в том числе капчу, абоненты смогут пользоваться мобильным интернетом. После верификации доступ будет действовать комфортные 12 часов, после чего его нужно возобновить. Решение удобно и полностью соответствует требованиям безопасности, и для его запуска требуется только регуляторное обоснование», — подтвердили «Фонтанке» в «Теле2».

«Пилот на базе капчи в таком варианте был реализован на нашей сети. Мы ждем решения регулятора относительно выбора сценария доступа, географии применения и игроков, которые могут его реализовать», — добавили представители оператора.

Другие игроки рынка также поддерживают эту технологию. «Мы принимали участие в обсуждении и поддерживаем это предложение», — говорят в «Мегафоне».

Опрошенные «Фонтакой» эксперты подтверждают: схема рабочая.

«Сейчас сама по себе связь на базовых станциях не отключается. Но все, что касается передачи данных, ставится на жесткий фильтр. К примеру, смс (а это тоже передача данных) остаются, а все остальное выключается. Приходит разнарядка, и операторы выполняют отключение определенных услуг, — объясняет механику глава ИАА TelecomDaily Денис Кусков. — Если рассматривать текущий вариант, то будет создан „белый список“, в который точно войдут „Госуслуги“, а возможно, и маркетплейсы, такси и еще что-то. Однако доступ будет только после верификации по капче, то есть через определение, человек это или не человек, а какой-нибудь БПЛА».

Руководитель ИАА «Рустелеком» Юрий Брюквин сравнивает эту технологию с уже известной многим системой интернета в отелях. «Когда ты подключаешься к публичному Wi-Fi, то происходит то же самое. Вначале у тебя работает только доступ к личному кабинету, чтобы ты смог авторизоваться. А затем появится возможность посещать ограниченное количество приложений или сайтов».

«Технически это реализуемо, не так дорого стоит. Ну да, какие-то затраты все равно возникнут, работа там определенная будет, но это не космические деньги», — резюмирует он.

Еще одним разумным шагом для повышения безопасности называется введение задержки включения сим-карты на 5–6 часов после возвращения из роуминга. Для обычных абонентов это вряд ли станет проблемой — во всех аэропортах есть Wi-Fi, и вызвать такси или сообщить родным о приезде они смогут. А вот беспилотник, летящий с Украины, должен будет испытать серьезные сложности, если он ориентируется именно по вышкам сотовой связи.

Что касается «интернета вещей», в первую очередь кассовых терминалов и банкоматов, то с ними проблему как таковую решить очень легко — сети могут распознавать их по идентификационным меткам (IMEI или MAC адресам). К тому же большинство магазинов имеют возможность подключиться к проводным сетям. В этом случае недоступными останутся только технологии оплаты по QR-коду или ряд других не принципиальных деталей, — делился с «Фонтанкой» опытом работы при отключениях глава сети супермаркетов «Реалъ» Александр Мышинский. Но вот продавцы в нестационарных точках действительно будут в очень неприятном положении — только наличные.

Во вторую очередь это касается, к примеру, установленных в автомобилях охранных и сервисных устройств, а также разнообразных управляемых удаленно ворот-шлагбаумов. Отдельная история — с «умными» счетчиками, например электричества или воды, которые передают свои данные также по сотовым сетям. Вот как раз чтобы решить проблему с их функционированием — которая технически решается очень легко, — операторы и ждут согласования в правоохранительных органах.

Пока его нет, рассказывает «Коммерсант» в свежем номере, со ссылкой на источники вполне ожидаемо называя главным препятствием ФСБ.

В целом, даже несмотря на максимальную лояльность к операторам и понимание проблем абонентов, эксперты скрепя сердце признают, что в полном отключении передачи данных есть смысл.

По большому счету, если люди будут проходить капчу, можно им и весь «интернет» открывать, в доступе только к определенным сервисам большого смысла нет. Взять те же такси или доставку — там везде есть карта и геопозиция. Более того, именно передача большого объема данных требуется лишь в случае, когда к БПЛА подключаются для визуального контроля полета. А ориентироваться по вышкам большинство из них может просто по их наличию и факту работы в любом режиме.

«В общем эти „белые списки“, на мой вкус, — это все-таки риски. Надежнее ограничивать. Это, конечно, масса проблем и неудобств, но зато надежнее», — с большим сожалением резюмирует Юрий Брюквин.

Комментарии властей тоже не радуют: это не баг, а фича. Безопасность превыше всего. Где-то даже грубо сказали: мол, не нравится, езжайте на СВО. Но потом извинились — нервы же у всех.

Однако привычный мир людей 21-го века рушится на глазах. Такси не вызвать, по карте города не найтись, заказ в маркетплейсе не забрать. Более того, кассовые терминалы в магазинах не работают, не то что зрелища не доступны — даже хлеб. А наличные не снять — банкоматы тоже борются за безопасность.

Островки этой безопасности в виде работающих сетей Wi-Fi, как в метро или в крупных магазинах, спасают только отчасти. Так что в плане технической эволюции мы вынужденно делаем шаг назад — по телефону только голосом или эсэмэсками. Которые, кстати, работают вполне исправно, необходимо отметить.

Кто-то даже радуется, что ненавистные голосовые сообщения, которыми многие откровенно злоупотребляют, резко куда-то пропали: не отправляются. Заодно у кого-то резко упало качество звонков по мессенджерам в мобильных сетях. И хотя технически сделать такое операторы могут, говорят эксперты, официально они ничего такого не признают: услуги предоставляем в полном объеме.

