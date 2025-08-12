«На теле выросли какие-то мешочки»: продавец похудела на 50 кг — ее непростая история

Анна демонстрирует промежуточный результат. Процесс похудения еще идет. Ее цель — увидеть на весах 75 кг Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Анна Королёва из Тюмени за три года поправилась до 175 килограммов. Она перестала покупать красивую одежду, потому что ни одно новое платье не сидело на ее фигуре. И стала реже выбираться с друзьями на прогулки. Анна очень стеснялась своего внешнего вида, казалось, что люди постоянно обсуждают ее формы.

Она пыталась худеть по-разному, выбирала и самый легкий способ — разрекламированные БАДы. И килограммы действительно уходили, но ненадолго. Как только она прекращала принимать таблетки, вес возвращался обратно — замкнутый круг. Анна уже почти потеряла надежду похудеть, но проблемы со здоровьем буквально заставили ее вернуться к этой проблеме.

— Перед Новым годом я жаловалась подруге, что не могу встать на ноги. Поднимаюсь, а конечностей не чувствую. Поэтому приходится подолгу их разминать. Ноги прям как колотушки. Видимо, начались проблемы с кровообращением, — рассказывает Анна.

Испугавшись за свое будущее, она взяла себя в руки. Кардинально изменила свою жизнь и всего за несколько месяцев похудела на 50 килограммов. Как ей это удалось — читайте в материале наших коллег из 72.RU.

Как вес начал расти?

Анна Королёва работает в торговле: продавала то продукты, то косметику. Лишний вес у нашей героини был практически всегда. В детстве щечки маленькой Анны вызывали умиление, в юности девушка тоже не переживала из-за слегка пышных форм. Но вот после 25 лет, когда ее вес продолжил стремительно расти, Анна начала задумываться, что же происходит и почему она растет в объемах.

Анна и раньше была с пышными формами Источник: Анна Королёва

— Маленьким ребенком я была упитанной, но не толстенькой. А в подростковом возрасте начала набирать вес. Килограммы росли плавно и незаметно. Еще один скачок веса произошел после 25 лет. Я тогда очень изменилась. Но если честно, никогда не придавала этому значения, — вспоминает Анна.

И хотя она закрывала глаза на проблему, недостатки фигуры всё время напоминали о себе. Даже шопинг вызывал у нее неприятные эмоции. В магазины одежды Анна редко ходила, в основном заказывала вещи на маркетплейсах. Но уже в примерочных, когда выбирала обновки, разочаровывалась в выборе.

В 2021 году Анна переехала из Иркутска, где она жила, в Тюмень. Снова устроилась в магазин, где не было нормальных условий для отдыха и питания сотрудников. Времени на обед продавцам не выделяли, поэтому они ели на ходу вредную еду. Когда Анна возвращалась домой после трудного дня, испытывала чувство голода. Она покупала курицу гриль, сладости и другую нездоровую пищу, съедала за один присест и ложилась спать.

Анна всегда была очень активной, любила отдыхать в клубах, посещать праздники. Всё изменилось после переезда в Тюмень Источник: Анна Королёва

— Именно в Тюмени случились страшные изменения. Здесь я набрала 35 килограммов и мой вес стал максимально большим. Я не могла на себя смотреть. На моем теле выросли какие-то мешочки. Я уже стеснялась выезжать с подругой на горячие источники, были неловкие ситуации в маршрутках, когда пассажиры садились, и прямо ощущалось, что им мало места. В такие моменты я пыталась себя подсобрать в кучу, но ничего не получалось. Поэтому я старалась ехать стоя или на одноместных сиденьях.

Даже мама Анны удивлялась, когда видела, сколько сладкого поглощает ее дочь, ведь она никогда его особо не любила. На личной жизни Анна тоже уже поставила крест. Говорит, что не принимала себя, а потому и не могла открыться мужчинам, не пыталась даже с ними знакомиться.

Скинула 50 килограммов

Анна стала худеть, когда перестала себя жалеть Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В конце 2024 года состояние здоровья Анны резко ухудшилось. По утрам ей стало сложно вставать, ноги часто болели. Появились проблемы с циклом. Тогда близкие Анны решили не уговаривать ее худеть, а сами рискнули отправить заявку на участие в проекте «Большие люди». В интернете как раз появились объявления о том, что фитнес-тренеры набирают тяжеловесов, чтобы помогать им сбрасывать вес. За участие платить не надо, занятия в залах и даже диетическое питание — бесплатно.

— Я поняла, что мне нужно в этот проект. Уволилась с работы и начала ходить на тренировки. Одним из условий участия было ведение блога. Я всем рассказала, что начала худеть, и получила огромную поддержку, поэтому бросить всё — не вариант. Я прямо себя запрограммировала, что нужно идти до последнего, не кому-то доказывая, а вот конкретно для себя, потому что у меня на кону стояло мое здоровье, — признается Анна.

Первое, что тренеры сказали Анне, — это то, что ей придется распрощаться с прежним образом жизни. Каждый день она должна много двигаться: утром и вечером тренировки, а между ними какая-то еще активность, например пешая прогулка. Питание тоже пришлось пересмотреть: теперь только правильные и полезные блюда с калоражем не больше 1300 за сутки.

Анна продолжает терять килограммы. Она мечтает почувствовать себя Дюймовочкой Источник: Ирина Шарова / 72.RU

— Я быстро влилась в спорт. Наверное, благодаря такому теплому отношению со стороны тренеров. Видно, что они хотели помочь. Помню, что первые две недели просто ходила на беговой дорожке. То есть потихоньку расхаживалась. Ногам было, конечно, очень тяжело. Болели мышцы. Была ужасная одышка. А сейчас ее нет. Худеть начала в первую же неделю. Как говорил наш тренер: «Пять килограммов — как с куста». Это правда бешеная цифра для меня, я расплакалась, — вспоминает Анна.

Потом, еще через неделю, ушло еще около десяти килограммов. Вес стал уменьшаться, а настроение героини от этого только улучшалось. С каждой новой тренировкой упражнения усложнялись. Теперь Анна может стоять в планке, работать с гантелями и подолгу ездить на велосипеде.

— Я действительно изменилась. Просыпаюсь в хорошем настроении. Полюбила спорт и даже решила, что после проекта не уйду из спортзала, продолжу заниматься. У меня появилось много друзей. На меня стало подписываться очень много людей, видимо, их мой путь вдохновляет, — рассказывает она.

И действительно, блог Анны вырос до 4000 подписчиков. Там она выкладывает забавные ролики с тренировок, высмеивает проблемы с лишним весом и делится собственными успехами в борьбе с ним.

Спорт пришелся ей по душе Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Анна поставила перед собой цель — похудеть до 70 килограммов. Она не помнит себя в таком весе, но ей очень хочется почувствовать себя маленькой и хрупкой девушкой.