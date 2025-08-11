НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Трамп объявил новую войну и готов ввести войска: кто стал мишенью? Новости 11 августа

Трамп объявил новую войну и готов ввести войска: кто стал мишенью? Новости 11 августа

Что произошло за сутки

2 комментария
Трамп уже начал принимать меры | Источник: JEFF SWENSEN / AFP Трамп уже начал принимать меры | Источник: JEFF SWENSEN / AFP

Трамп уже начал принимать меры

Источник:

JEFF SWENSEN / AFP

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 11 августа.

Стало известно, каким будет новый учебный год 

В России определились, когда закончится учебный год для школьников. Дети традиционно отправятся на учебу 1 сентября, а пойдут отдыхать после 26 мая, сообщили в Минпросвещения  

Учебный год разрешается разделить и на четверти, и на триместры. Согласно рекомендациям Минпросвещения, которые есть в распоряжении РИА Новости, осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее семи дней. Для первоклассников рекомендуется дополнительный отдых в феврале — также не менее одной недели.

В России предложили ввести новую выплату

В России хотят ввести программу «Первосентябрьский капитал». Это ежегодные выплаты к началу учебного года. С таким предложением обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) к главе Минтруда РФ Антону Котякову.

Согласно задумке, выплаты должны увеличиваться по мере взросления ребенка:

  • 25% от средней зарплаты по региону на каждого школьника 1–4-х классов;

  • 30% — на каждого школьника 5–9-х классов;

  • 35% — на каждого школьника 10–11-х классов.

Такая градация объясняется необходимостью покрывать возрастающие затраты на обучение: приобретение более сложных и дорогостоящих учебных материалов, пособий, специализированной литературы, оплату дополнительных курсов и репетиторов, а также необходимость в более качественной технике у учащихся среднего и старшего звена, пишут РИА Новости.

Стало известно, о каком мире договорились Армения и Азербайджан 

Министерства иностранных дел Азербайджана и Армении 11 августа обнародовали текст парафированного в Вашингтоне предварительного мирного соглашения между Баку и Ереваном. 

Согласно первой статье документа, Армения и Азербайджан признают друг друга в границах союзных республик СССР и территориальных претензий друг к другу больше не имеют. С остальными этапами соглашения можно ознакомиться в материале

Предварительный документ опубликован после совместной декларации о мирных отношениях, которую Армения и Азербайджан подписали в пятницу, 8 августа, в Белом доме.  

В Южно-Китайском море китайский военный корабль врезался в собственное судно береговой охраны

Китайский военный корабль столкнулся с собственным судном береговой охраны во время преследования филиппинского катера в Южно-Китайском море. Об этом сообщает 11 августа The Japan Times со ссылкой на власти Манилы.

Китайское судно береговой охраны, когда преследовало филиппинское судно в Южно-Китайском море. Командир флота Джей Тарриела сообщил, что филиппинские военные раздавали гуманитарную помощь рыбакам на спорном рифе Скарборо, когда китайская береговая охрана «совершила рискованный маневр», в результате которого передней палубе китайского военного корабля был нанесен «существенный ущерб», пишет BBC.

Звезда «Полицейского с Рублёвки» Роман Попов почти ослеп из-за рецидива рака мозга

Актер Роман Попов рассказал об осложнениях из-за рецидива рака. Страшный диагноз вернулся к нему спустя семь лет после лечения. 

Роман Попов мечтает пойти на поправку

Источник:

Starhit.ru / Telegram

Попов ослеп на правый глаз, левый почти не видит. Также повреждены синапсы, которые отвечают за слух.

«Очень хочется работать и очень хочется жить», — сказал актер. 

По его словам, несмотря на болезнь, он надеется вернуться к съемкам в ближайшие два месяца — пока передвигается с помощью близких.

Самосвал дважды протаранил людей в Новосибирске

В Новосибирска самосвал Howo два раза въехал в толпу. Люди стояли на крыльце кафе-бара.

На кадрах видно, как самосвал сдает назад и врезается в крыльцо, где в этот момент стояли несколько человек. Затем он отъезжает и снова сдает назад, ломая стену заведения.

Он пытался таранить людей

Источник:

«ACT-54 Black» / Telegram

В СУ СК России по Новосибирской области сообщили о возбуждении уголовного дела. По данным Telegram-канала ACT-54 Black, причиной наезда могла стать месть. Так водитель якобы хотел отстоять честь своего друга, которого побили в том же заведении сутками ранее.

Умер экс-гитарист группы MBAND

Бывший гитарист группы MBAND Роман Ефанов скончался в возрасте 44 лет, сообщил экс-солист группы Артем Кид.

«Ты был не просто коллегой — ты был частью нашей семьи. Лучший гитарист, которого я встречал на своем пути, и до каждой клетки души оторванный панк. Покойся с миром, друг», — написал он в своем аккаунте в соцсети Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Причина смерти не уточняется.

Ефанов родился 3 мая 1981 года в Таганроге. Окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных. Сотрудничал с заслуженным артистом РФ Стасом Михайловым, группой «ВИА Гра» и другими.

В России вступили в силу новые основания для лишения гражданства 

В России вступил в силу закон о расширении оснований для лишения приобретенного гражданства, сообщается на сайте Госдумы.

Теперь этот перечень состоит из более чем 80 пунктов. Среди них — убийство, различные преступления сексуального характера, нелегальная миграция, правонарушения по экстремистским мотивам и другие.

Новые нормы не затронут россиян, проживающих в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях, а также в Севастополе.

Трамп объявил войну бомжам

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен избавить американскую столицу от бездомных. Также он хочет начать масштабную кампанию по борьбе с преступностью в столице — вплоть до передачи управления Вашингтоном федеральным властям и введения в город национальной гвардии.

«Бездомные должны уехать, немедленно», — написал Трамп на своей странице в Truth Social.

Он добавил, что им будет предоставлено место, где они смогут остановиться, но далеко от города.

«Я собираюсь сделать нашу столицу безопаснее и красивее, чем когда-либо», — пообещал глава Белого дома.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Дональд Трамп Армения и Азербайджан Учебный год Пособия и выплаты
Комментарии
2
JayroslavMudryi
4 минуты
что пообещает глава Красного дома?
Читать все комментарии
