Страна и мир В WhatsApp и Telegram массовый сбой. Проблемы со связью начались на фоне слухов о блокировке

В WhatsApp и Telegram массовый сбой. Проблемы со связью начались на фоне слухов о блокировке

Пользователи не могут позвонить, у некоторых есть проблемы и с доставкой сообщений

428
8 комментариев
В WhatsApp и Telegram произошел массовый сбой | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ WhatsApp и Telegram произошел массовый сбой | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В WhatsApp и Telegram произошел массовый сбой

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В мессенджерах WhatsApp и Telegram произошел массовый сбой, сообщают пользователи. По сведениям портала Downdetector, на первый за сутки пришло более 3200 жалоб, а на второй — свыше 7500.

В мессенджерах WhatsApp и Telegram произошел массовый сбой | Источник: Downdetector.suВ мессенджерах WhatsApp и Telegram произошел массовый сбой | Источник: Downdetector.su

В мессенджерах WhatsApp и Telegram произошел массовый сбой

Источник:

Downdetector.su

Источник: Downdetector.suИсточник: Downdetector.su
Источник:

Downdetector.su

Пик сообщений о сбое пришелся на период с 10:00 до 13:00 (мск). У одних пользователей не грузятся файлы, другим не приходят сообщения, у кого-то второй день не работают звонки.

— Звонок через слово слышно, — пишет пользователь Downdetector.su из Москвы, комментируя сбой в WhatApp.

— Не проходят звонки — собеседника почти не слышно, — подтверждает другой гость сайта.

В Telegram сталкиваются и с другими проблемами: медиа не загружаются, сообщения не приходят, некоторым и вовсе не удается отрыть приложение мессенджера.

Сегодня Forbes со ссылкой на источник в правительстве сообщил, что операторы связи попросили заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах. Наши коллеги из MSK1.RU обратились к ним за разъяснением, могут ли проблемы с доступом быть связаны с инициативой. Запрос направили и в Роскомнадзор.

До этого в интернете появились слухи о готовящейся блокировке WhatsApp, но в РКН призвали доверять только официальной информации. Доступ к информационным ресурсам ограничивают лишь в установленном законом порядке, добавили в ведомстве.

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский ранее называл сообщения о блокировке WhatsApp «слухами и сомнительными вбросами несостоятельных источников». И, напротив, первый зампред IT-комитета Госдумы Антон Горелкин не исключал такого поворота событий.

ПО ТЕМЕ
Андрей КузнецовАндрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
Блокировка Сбой Telegram WhatsApp
