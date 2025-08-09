«Черная вдова» из Ирана десятилетиями убивала мужей ради приданого. На ее счету 11 жертв, но их может быть больше

Теперь жительнице Ирана грозит смертная казнь Источник: Baza / Telegram

В Иране начался судебный процесс над Колсум Акбари, известной как «Черная вдова». Женщину обвиняют в убийстве 11 своих супругов в течение более чем двух десятилетий. Следствие подозревает, что жертв может быть гораздо больше, а Акбари теперь грозит смертная казнь.

Рассказываем главное о трагической судьбе мужчин и почему столько лет Акбари оставалась безнаказанной.

Кто такая Колсум Акбари

Официально считается, что женщине около 50 лет, но семьи жертв утверждают, что она значительно старше своего возраста. По информации источников Al Arabiya, «Черной вдове» 58 лет.

Известно, что более 20 лет Акбари охотилась на одиноких, больных, но богатых мужчин. Выходила за них замуж, а после каждый из них умирал при странных обстоятельствах.

Женщина делала это ради приданого. Все убийства были четко спланированы и десятилетиями не вызывали подозрений у правоохранительных органов, потому что Акбари характеризовала себя как заботливую супругу.

Однако после каждой смерти женщина требовала выплаты наследства или приданого.

История убийств

По информации Haft-e Sobh, первый случай убийства произошел в 2001 году. Тогда Акбари отравила супруга техническим спиртом и задушила мокрым полотенцем, а после этого стала действовать более осторожно.

«Черная вдова» подмешивала таблетки от гипертонии или диабета в напитки мужей, доводя дозировку до смертельной. Когда мужчины чувствовали себя плохо, она возила их в больницу, притворяясь заботливой супругой.

Один мужчина под наблюдением врачей пошел на поправку и вернулся домой. Тогда Акбари продолжила подмешивать препараты в еду и напитки своего супруга, что привело к его смерти.

После этого семья 82-летнего мужчины по имени Азизолла Бабаеи обратилась в полицию и настояла на расследовании. Родственники утверждали, что незадолго до смерти Бабаеи женился на Акбари, с которой они были едва знакомы.

По словам сына Бабаеи, у семьи сразу возникли подозрения по поводу обстоятельств внезапной смерти отца, и они потребовали вскрытие, хотя тогда никаких прямых доказательств найдено не было и дело закрыли, пишет иранская газета Haft-e Sob.

Однако спустя время друг семьи Бабаеи рассказал почти идентичную историю: его отец также женился на женщине по имени Колсум Акбари, которая, по его словам, попыталась отравить его, подмешав что-то в напиток. Мужчина выжил и впоследствии развелся с ней. После этого следователи возобновили дело и продолжили расследование в отношении женщины.

Задержание и признание Акбари

Акбари была безнаказанной десятилетиями. Однако именно смерть Азизоллы Бабаеи и проницательность его родственников помогли привлечь внимание правоохранителей к женщине в 2023 году.

В итоге «Черную вдову» из Ирана арестовали. Во время следствия Акбари сначала отрицала свою вину, но позже призналась в 11 убийствах. Женщина больше не могла отрицать вину, потому что обвинение представило видеозаписи, на которых она воссоздает детали преступлений. При этом Акбари продолжала умалять значимость своих действий.

Кроме того, Акбари призналась и в том, что специально выходила замуж за обеспеченных мужчин, а в их поиске ей помогали неустановленные лица.

В период с 2001 по 2023 год у Акбари было 18 сожителей и 19 официальных браков. Все эти мужчины мертвы, поэтому следствие подозревает, что жертвами «Черной вдовы» могли стать более 11 человек.

Обвинение и смертная казнь

Эта история привлекла широкое общественное внимание. К обвинению против женщины присоединились более 45 истцов. В основном это родственники и наследники жертв.

Семьи четырех погибших на заседании официально потребовали смертной казни для подсудимой. По информации Haft-e Sobh, остальные истцы представят свои требования на следующем слушании.

Адвокат Акбари настаивает на проведении психиатрической экспертизы. Однако один из родственников жертв отверг эту возможность и заявил, что «ни один безумец не смог бы разработать такой последовательный план и обмануть столько семей».