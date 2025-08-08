НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

0 м/c,

 753мм 94%
Подробнее
1 Пробки
USD 79,78
EUR 92,88
Сократят предприятия
Антирейтинг качества дорог
Стоимость платных парковок
Афиша на выходные
Проблемы со сливочным маслом
Загорелся магазин
Обрушится гроза
Новостройка без горячей воды
Ищут новое место под кладбище
Врач пострадал в ДТП
Страна и мир «Теперь они друзья надолго». США, Армения и Азербайджан подписали трехстороннее мирное соглашение

«Теперь они друзья надолго». США, Армения и Азербайджан подписали трехстороннее мирное соглашение

Страны конфликтовали на протяжении 35 лет

100
Написать комментарий

Страны договорились о сотрудничестве

Источник:

Clash Report

Президент США Дональд Трамп принял в Белом Доме глав Армении и Азербайджана — Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Политики подписали историческое трехстороннее мирное соглашение.

«Они воевали 35 лет, но теперь они друзья надолго», — заявил лидер США.

Трамп рассказал, что американские компании планируют масштабное развитие инфраструктуры в Армении и Азербайджане и готовы вложить значительные средства. Страны договорились о расширении сотрудничества в области энергетики, торговли и искусственного интеллекта. США сняли ограничения на военное сотрудничество с Азербайджаном.

Кроме того, во время встречи участок Зангезурского коридора, проходящий через территорию Армении, решили передать американской компании. Он будет называться «Путь Трампа» и принадлежать США 99 лет.

По итогам переговоров Ильхам Алиев публично выступил с инициативой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира. Глава Армении не стал возражать.

Также президент США анонсировал встречу с Владимиром Путиным.

«Думаю, место будет очень популярным. Сейчас не хочу объявлять, объявлю позже сегодня. Он (Путин. — Прим. ред.) тоже хочет встретиться как можно скорее», — отметил Трамп.

Он сообщил, что Америка готова пойти на территориальные уступки Киеву и вместе с тем вернуть часть районов Украины России. Вопрос обмена территориями сложен, но принесет выгоду обеим сторонам.

ПО ТЕМЕ
Анастасия МоденоваАнастасия Моденова
Анастасия Моденова
Ночной корреспондент
Дональд Трамп Белый дом Никол Пашинян Ильхам Алиев Азербайджан Армения Мирное соглашение Переговоры
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
Верхние мстят нижним? Пассажирка рассказала о своем кошмаре в поезде до Сочи
Оксана Витязь
Журналист
Мнение
Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ
Сергей Кукушкин
Учитель из Екатеринбурга
Мнение
Фанаты старого Marvel, крепитесь… Почему фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги» — это сплошное разочарование
Мария Зиновьева
Мнение
«Все мои куклы немного странные, с дурнинкой»: гномов российской рукодельницы скупают по всему миру
Марина Митина
Мнение
12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту
Анна Дьячкова
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление