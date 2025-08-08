«Теперь они друзья надолго». США, Армения и Азербайджан подписали трехстороннее мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп принял в Белом Доме глав Армении и Азербайджана — Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Политики подписали историческое трехстороннее мирное соглашение.
«Они воевали 35 лет, но теперь они друзья надолго», — заявил лидер США.
Трамп рассказал, что американские компании планируют масштабное развитие инфраструктуры в Армении и Азербайджане и готовы вложить значительные средства. Страны договорились о расширении сотрудничества в области энергетики, торговли и искусственного интеллекта. США сняли ограничения на военное сотрудничество с Азербайджаном.
Кроме того, во время встречи участок Зангезурского коридора, проходящий через территорию Армении, решили передать американской компании. Он будет называться «Путь Трампа» и принадлежать США 99 лет.
По итогам переговоров Ильхам Алиев публично выступил с инициативой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира. Глава Армении не стал возражать.
Также президент США анонсировал встречу с Владимиром Путиным.
«Думаю, место будет очень популярным. Сейчас не хочу объявлять, объявлю позже сегодня. Он (Путин. — Прим. ред.) тоже хочет встретиться как можно скорее», — отметил Трамп.
Он сообщил, что Америка готова пойти на территориальные уступки Киеву и вместе с тем вернуть часть районов Украины России. Вопрос обмена территориями сложен, но принесет выгоду обеим сторонам.