«Теперь они друзья надолго». США, Армения и Азербайджан подписали трехстороннее мирное соглашение

Страны договорились о сотрудничестве Источник: Clash Report

Президент США Дональд Трамп принял в Белом Доме глав Армении и Азербайджана — Ильхама Алиева и Никола Пашиняна. Политики подписали историческое трехстороннее мирное соглашение.

«Они воевали 35 лет, но теперь они друзья надолго», — заявил лидер США.

Трамп рассказал, что американские компании планируют масштабное развитие инфраструктуры в Армении и Азербайджане и готовы вложить значительные средства. Страны договорились о расширении сотрудничества в области энергетики, торговли и искусственного интеллекта. США сняли ограничения на военное сотрудничество с Азербайджаном.

Кроме того, во время встречи участок Зангезурского коридора, проходящий через территорию Армении, решили передать американской компании. Он будет называться «Путь Трампа» и принадлежать США 99 лет.

По итогам переговоров Ильхам Алиев публично выступил с инициативой номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира. Глава Армении не стал возражать.

Также президент США анонсировал встречу с Владимиром Путиным.

«Думаю, место будет очень популярным. Сейчас не хочу объявлять, объявлю позже сегодня. Он (Путин. — Прим. ред.) тоже хочет встретиться как можно скорее», — отметил Трамп.