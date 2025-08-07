Невероятные водопады и аул-призрак: туристка назвала 5 лучших мест в Дагестане

В Дагестан стоит отправиться, чтобы увидеть удивительную природу Источник: читательница E1.RU Юлия

Путешественница Юлия из Екатеринбурга провела отпуск в Дагестане и в материале наших коллег из E1.RU показала невероятную природу и рассказала о местах, которые точно стоит посетить, отправляясь на Кавказ.

«Много раз слышала про Дагестан, и все отзывались о нем с восхищением. Чтобы сложить свое мнение, отправилась по маршруту Махачкала — Грозный — Дербент — Каспийск. Но города есть города, а Дагестан — это всё же особая природа, ну и, конечно, невероятной красоты горы», — объяснила Юлия.

Топ-5 мест в Дагестане

Ирганайское водохранилище

В солнечный день здесь можно любоваться водой изумрудного цвета. Получаются очень красивые фото на локациях, сделанных местными жителями, — качелях.

Салтынский водопад

Единственный в Дагестане подземный водопад. Добраться до водопада можно через узкое ущелье — Салтинскую теснину. Поскольку часть пути придется пройти по колено в воде, лучше взять резиновые сапоги на входе за 100 рублей. Обязательно стоит посмотреть водопад Тобот в селе Хунзах (100 метров), поражает своей мощью и красотой, тут же недалеко чуть меньше водопад — 60 метров.

+1

Гамсутль

Заброшенное село в Дагестане, которое часто называют аулом-призраком. Он расположен на высоте 1400 метров над уровнем моря. Добираться придется на «буханках» (два километра), потом еще столько же пешком. Но у подножия горы можно арендовать лошадь, которая довезет до самого аула, четыре километра.

«Подъем местами крутой, в жаркую погоду идти достаточно тяжело. Аулу две тысячи лет, на некоторых стенах сохранились надписи на древнем языке, о принадлежности некоторых до сих пор идут споры. Аул интересен своей архитектурой, дома как будто встроены в скалу. С 80-х постепенно аул стали покидать жители, перебираясь в более доступные и комфортные для проживания районы. Последний житель умер в 2015 году», — отметила Юлия.

Бархан Сары-Кум — вторая по высоте песчаная гора в мире, единственный заповедник в пустыне в России. Получаются очень красивые фотографии.

+2

Сулакский каньон

Одно из самых красивых мест Дагестана и его визитная карточка. Каньон — один из самых глубоких в мире и самый большой в Европе. В горе сделано уютное кафе. Тут же для любителей острых ощущений предлагают прыгнуть с тарзанки или прокатиться на зиплайне.

Юлия добавила, что путешествие длилось семь дней. Путевка с авиабилетами стоила 80 тысяч рублей, также она дополнительно оплатила экскурсию в Гамсутль — еще пять тысяч (в нее входили проезд — около 160 километров от Махачкалы, питание и два гида).

«Там народ очень доверчивый и всё время уверяет, что по их обычаям они в принципе не обманывают. У нас часто водитель оставлял машину открытой, с вещами внутри. Никто даже не подходил к ней, — добавила екатеринбурженка. — Сейчас есть разные туры в Дагестан — автобусные, на самолете. Билеты тоже разные по стоимости: с ручной кладью одна цена, с багажом — другая. Каждый может подобрать на свой кошелек».