Страна и мир Невероятные водопады и аул-призрак: туристка назвала 5 лучших мест в Дагестане

Невероятные водопады и аул-призрак: туристка назвала 5 лучших мест в Дагестане

Она поделилась впечатлениями об отпуске на Кавказе

1 комментарий
В Дагестан стоит отправиться, чтобы увидеть удивительную природу | Источник: читательница E1.RU ЮлияВ Дагестан стоит отправиться, чтобы увидеть удивительную природу | Источник: читательница E1.RU Юлия

В Дагестан стоит отправиться, чтобы увидеть удивительную природу

Источник:

читательница E1.RU Юлия

Путешественница Юлия из Екатеринбурга провела отпуск в Дагестане и в материале наших коллег из E1.RU показала невероятную природу и рассказала о местах, которые точно стоит посетить, отправляясь на Кавказ.

«Много раз слышала про Дагестан, и все отзывались о нем с восхищением. Чтобы сложить свое мнение, отправилась по маршруту Махачкала — Грозный — Дербент — Каспийск. Но города есть города, а Дагестан — это всё же особая природа, ну и, конечно, невероятной красоты горы», — объяснила Юлия.

Топ-5 мест в Дагестане

Ирганайское водохранилище

В солнечный день здесь можно любоваться водой изумрудного цвета. Получаются очень красивые фото на локациях, сделанных местными жителями, — качелях.

Салтынский водопад 

Единственный в Дагестане подземный водопад. Добраться до водопада можно через узкое ущелье — Салтинскую теснину. Поскольку часть пути придется пройти по колено в воде, лучше взять резиновые сапоги на входе за 100 рублей. Обязательно стоит посмотреть водопад Тобот в селе Хунзах (100 метров), поражает своей мощью и красотой, тут же недалеко чуть меньше водопад — 60 метров.

В Дагестан стоит ехать, чтобы увидеть горы | Источник: читательница E1.RU ЮлияВ Дагестан стоит ехать, чтобы увидеть горы | Источник: читательница E1.RU Юлия
Источник: читательница E1.RU ЮлияИсточник: читательница E1.RU Юлия
Сулакский каньон&nbsp;— одно из самых красивых мест Дагестана | Источник: читательница E1.RU ЮлияСулакский каньон&nbsp;— одно из самых красивых мест Дагестана | Источник: читательница E1.RU Юлия
Источник: читательница E1.RU ЮлияИсточник: читательница E1.RU Юлия
Источник: читательница E1.RU ЮлияИсточник: читательница E1.RU Юлия
Источник: читательница E1.RU ЮлияИсточник: читательница E1.RU Юлия
В ауле-призраке уже никто не живет | Источник: читательница E1.RU ЮлияВ ауле-призраке уже никто не живет | Источник: читательница E1.RU Юлия

Гамсутль 

Заброшенное село в Дагестане, которое часто называют аулом-призраком. Он расположен на высоте 1400 метров над уровнем моря. Добираться придется на «буханках» (два километра), потом еще столько же пешком. Но у подножия горы можно арендовать лошадь, которая довезет до самого аула, четыре километра.

«Подъем местами крутой, в жаркую погоду идти достаточно тяжело. Аулу две тысячи лет, на некоторых стенах сохранились надписи на древнем языке, о принадлежности некоторых до сих пор идут споры. Аул интересен своей архитектурой, дома как будто встроены в скалу. С 80-х постепенно аул стали покидать жители, перебираясь в более доступные и комфортные для проживания районы. Последний житель умер в 2015 году», — отметила Юлия.

Бархан Сары-Кум — вторая по высоте песчаная гора в мире, единственный заповедник в пустыне в России. Получаются очень красивые фотографии.

Пейзажи в Дагестане, пожалуй, одни из самых красивых на планете | Источник: читательница E1.RU ЮлияПейзажи в Дагестане, пожалуй, одни из самых красивых на планете | Источник: читательница E1.RU Юлия
В Сулакском каньоне предлагают и экстремальные развлечения | Источник: читательница E1.RU ЮлияВ Сулакском каньоне предлагают и экстремальные развлечения | Источник: читательница E1.RU Юлия
В солнечную погоду здесь особенно хорошо | Источник: читательница E1.RU ЮлияВ солнечную погоду здесь особенно хорошо | Источник: читательница E1.RU Юлия
Водопад Тобот | Источник: читательница E1.RU ЮлияВодопад Тобот | Источник: читательница E1.RU Юлия
Можно прокатиться по реке на дне ущелья, а можно посмотреть на лодки сверху | Источник: читательница E1.RU ЮлияМожно прокатиться по реке на дне ущелья, а можно посмотреть на лодки сверху | Источник: читательница E1.RU Юлия
Сары-Кум&nbsp;— крупнейший песчаный бархан в Европе | Источник: читательница E1.RU ЮлияСары-Кум&nbsp;— крупнейший песчаный бархан в Европе | Источник: читательница E1.RU Юлия
Вид на Дербент | Источник: читательница E1.RU ЮлияВид на Дербент | Источник: читательница E1.RU Юлия
Кавказ великолепен | Источник: читательница E1.RU ЮлияКавказ великолепен | Источник: читательница E1.RU Юлия

Сулакский каньон

Одно из самых красивых мест Дагестана и его визитная карточка. Каньон — один из самых глубоких в мире и самый большой в Европе. В горе сделано уютное кафе. Тут же для любителей острых ощущений предлагают прыгнуть с тарзанки или прокатиться на зиплайне.

Юлия добавила, что путешествие длилось семь дней. Путевка с авиабилетами стоила 80 тысяч рублей, также она дополнительно оплатила экскурсию в Гамсутль — еще пять тысяч (в нее входили проезд — около 160 километров от Махачкалы, питание и два гида).

«Там народ очень доверчивый и всё время уверяет, что по их обычаям они в принципе не обманывают. У нас часто водитель оставлял машину открытой, с вещами внутри. Никто даже не подходил к ней, — добавила екатеринбурженка. — Сейчас есть разные туры в Дагестан — автобусные, на самолете. Билеты тоже разные по стоимости: с ручной кладью одна цена, с багажом — другая. Каждый может подобрать на свой кошелек».

А вы бы хотели провести отпуск в Дагестане?

Да
Нет
Я уже был там, понравилось
Я уже был там, не понравилось
Анастасия ЯкуповаАнастасия Якупова
Анастасия Якупова
корреспондент E1.RU
Дагестан Природа Отпуск
Лайк
