Другая сторона Байкала. Что интересного на северном берегу озера, который не стал туристической меккой: цены, места и история

Отдых на севере Байкала — это возможность ближе соприкоснуться с легендарным озером вдали от туристической суеты Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

Великое озеро Байкал — место силы и легенд, как этнических, так и исторических. Небольшой город Северобайкальск расположен в Бурятии прямо на берегу голубого ока Сибири. Вдоль прибрежной линии, на расстоянии до 100 км от города находятся удивительные места, посетив которые сложно остаться равнодушным и не почувствовать мощь «земли Байгалай». Несмотря на то что на севере нет крупного туристического кластера, как на юге, со стороны Иркутска, здесь можно отлично и бюджетно отдохнуть. О том, что такое Северный Байкал, в чем уникальность этих мест и сколько денег нужно взять с собой в отпуск, — в материале журналиста NGS.RU Сергея Уланова.

Северобайкальск — столица БАМа

Вокзал в Северобайкальске спроектировали ленинградские архитекторы Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

В августе 1974 года на северном побережье самого большого озера на планете был заложен поселок Новогодний, будущий Северобайкальск. Город напоминает архитектурный эксперимент, и уже здание вокзала имеет специфические очертания. Город строили ленинградские рабочие, и, по одной из версий, за основу для будущего здания взяли линии профиля крейсера «Аврора». Приверженцы самобытности, глядя на фасад, видят динамику байкальской волны.

Дома в городе спроектированы с учетом сейсмической активности в регионе Источник: Tourweek.ru

Дома в центре выглядят необычно: с ломаным фасадом и внутренними дворами, чтобы защищать жильцов от сурового сибирского ветра и сейсмической опасности. Сегодня в Северобайкальске зарегистрировано примерно 25 тысяч жителей.

Как добраться

Поездка в Северобайкальск в плацкарте, возможно, самый выгодный вариант путешествия Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В Северобайкальск ходят прямые поезда из многих городов, стоит посмотреть расписание. В целом всё упирается в бюджет путешествия. К примеру, плацкарта из Новосибирска стоит около 6,5 тысячи рублей для взрослого, для несовершеннолетнего ребенка — в два раза дешевле.

Не стоит пугаться формата плацкарты — к 50-летию БАМа РЖД обновили подвижной состав. Сейчас плацкартные вагоны на Восточно-Сибирской железной дороге выгодно отличаются от аналогичных даже в центральной части России. В вагонах есть кондиционеры, душ, розетки и USB-порты.

Из крупных городов на север Байкала летают старые самолеты Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Можно добраться и самолетом: в 20 км от Северобайкальска в поселке Нижнеангарск есть небольшой аэропорт. Правда, лететь придется с пересадками: до Красноярска, Братска, Иркутска или Улан-Удэ. Оттуда нужно будет пересесть на старенький Ан-24 и пару часов потрепать себе нервы. Билет на одного человека обойдется от 13 до 20 тысяч рублей.

Добраться в Северобайкальск на автомобиле можно только одним путем, часть которого лежит по бездорожью Источник: Георгий Кузьменков / drive2.ru

Если ехать на автомобиле, то экономику автопутешествия придется рассчитывать индивидуально: расход бензина, ночевки в городах между перегонами, еда и возможный ремонт. Важный момент — в городе лишь одна заправка. Следующая ближайшая примерно в 20 км в пгт Нижнеангарск. Стоимость бензина — 60+ рублей за литр.

В общем, выгоднее выглядит вариант с плацкартой.

Где жить

В Северобайкальске и окрестностях без труда можно найти жилье посуточно Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

Аренда квартир, гостиницы, дома и т. д. — всё это здесь есть в пределах 3–5 тысяч рублей в сутки.

Мы жили в 25 км от города в селе Душкачан в коттедже. Справедливости ради надо сказать, что за жилье мы не платили, так как этот дом — семейное наследие. Душкачан — небольшая деревня, которой почти 400 лет. Здесь одна улица, магазинчик с консервами, крупами и необходимым минимумом. Правда, работает он раз в неделю в определенные часы. Зато у местных можно купить рыбу, творог и козье молоко.

Нептун — байкальская Венеция Источник: Сергей Уланов / NGS.RU Лодочные домики, эллинги, сдают туристам Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

Поселиться туристам можно и прямо на берегу Байкала, в небольшом дачном поселке Нептун практически в черте Северобайкальска. Здесь настоящая сибирская Венеция, сформированная из эллингов — домиков на воде с гаражами для катеров. Верхние этажи хозяева иногда сдают гостям, а с небольших пристаней начинаются экскурсии по водной глади Байкала. Такое путешествие стало одним из главных и самых впечатляющих пунктов нашей программы.

Логистика на месте

Кар-рентал в городе есть. Мы выбрали самый бюджетный вариант в 3 тысячи рублей в сутки. За эти деньги в нашем распоряжении была Toyota Carina 1996 года — старенькая иномарка, но с нестираемым временем народным ГОСТом «те самые японцы».

За 10 дней на бензин ушло около 3 тысяч рублей, при этом ездили мы немало. Хорошие места для отдыха и обязательные к посещению локации находятся в пределах 30–40 км от города, за редким исключением.

Водные экскурсии

Путешествие по Байкалу на катере — это незабываемые впечатления Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

Экскурсии на катере по Байкалу — это must have для каждого гостя Северобайкальска. Бороздить аквамариновую гладь можно вдоль побережья или пересечь озеро в ширину. На противоположном берегу есть несколько живописных локаций.

Мы посетили место, которое называется Хакусы. Добраться сюда можно только по воде, дорог нет. От Северобайкальска по прямой около 50 км, на катере мы шли 1,5 часа. В стоимость поездки входят расходы на топливо — это порядка 10 тысяч рублей. Разумеется, владельцу катера нужно и заработать, поэтому сверху добавляется бонус по договоренности, как было в нашем случае. Получился достаточно бюджетный вариант, так как наш капитан не занимается такими экскурсиями постоянно.

Судовладельцы, которые весь сезон возят туристов, берут примерно 2–2,5 тысячи с человека в одну сторону. Можно откупить катер целиком, цены варьируются от 18 до 30 тысяч. Стоянка оплачивается отдельно: 700–800 рублей за час ожидания.

Хакусы — байкальская «жара»

Северный Байкал — атмосферное место, где больше всего солнечных дней в году в России. Здесь цивилизация сплетается с дикой природой. Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Губа Хакусы — это обустроенная линия берега: беседки, небольшой причал, атмосферный бар, столовая. Название происходит от эвенкийского слова «жара». Домики сдаются за 7–10 тысяч рублей в сутки. Они стоят прямо на берегу, и буквально с крыльца можно занырнуть в Байкал, пробежав по раскаленному песку.

Пройдя около 1,5 км вглубь побережья по облагороженным лесным тропинкам, можно добраться до термальных источников. Здесь под открытым небом несколько неглубоких ванн с горячей водой температурой от 40 до 47 градусов. Она обогащена кремнием и по составу близка к пятигорским источникам.

Посещение термальных ванн по суточному абонементу обойдется в 350 рублей с человека: купив билет, можно весь день ходить между источниками и берегом. Здесь же уютная столовая с авторским дизайном.

Мы провели около трех часов на берегу Байкала и на час сходили к источникам, этого вполне хватило. Ощущение — как после бани с массажем. Приятным бонусом стал импровизированный мини-концерт от экипажа катера: парни поигрывали на гитаре и джембе, пели песни и поили нас чаем.

Мыс Лударь

Байкальское — старинное рыбацкое село, основанное в XIX веке. Оно спрятано за крутым мысом Лударь. Это место — тупиковая точка трассы, расположено в 38 км от Северобайкальска.

Для купания местные берега не очень подходят, слишком каменистое дно, но любоваться видами здесь можно бесконечно. С высоты примерно в 100–150 м открывается головокружительная перспектива водной глади. В общем, час медитативного созерцания — и вы уже не будете прежним.

Слюдянские озёра

В 30 км от города лесистая бухта, где сформировались небольшие озёра на месте бывшего залива Байкала. Окружающий лес и песчаный пляж привлекают отдыхающих, и летом здесь туристический ажиотаж: вода в озерах ощутимо теплее, чем в самом Байкале.

Гости и местные живут здесь неделями. Устраивают не просто палаточные лагеря, а целые кемпинги с тентами, полевыми кухнями и прочими элементами бытовой инфраструктуры. К сожалению, за всем этим теряется аутентичность и «чистота» момента, но съездить хоть раз сюда стоит просто ради того, чтобы окунуться в воды озер.

Онокачанская губа

«Место силы» в 18 км от Северобайкальска: здесь на водную гладь смотрит буддийская ступа «Дружбы и Примирения». На этом священном месте гости оставляют монетки, конфеты — подношение духам.

На пару километров ниже находится Онокачанская бухта, где практически всегда безлюдно. Теплая вода, берег, усыпанный круглой байкальской галькой, песчаное дно и тишина.

Гастрономические изыски

Черные буузы — модная аутентика: выглядит специфически, но вкус классический Источник: Сергей Уланов / NGS.RU

Что касается системы общепита, то в городе с этим всё в порядке: есть кофейня, фастфуд, бурятская кухня с буузами (есть даже черные) и другой едой на любой вкус. Встречаются аутентичные маленькие кафе на один-два стола, где в меню исключительно буузы.

В одном из таких заведений мы не смогли сделать заказ: хозяин, он же повар, с сожалением сообщил нам, что не сможет нас накормить, так как закрывается — внимание — на обед. Ситуация вызвала скорее умиление, никаких обид. Расслабленность, но без пренебрежения здесь — сопутствующая опция сервиса. Это добавляет аутентики.

В Северобайкальске есть свой небольшой пивзавод. Его продукция пользуется большой популярностью, и вполне оправданно. Ежедневно пиво там развозят по торговым точкам к полудню, и к вечеру его уже раскупают. Благодаря такой цикличности и спросу на полках всегда свежий продукт.

Разумеется, дегустировать его нужно с байкальским эндемиком — омулем. В разных вариациях его поштучно можно купить на небольшом рынке. Высокая кухня — омуль горячего копчения. Его не получится взять с собой, по дороге он просто испортится, если у вас нет морозилки. Также гостям предложат варианты холодного копчения, вяленого, соленого и свежего. Стоимость — от 100 до 400 рублей за хвост.

Культурная программа

Несмотря на провинциальность, в городе очень развита культурная жизнь: регулярно проходят концерты, фестивали, квартирники на любой вкус. Многолетняя, еще с 90-х, традиция — концерт памяти Виктора Цоя 15 августа. В городе есть своя стена памяти Цоя, ей уже не один десяток лет, и муралы на ней периодически освежают. Музыкальные традиции поддерживают местные рок-группы, которых немало.

