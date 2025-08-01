«Что так сердце растревожено»: как бывший вице-мэр Перми стал уличным музыкантом и поет для горожан — его история

Узнаёте этого уличного музыканта? Это бывший вице-мэр Перми Олег Мясников Источник: Ирина Тропина / 59.RU

Пермяки часто видят этого высокого и мускулистого исполнителя на городской Соборной площади. Каждый летний вечер он поет там романсы, оперетты и советские шлягеры. Этот уличный музыкант — бывший вице-мэр Перми 62-летний Олег Мясников. Экс-чиновник рассказал 59.RU, почему поет на улице, узнают ли его горожане и какие сейчас у него отношения со своим бывшим руководителем — экс-мэром Перми Аркадием Каменевым.

Оцените эту атмосферу на Соборной площади! Источник: Ирина Тропина / 59.RU

Манекенщик, врач и чиновник

Олег Мясников часто становится героем публикаций. В 2020 году в интервью 59.RU он рассказывал, как работал моделью в СССР. В 1983 году 20-летний Мясников учился в медицинском институте. Однокурсницы предложили ему поработать манекенщиком (тогда это называлось «демонстратор одежды») для Пермской швейной фабрики, которая сотрудничала с Домом моделей, и он согласился. В то время в Перми было очень мало мужчин-моделей.

— На подиуме учили снимать зажатость, освобождать руки, — рассказывал 59.RU Олег Мясников. — Сначала стеснялся, испуганно смотрел, но постепенно привык. На подиуме я снял массу комплексов, и в жизни мне это очень помогло.

Потом Олег Мясников работал врачом-инфекционистом, но многие запомнили его как вице-мэра Перми: этот пост он занимал в 2000–2001 годах. На посту замглавы города Олег Мясников курировал работу управления здравоохранения, комитета по культуре и искусству и комитета по физической культуре и спорту.

После ухода из политики Олег Мясников работал директором ДК имени Пушкина.

«Я не могу не петь»

Долгое время об Олеге Мясникове не было слышно в СМИ. На днях же читатель 59.RU рассказал, что бывший вице-мэр вечерами поет на улице.

Мы позвонили Олегу Мясникову, и он подтвердил: да, теперь он уличный музыкант. Его бессменная площадка для выступлений — Соборная площадь у набережной. Более того, там он выступает с 2020 года.

Соборная площадь — любимая площадка Олега Мясникова Источник: Ирина Тропина / 59.RU

— Когда вдруг меня узнают, то все изумляются, насколько радикально я поменялся, радикально изменил свое занятие, — рассказывает 59.RU бывший вице-мэр. — Иногда послушать мои выступления приходят и бывшие коллеги.

У Олега Мясникова нет профессионального музыкального образования, а о пении он серьезно задумался только после 50 лет.

12 лет назад он привел старшую дочь на прослушивание в Пермский государственный институт культуры к профессору кафедры сольного пения.

— Я спросил разрешения, могу ли я что-нибудь спеть. Меня тоже послушали и сказали, что мне надо обязательно заниматься. Это было в мои 50 лет, — вспоминает Олег Мясников.

Дочка вскоре пение бросила, а отец решил, что хочет научиться вокалу. С Олегом Мясниковым занимался солист пермского оперного театра и педагог, доцент кафедры сольного пения Пермского государственного института культуры.

— Вообще, я с детства пел, был солистом школьного хора, а в пионерских лагерях меня всё время выставляли петь для почетных гостей, — рассказывает Олег Мясников. — Потом я не раз был лауреатом студенческих весен. В студенческие годы со мной какое-то время занималась вокалом солистка оперного театра Елена Опарина, она сейчас профессор консерватории в Санкт-Петербурге. Я тогда на шестом курсе мединститута учился, хотел бросить его и поступать в консерваторию, но мне мама запретила, и я отучился на врача.

В 2020 году Олег Мясников стал выступать на Соборной площади. Признаётся, что долго наблюдал за уличными музыкантами и считает, что в то время их уровень был «не совсем приемлемым».

— Я тогда с одним из наших известных музыкантов решил, что надо выйти на Соборную площадь и сформировать стандарты, благодаря которым музыка у нас будет не просто с бренчащими гитарами на улице, а музыка хорошего стандарта, чтобы люди могли получать эстетическое удовольствие, — подчеркивает собеседник. — А сейчас я не могу не петь, для меня это уже органика моей души. С некоторых пор я не могу ни дня прожить без того, чтобы не петь. Во мне есть огромное желание поделиться своим творчеством.

От романсов до советских шлягеров

Олег Мясников выступает на Соборной площади всё лето. Каждый вечер он поет с 19:30 до 22:00, а отменяет выступления только из-за плохой погоды.

О своем репертуаре он говорит так: «Пою хиты разных поколений». В его программе в начале вечера обязательно звучат романсы, иногда арии из оперетт, а потом музыкант поет советские хиты 1930-х, 40-х, 50-х годов и так доходит до современных песен.

У Олега Мясникова есть традиция: каждое свое уличное выступление он начинает с песни «Что так сердце растревожено» из кинофильма «Верные друзья» (0+) 1954 года.

— Мы каждый концерт начинаем с этой песни, поскольку надо распеться, мне надо почувствовать атмосферу и настроить аппаратуру, — говорит Олег Мясников. — У нас есть преданные слушатели, которые приходят каждый вечер и сидят тут. Они обязательно прослушивают классическую часть. В основном это пожилые люди, которые еще помнят песни Петра Лещенко. Я их тоже пою.

Уличного музыканта очень трогает, когда он видит, что его слушает и молодежь. Бывает, что подростки бросают в «шляпу» свои карманные деньги и говорят: «Вы крутой».

Каждый летний вечер лавочки на Соборной площади занимают слушатели и ждут, когда Олег Мясников споет очередной романс Источник: Ирина Тропина / 59.RU Народу всё больше! Источник: Ирина Тропина / 59.RU

Донаты Олег Мясников принимает в барабан, который ему подарил трубач из Пермского губернского оркестра Евгения Тверетинова. Сам Олег Мясников считает, что сбор в барабан — это часть уличной культуры, а «бесплатные концерты развращают зрителя» и могут «обесценить уличное творчество».

— Это огромное удовольствие — выступать перед слушателем, — признаётся музыкант.

Уличные выступления на Соборной площади Олег Мясников со временем превратил в ежегодный Фестиваль музыкальных встреч на Соборной. К нему присоединились и другие артисты.

— Среди них известный в городе саксофонист Сергей Шеин, Эльвира Сементух, которая была первой скрипкой в оперном театре, потом она стала первой скрипкой в «Театре-Театре», — перечисляет Олег Мясников. — У нас выступают ребята, которые закончили наш музыкальный колледж.

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В 2021 году Олег Мясников смог провести первый в истории города конкурс среди уличных артистов.

— Я собрал спонсоров, мы учредили очень приличные призы и провели фестиваль-конкурс уличных артистов. Наши артисты выступали на главной сцене на набережной, — вспоминает собеседник.

Об уровне нынешних уличных музыкантов Олег отвечает с улыбкой: «Подтянулись».

О переезде в Москву

В августе 2024 года Олег Мясников переехал в Москву к своим двум дочерям. Старшая занимается бизнесом и раскрутила свой бренд бижутерии. Младшая учится в московском институте на биотехнолога. Супруга Олега пока живет в Перми. На всё лето экс-чиновник приезжает в Пермь, чтобы проводить свой уличный фестиваль. Теперь это часть его жизни.

Осенью и зимой Олег Мясников активно выступает с концертами в московских концертных залах, клубах и ресторанах.

— Этой зимой я давал концерт в Московской области, там есть такой поселок Латошино. Его еще называют столицей русской картошки, — говорит экс-чиновник. — Там был торжественный вечер, посвященный освобождению Московской области от немецко-фашистских захватчиков. Меня попросили там дать концерт, и я пел военные песни.

«Не думаю, что буду сильно полезен нынешней администрации»

Снова в чиновники Олег Мясников идти не планирует. На этот вопрос отшучивается: «Я старенький, я уже пенсионер».

— Во-первых, творчество захватило меня целиком и полностью. Во-вторых, я не думаю, что буду сильно полезен нынешней администрации, — объяснил собеседник. — Поэтому я решил, что мне важнее заняться своей мечтой, чем выполнять функции обычного чиновника.

Олег Мясников с супругой Источник: Ирина Тропина / 59.RU

Олег Мясников признаётся, что с некоторыми пермскими депутатами у него остались хорошие отношения. Иногда он ходит на тренировки в спортзал вместе с депутатом пермской гордумы Василием Кузнецовым.

С экс-мэром Перми Аркадием Каменевым Олег Мясников почти не пересекается. Последний раз виделся с ним на похоронах пермского депутата.

— У нас нет антагонизма, нет напряженных отношений, но специально мы не встречаемся. То есть наши отношения от случая к случаю, — коротко отметил Олег Мясников. — Скучаю ли я по Перми из-за переезда? Прежде всего я скучаю по дому, по семье, а по Перми… Ну да, бывает такое, что хочется пройтись по знакомым местам, но особой тоски нет. Москва все-таки захватывает, Москва дарит огромное количество очень ярких впечатлений, и на ностальгию места не остается.

В конце разговора Олег Мясников признался, что мечтает писать собственные песни.