Миллиардер случайно попался на измене — теперь над ним смеется весь мир. Видео, которое будет стоить ему состояния

Романтический вечер превратился для Байрона в катастрофу Источник: LinkedIn/Andy Byron, instaagraace/TikTok

Концерт группы Copldplay в Бостоне обернулся, без преувеличения, мировым скандалом. Дело в том, что камера на концерте случайно засняла миллиардера… во время измены (судя по реакции самого миллиардера). Мужчина пришел на концерт с милой женщиной и обнимался с ней. Когда на пару навели камеру, они испугались — и из-за этой забавной реакции завирусилась в соцсетях. Собрали главное об этой истории.

Что случилось?

На концерт Coldplay пришел Энди Байрон, гендиректор компании Astronomer. Она разрабатывает программное обеспечение, стоимость фирмы оценивается в 1,2 миллиарда долларов. С Байроном была Кристин Кэбот — глава HR-службы Astronomer. Пара мило обнималась, пока на них не навел объектив оператор.

Оператор, очевидно, всего лишь хотел показать на большом экране романтическую картину. Однако когда Байрон и Кэбот увидели себя на этом экране, они испугались. Пара тут же отскочила друг от друга и попыталась спрятать лица. Байрон и вовсе пригнулся к полу — лишь бы исчезнуть с экрана.

То самое роковое видео. Оно набрало миллионы просмотров в TikTok Источник: instaagraace/TikTok

В зале раздался смех. Крис Мартин, фронтмен Coldplay, моментально понял, что случилось что-то не то.

«Либо у них роман, либо они просто крайне стеснительные», — сказал Мартин. — «Ничего себе… Надеюсь, мы не сделали ничего плохого».

Концерт продолжился, но видео с реакцией пары было уже не остановить. Оно полетело по соцсетям, поднимая везде волну шуток.

Пикантность ситуации в том, что миллиардер женат. Его супруга, Меган, во время концерта сидела дома с их детьми. Кэбот (глава HR-службы, с которой Байрон обнимался) свободна — она развелась пару лет назад.

Байрон и Кэбот на рабочей фотографии. Их лица обвело издание New York Post Источник: Bain Capital Ventures

Кристин Кэбот, которая так неудачно попала на камеру концерта Источник: LinkedIn/Kristin Cabot

Что было дальше?

С концерта прошло уже трое суток — но люди в интернете никак не могут нашутиться. Многие особо выделяют тот факт, что если бы не испуг, то на пару никто не обратил бы внимания. Все, что им нужно было делать — это еще немного спокойно постоять.

Момент осознания… Источник: Grace Springer via Storyful

… и попытка спрятаться Источник: Grace Springer via Storyful

Журналисты раскопали, что брак Байрона до этой истории выглядел настоящей сказкой. Миллиардер женился на простой учительнице, пара много лет была счастлива и растила детей. Части публики грустно из-за того, что Байрон вместо милой супруги выбрал вечер с HR-карьеристкой. Впрочем, другую часть эта история даже вдохновляет.

«Любовь жива. Его браку конец, но любовь, черт побери, жива!» — комментирует видео один пользователь соцсетей.

«Он мог изменять с любой молодой фотомоделью, но выбрал эту женщину в возрасте. Это даже мило. Настоящая любовь», — пишет другой.

Фото Байрона Источник: LinkedIn/Andy Byron

Меган Байрон — жена миллиардера, которая во время концерта была дома Источник: Meg Kerrigan / Facebook (деятельность запрещена на территории РФ)

Столь теплые чувства явно не разделяет супруга Байрона. Меган в тот же вечер сменила имя в соцсетях — она удалила из него фамилию мужа. Комментаторы уже прикидывают, как много денег она получит при разводе. Юриста Меган называют самым счастливым юристом в мире: редко когда на руках оказываются такие явные доказательства неверности.

«Состояние Энди Байрона — 1,2 миллиарда долларов. Было», — резюмировал комментатор.

«Но у них по-любому был заключен брачный контракт», — усомнился другой.

»… И, я гарантирую тебе, в нем был пункт про измены», — заметил третий.

Страница Меган Керриган Байрон в Facobook — до и после удаления фамилии Источник: Pop Base / X.com

Издание New York Post поговорило с людьми, работающими с компанией Astronomer. Они говорят, что подчиненные Байрона «смеялись до упаду» над этой историей.

«Текстовые группы и чаты бывших сотрудников… все смеются до упаду и наслаждаются тем, что произошло, и тем, что его разоблачили», — сообщил источник, добавив, что Байрон якобы был «токсичным» руководителем.

Издание Axios узнало, что и Байрона, и Кэбот срочно отправили в добровольно-принудительный отпуск. Продолжит ли Кэбот занимать свою должность, пока неизвестно. Для HR-сотрудника служебный роман считается серьезным нарушением деловой этики.

Байрон уже ушел в отставку. Совет директоров компании принял ее.

«Astronomer привержен ценностям и культуре, которые мы ставим во главу с момента основания компании. От наших лидеров ждут, что они будут задавать стандарты поведения и ответственности — но эти стандарты не были соблюдены», — сказал представитель Astronomer изданию Page Six.

Супруги Байрон и двое их сыновей Источник: Facebook (деятельность запрещена на территории РФ)

Что еще?

Этот случай заодно и поднял волну обсуждений о проблеме измен как таковых. Одни комментаторы сочувствуют Байрону, который так глупо попался. Другие, напротив, осуждают — и желают всем изменщикам громких разоблачений.

«Одно из моих наименее популярных (но верных) мнений — это что супружеская измена должна быть уголовным преступлением. Измены нужно наказывать серьезным тюремным сроком для обеих сторон. Измена — это отвратительный с моральной точки зрения поступок, причиняющий прямой и неизмеримый вред вашему супругу и детям. Она содержит в себе все признаки преступлений, которые мы караем законом», — высказался писатель Мэтт Уэлш.

«Измена — это плохо. Но давать государству власть наказывать за частные поступки — это еще хуже», — возразил ему другой пользователь соцсетей.

«Ошибка, которая будет стоить 500 миллионов. Вот почему нам стоит жениться не потому, что должны, а только потому что желаем и нашли того единственного. В противном случае просто оставайтесь одни и наслаждайтесь своей прекрасной частной жизнью», — подвел итог третий.