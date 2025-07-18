«Письма писать снова научимся»: россиян поразили планы заблокировать WhatsApp

Жители разных городов поспешили высказать свое мнение Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Российский рынок может покинуть WhatsApp. Об этом 18 июля заявил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. По его словам, мессенджер может попасть в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям, а на замену ему придет нацмессенджер MAX.

Читатели городских медиа бурно отреагировали на эту новость: одни категорически против запрета привычного приложения, другие же считают, что новая альтернатива будет не хуже. Мы собрали мнения пользователей из разных городов.

Новосибирск

Новосибирцы под публикацией на NGS.RU на момент публикации оставили 374 комментария с разыми позициями.

«Бизнес с Китаем весь через WhatsApp. Прямо китайцы кинулись устанавливать нацмессенджер», — пишет читатель.

«C ними [WhatsApp] ровным счетом ничего не произойдет. Они продолжат работу. Я надеюсь, что национальный сервис за счет своего функционала и удобства сможет завоевать аудиторию в конкурентной борьбе», — считает другой.

«А нельзя запретить всё? Оставить один канал по ТВ, интернет весь отключить, и хорошо всем станет», — возмущается пользователь.

«Еще бы запретили все айфоны и андроиды, у нас есть свои отечественные телефоны», — высказался еще один сибиряк.

«Как и ожидалось, сразу же налетели умники, критикующие предполагаемые меры по WhatsApp. Загалдели, затрещали крыльями, загоготали, словно бакланы на птичьем базаре на прибрежных скалах. Нас всегда учили: критикуешь — предлагай. Иначе это выглядит пусканием пузырей в лужу. Да, всегда возникают вопросы у людей по тем или иным решениям. Так предлагайте свои решения. По данному конкретному делу в сложившейся сложной для страны обстановке. Только так можно решить вопросы», — думает один из читателей.

«Властям надо помнить, что Россия давно стала страной одиночек. И общение по телефону остаётся одним из доступных и не очень дорогих способов общения среди людей. Отсутствие общения среди населения — это увеличение числа психологически больных людей. Человек — социальное существо, и общение друг с другом — необходимо обязательно», — заметил новосибирец.

«Хватит паниковать. Никакого запрета не будет. 90 миллионов россиян пользуется сервисом. Никто такие прибыли терять не захочет», — постарался успокоить всех один из комментаторов.

Екатеринбург

У читателей E1.RU предложение Горелкина также вызвало разногласия.

«Велика беда, полно этих мессенджеров. Не принципиально. Вот для меня точно», — написал уралец.

«Давно пора заблокировать и выкинуть этот мессенджер из России!» — поддержал его другой.

«Жаль, он удобный», — не согласился третий.

«Мне с ним комфортнее, чем с телеграмом!» — добавил читатель.

Некоторые же вместо споров иронизируют над ситуацией:

«Мемы будем рисовать китайским гвоздем на бересте, делиться ими, пересылать друг другу. Потом через тысячи лет археологи откопают наши берестяные грамоты, будут долго думать, разглядывать».

«Бабки перестанут картинки друг другу пересылать. И начнут вязать, печь пирожки и воспитывать внучек».

Челябинск

Читатели 74.RU оставили под новостью больше сотни комментариев. Некоторые ругают предложение, другие поддерживают MAX, а остальные — шутят.

«Ватсап — полная шляпа, если честно, его давно надо было запретить и забыть», — считает один из пользователей.

«Сильно примитивно по функционалу [мессенджер MAX], как по мне, список контактов пуст почти, а контактов у меня много. Оно, конечно, может быть в будущем будет лучше, но, дак сначала сделайте, а потом запрещайте», — высказался еще один.

«Надо все чаты и мессенджеры запретить, надоели эти „родительские чаты“. И доступ в интернете оставить только к книгам. Тогда и производительность труда вырастет, и рождаемость повысится, и качество обучения».

«Скоро письма писать снова научимся, а сообщения факсом отправлять, или с голубями».

Тюмень и Москва

На сайтах 72.RU и MSK1.RU комментариев набралось не так много, однако читатели всё же не смогли пройти мимо новости.

«По WhatsApp точно скучать не будем, этот мессенджер так надоел своими бесконечными шпионскими обновлениями. У моего телефона не безразмерная батарейка, чтобы ставить WhatsApp, телеграм и еще отечественный MAX. Больше одного мессенджера мне не надо».