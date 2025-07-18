Часть россиян может получить дополнительный отпуск. Кому он положен

Право закреплено в Трудовом кодексе РФ Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России ежегодный дополнительный неоплачиваемый отпуск положен работающим пенсионерам. Его продолжительность не должна превышать 14 дней, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.

«Трудовой кодекс РФ (статья 128) устанавливает обязанность работодателя предоставлять работающим пенсионерам по старости в соответствии с его письменным заявлением отпуск без сохранения заработной платы до 14 календарных дней в году», — сказала Солодовникова.

Она добавила, что оплачиваемый отпуск, который доступен всем работающим гражданам каждый год, у этой категории россиян также составляет минимум 28 дней.

Однако Солодовникова добавила, что продолжительность такого отпуска может варьироваться в зависимости от региона и характера работы, а также социальных льгот.

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