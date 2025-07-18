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Страна и мир Часть россиян может получить дополнительный отпуск. Кому он положен

Часть россиян может получить дополнительный отпуск. Кому он положен

Дополнительные дни отдыха доступны одной категории граждан

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Право закреплено в Трудовом кодексе РФ | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUПраво закреплено в Трудовом кодексе РФ | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Право закреплено в Трудовом кодексе РФ

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России ежегодный дополнительный неоплачиваемый отпуск положен работающим пенсионерам. Его продолжительность не должна превышать 14 дней, рассказала РИА Новости эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.

«Трудовой кодекс РФ (статья 128) устанавливает обязанность работодателя предоставлять работающим пенсионерам по старости в соответствии с его письменным заявлением отпуск без сохранения заработной платы до 14 календарных дней в году», — сказала Солодовникова.

Она добавила, что оплачиваемый отпуск, который доступен всем работающим гражданам каждый год, у этой категории россиян также составляет минимум 28 дней.

Однако Солодовникова добавила, что продолжительность такого отпуска может варьироваться в зависимости от региона и характера работы, а также социальных льгот.

Ранее мы рассказывали, какие категории пенсионеров получат увеличенные пенсии в августе.

Также мы писали о предложении ежеквартальной индексации пенсий, чтобы их размер не отставал от роста цен. Подробнее об инициативе здесь.

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