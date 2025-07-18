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Страна и мир Учимся жить без интернета? Что делать при постоянных отключениях бизнесу и всем нам

Учимся жить без интернета? Что делать при постоянных отключениях бизнесу и всем нам

Компенсаций никто никому пока не обещает

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8 комментариев
Переходим на наличку и в офлайн | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUПереходим на наличку и в офлайн | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Переходим на наличку и в офлайн

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В течение первой половины июля Россия столкнулась с беспрецедентным количеством отключений интернета. Почти во всех регионах страны была парализована работа различных сервисов, включая банки, такси и магазины. В некоторых регионах жители не могли даже лекарства купить, требующие онлайн-верификации. Рекордным стало одновременное отключение интернета в 79 из 89 регионов страны. Кое-где в магазинах вообще царил хаос: люди отвыкли носить с собой наличку, а кассы не могли принимать оплату картами.

Причины столь масштабных отключений официально никто не комментирует. То ли это связано с усилением мер безопасности и попытками властей предотвратить киберугрозы и утечку данных. То ли с упреждением беспилотных атак. Но тогда непонятно, зачем блокировать и проводной интернет.

А вот что обычным россиянам делать в такой ситуации? И как бизнесу, который многие годы целенаправленно шел к цифровизации, адаптироваться к новым условиям, где онлайн — уже не благо, а зло? Тут уж мнения опрошенных MSK1.RU экспертов, на удивление, разделились.

Бизнес-коммуникатор Ия Ким считает, что, несмотря на неудобства, отключения интернета являются «единственным возможным выходом» для снижения рисков получения разведданных.

— Безопасность диктует свои правила, — отмечает эксперт. Она также предлагает гражданам держать наличные средства «под подушкой» (как вариант: в домашнем сейфе) на случай отключения электронных платежных систем.

Маркетолог Александр Азар говорит, что отключения интернета — это не просто технический сбой, а прямой удар по лояльности потребителей к онлайн-сервисам и их выручке.

— Особенно страдают компании, у которых весь бизнес построен на арендуемых цифровых сервисах. Кассы не работают, программы лояльности «висят», связь с клиентом обрывается. Даже мне, работающему онлайн, приходилось переносить консультации — срывался график, снижалось доверие, — говорит Азар.

 А как бы вы посоветовали бизнесу готовиться к таким сбоям? Переходить в офлайн?

— Да, к сожалению, нужно возвращать часть активности в офлайн. Физические карточки лояльности, витрины, листовки, таблички у входа: в 2025 году это вызывает «вау-эффект». Второе — нужно знать своего клиента в лицо: откуда он, что ценит, где еще бывает. Это позволяет не зависеть от единственного канала коммуникации. В ряде случаев я советую «партнериться» с соседними бизнесами — рекомендация от «своего» работает сильнее любой таргетированной рекламы.

 По каким сегментам рынка все эти постоянные сбои бьют больнее всего?

— Цифровая зависимость сильнее всего ударила по ретейлу, доставке, маркетплейсам. Но даже здесь можно выжить, если есть база лояльных клиентов. Бизнес, в котором 20% клиентов дают 80% выручки, обязан этих людей знать лично и быть с ними на связи, даже когда всё «отрубилось».

А вот Антон Полилов, эксперт по маркетингу и продажам, ставит под сомнение необходимость перевода экономики в офлайн.

 Вообще, может ли бизнес добиться компенсации за сбои связи? Маркетплейсы ведь потеряли выручку, таксисты — заказы.

— Компенсации для бизнеса маловероятны, — говорит налоговый эксперт, руководитель группы «Шумейко и партнеры» Дмитрий Шумейко. — Отключения интернета в России официально проводятся в рамках «мер по обеспечению безопасности». И государство не признает их прямым ущербом для бизнеса, подлежащим компенсации. Убытки (простой, потерянные продажи, сбои логистики) ложатся на компании. Требовать компенсаций крайне сложно юридически.

 Получается, бизнесу остается только терпеть? Или возвращаться из интернет-пространства в офлайн?

— Попытка перестроить экономику в офлайн технически невозможна и экономически самоубийственна. Мировая экономика движется в сторону большей цифровизации, а не обратно. И в России возврат назад невозможен: современная экономика слишком глубоко интегрирована в цифровую среду. Банки, маркетплейсы, логистика, госуслуги, связь, медицина (как с проверкой лекарств) — всё основано на интернете. Онлайн-сервисы обеспечивают скорость, доступность и эффективность, которые невозможно полностью дублировать офлайн. Пример с лекарствами — яркое подтверждение: офлайн-проверки на месте просто не существует.

— Реальная проблема в ином — уязвимость цифровой инфраструктуры и отсутствие гарантий ее стабильной работы, — говорит Шумейко. — Так что решение может быть только одно — в обеспечении надежного и бесперебойного доступа к интернету, а не в отказе от него.

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Комментарии
8
Гость
57 минут
мы научились жить без скорой помощи и милиции, научились жить без хорошей еды - научимся и этому нет того рывка и прорыва которые мы не смогли бы сделать по плану Таврического 👑🌙🌟
Гость
1 час
Учится надо жить без жорева Без еды интернета одежды уже научились
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