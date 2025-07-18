Учимся жить без интернета? Что делать при постоянных отключениях бизнесу и всем нам

Переходим на наличку и в офлайн Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В течение первой половины июля Россия столкнулась с беспрецедентным количеством отключений интернета. Почти во всех регионах страны была парализована работа различных сервисов, включая банки, такси и магазины. В некоторых регионах жители не могли даже лекарства купить, требующие онлайн-верификации. Рекордным стало одновременное отключение интернета в 79 из 89 регионов страны. Кое-где в магазинах вообще царил хаос: люди отвыкли носить с собой наличку, а кассы не могли принимать оплату картами.

Причины столь масштабных отключений официально никто не комментирует. То ли это связано с усилением мер безопасности и попытками властей предотвратить киберугрозы и утечку данных. То ли с упреждением беспилотных атак. Но тогда непонятно, зачем блокировать и проводной интернет.

А вот что обычным россиянам делать в такой ситуации? И как бизнесу, который многие годы целенаправленно шел к цифровизации, адаптироваться к новым условиям, где онлайн — уже не благо, а зло? Тут уж мнения опрошенных MSK1.RU экспертов, на удивление, разделились.

Бизнес-коммуникатор Ия Ким считает, что, несмотря на неудобства, отключения интернета являются «единственным возможным выходом» для снижения рисков получения разведданных.

— Безопасность диктует свои правила, — отмечает эксперт. Она также предлагает гражданам держать наличные средства «под подушкой» (как вариант: в домашнем сейфе) на случай отключения электронных платежных систем.

Маркетолог Александр Азар говорит, что отключения интернета — это не просто технический сбой, а прямой удар по лояльности потребителей к онлайн-сервисам и их выручке.

— Особенно страдают компании, у которых весь бизнес построен на арендуемых цифровых сервисах. Кассы не работают, программы лояльности «висят», связь с клиентом обрывается. Даже мне, работающему онлайн, приходилось переносить консультации — срывался график, снижалось доверие, — говорит Азар.

— А как бы вы посоветовали бизнесу готовиться к таким сбоям? Переходить в офлайн?

— Да, к сожалению, нужно возвращать часть активности в офлайн. Физические карточки лояльности, витрины, листовки, таблички у входа: в 2025 году это вызывает «вау-эффект». Второе — нужно знать своего клиента в лицо: откуда он, что ценит, где еще бывает. Это позволяет не зависеть от единственного канала коммуникации. В ряде случаев я советую «партнериться» с соседними бизнесами — рекомендация от «своего» работает сильнее любой таргетированной рекламы.

— По каким сегментам рынка все эти постоянные сбои бьют больнее всего?

— Цифровая зависимость сильнее всего ударила по ретейлу, доставке, маркетплейсам. Но даже здесь можно выжить, если есть база лояльных клиентов. Бизнес, в котором 20% клиентов дают 80% выручки, обязан этих людей знать лично и быть с ними на связи, даже когда всё «отрубилось».

А вот Антон Полилов, эксперт по маркетингу и продажам, ставит под сомнение необходимость перевода экономики в офлайн.

— Вообще, может ли бизнес добиться компенсации за сбои связи? Маркетплейсы ведь потеряли выручку, таксисты — заказы.

— Компенсации для бизнеса маловероятны, — говорит налоговый эксперт, руководитель группы «Шумейко и партнеры» Дмитрий Шумейко. — Отключения интернета в России официально проводятся в рамках «мер по обеспечению безопасности». И государство не признает их прямым ущербом для бизнеса, подлежащим компенсации. Убытки (простой, потерянные продажи, сбои логистики) ложатся на компании. Требовать компенсаций крайне сложно юридически.

— Получается, бизнесу остается только терпеть? Или возвращаться из интернет-пространства в офлайн?

— Попытка перестроить экономику в офлайн технически невозможна и экономически самоубийственна. Мировая экономика движется в сторону большей цифровизации, а не обратно. И в России возврат назад невозможен: современная экономика слишком глубоко интегрирована в цифровую среду. Банки, маркетплейсы, логистика, госуслуги, связь, медицина (как с проверкой лекарств) — всё основано на интернете. Онлайн-сервисы обеспечивают скорость, доступность и эффективность, которые невозможно полностью дублировать офлайн. Пример с лекарствами — яркое подтверждение: офлайн-проверки на месте просто не существует.

— Реальная проблема в ином — уязвимость цифровой инфраструктуры и отсутствие гарантий ее стабильной работы, — говорит Шумейко. — Так что решение может быть только одно — в обеспечении надежного и бесперебойного доступа к интернету, а не в отказе от него.