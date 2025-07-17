«Довольно дорогое удовольствие». Журналистка съездила отдохнуть в Карелию без машины — что интересного можно увидеть

Журналистка рассказала про отпуск в Петрозаводске Источник: Валерия Коростелева / NN.RU

Карелия с захватывающей природой, национальным колоритом и уникальными заповедниками под открытым небом давно популярна как туристическое место. Республику условно делят на две части для отпуска: Сортавальский и Петрозаводский районы. Первый знаменит живописными местами: здесь часто арендуют домики на берегу водоемов, чтобы отдохнуть на природе, заняться рыбалкой, посетить водопады, ну и, конечно, горный парк «Рускеала».

А вот Петрозаводск, кажется, такой популярностью не пользуется. Многие говорят, что город скучный и в нем нечего делать. Да и вообще якобы без своего автомобиля нормально отдохнуть в Карелии не получится! Почему это не так, рассказывает наша коллега, корреспондент NN.RU Валерия Коростелева, которая провела в Петрозаводске пять дней. Далее — от первого лица.

Петрозаводск: первые впечатления и интересные детали

Во время отпуска перед Карелией я посетила Москву и Санкт-Петербург. И уже из Северной столицы «долетела» на «Ласточке» за пять часов. Весь путь на трех скорых поездах обошелся на одного человека всего в 5600 рублей. Не удивляйтесь: билеты я начала покупать еще весной сильно заранее, когда они были в несколько раз дешевле «горячих» в сезон.

Петрозаводск встретил роскошным по меркам маленького провинциального городка вокзалом с колоннами и шпилем, издали слегка напоминающим питерское Адмиралтейство. А еще полярным днем.

Почти до любого места здесь подать рукой. А поэтому было крайне удивительно в 11 часов вечера во время 30-минутной прогулки до отеля встретить сразу пять новых городских троллейбусов на маршруте!

В общем, проблем с передвижением по городу здесь нет. Проезд на муниципальном транспорте стоит 40 рублей, на частных маршрутках — 50–60 в зависимости от перевозчика. Поэтому вдвоем иногда проще добраться до пункта назначения на такси за 150 рублей.

Кстати, если поедете на маршрутке, обратите внимание: проезд оплачивают перед выходом из салона. Но не переживайте, местные вам сразу подскажут, как только вы попытаетесь протянуть банковскую карту водителю для оплаты.

Источник: Городские медиа

Проживание в Петрозаводске в сравнении с Москвой или Петербургом выходит дороже. В городе небольшой выбор отелей. Например, номер на двоих на шесть ночей в отеле с общими туалетами и душевыми обошелся в 17 тысяч рублей. То есть 2800 рублей за ночь. До этого в путешествии удавалось снять номера за 2000 рублей в сутки с отдельной ванной комнатой.

Ну и стоит отметить, что даже в черте самого города полно красивых природных локаций. От городских парков и набережной с видом на необъятное Онежское озеро до ботанического сада и урочища Чертов Стул, где есть очаровательные инструкции на случай, если на тропинке вы встретите птенца дрозда. Табличка подскажет, что вам делать в такой ситуации: оставить малыша, перенести в траву или отдать специалистам.

Уютное кафе под открытым небом в одном из двориков Петрозаводска Источник: Валерия Коростелева / NN.RU

А еще при первой прогулке по центру в глаза бросается необычный памятник Ленину. В Петрозаводске вождь не протягивает руку, а стоит за трибуной.

Главные достопримечательности Карелии

Среди самых знаменитых достопримечательностей Карелии я посетила две. Горный парк «Рускеала» с несколькими каньонами, где добывали мрамор. И, на мой взгляд, куда более впечатляющее место — остров Кижи с памятником деревянного зодчества и объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО — ансамблем Кижского погоста. Здесь находится тот самый знаменитый храм, построенный без единого гвоздя.

Горный парк в Карелии Источник: Валерия Коростелева / NN.RU

В парк «Рускеала» из Петрозаводска можно отправиться на обычном экскурсионном автобусе. Дорога довольно долгая — больше трех часов в одну сторону. Зато эта поездка развеяла все страхи перед групповыми вылазками. Ведь всегда боишься, что не успеешь что-то увидеть из-за ограничений по времени. На самом деле четыре часа в парке оказалось вполне достаточно, чтобы полностью осмотреть его несколько раз. А во время дороги экскурсовод прочитала целый вводный курс на тему «Что надо знать о Карелии». Там и про природу, и историю, и экономику.

Билет на такую экскурсию стоит 4500 рублей. В стоимость включены трансфер, лекция в автобусе, билеты в сам парк и увлекательная полуторачасовая прогулка с местным гидом.

Если захотите воспользоваться в парке дополнительными услугами: прокатиться на лодке или прыгнуть с тарзанки — лучше выбирать раннее время для поездки. На все развлечения можно купить талончики в электронной кассе на определенное время, и, как правило, их очень быстро разбирают.

На Кижи из Петрозаводска добраться куда проще. Это можно сделать на «Метеоре» прямо от городского причала за 1,5 часа. Правда, сама дорога — довольно дорогое удовольствие, но очень живописное.

Чтобы сесть у окна и любоваться видами с «Метеора», лучше приходить на посадку заранее. Но всегда можно выйти на палубу Источник: Валерия Коростелева / NN.RU

Билеты на транспорт в обе стороны на одного человека обошлись в 5200 рублей, а комплексный билет в заповедник с возможностью зайти внутрь главного храма — 1800 рублей.

Важно, что билеты на «Метеор» туда и обратно строго закреплены по времени. Если покупаете на 11:30, то обратно уедете в 17:00. Но это не страшно: времени с лихвой хватит для прогулки по острову.

Билеты в сам музей-заповедник есть разные: базовый (1000 рублей), базовый с экскурсией (1300 рублей), комплексный (1800 рублей) и комплексный с экскурсией (2100 рублей). Вторые от первых отличаются тем, что в них включен доступ в несколько зданий. Но не во все: на территории также есть объекты, проход куда надо оплачивать отдельно.

Остров Кижи Источник: Валерия Коростелева / NN.RU

Еще один день отпуска я отдала под сплав по реке Шуе, которая находится под Петрозаводском, — подходит для непрофессионалов и любителей походного отдыха с ноткой экстрима. Мы два часа гребли веслами, а после ели уху и лапшу по-флотски у костра. Это удовольствие вместе с трансфером на одного человека обошлось в 3000 рублей.

Я выбрала легкий маршрут с тремя порогами первой и второй категорий сложности — участками с повышенной скоростью течения и неровным дном. Но подготовленные люди могут выбирать более экстремальные маршруты.

Посиделки у костра после сплава по Шуе Источник: Валерия Коростелева / NN.RU

После этих приключений для прогулок по самому городу у меня осталось всего два полноценных дня. Их оказалось мало.

Во-первых, в Петрозаводске достаточно сильно развита гастрономическая сфера, думаю, это следствие близости к Санкт-Петербургу. В столице республики полно ресторанов, кафе и столовых на любой вкус. Конечно, особое место здесь занимают рыбные блюда и национальная кухня. А знаменитые местные калитки — небольшие открытые пирожки из ржаного пресного теста с разными начинками — можно встретить почти на каждом шагу.

Во-вторых, в городе очень интересные музеи. Я успела посетить два из них — художественную галерею и «Слюдариум» — интерактивное пространство на месте бывшей слюдяной фабрики. И больше всего впечатлений я привезла из первого.

Музей изобразительных искусств удивил своим масштабом: здесь есть зарубежная живопись XVII–XIX веков, древнерусские иконы XV века, картины в стиле соцреализма, современное искусство по карело-финскому эпосу «Калевала» (16+), творчество местных авторов и настоящее сокровище — коллекция Александра III с работами Айвазовского, Шишкина, Мещерского и других знаменитых художников. Туристы и местные также очень нахваливают краеведческий музей, который я не успела посетить.

Самым сложным в путешествии было добраться до дома. Сначала на «Ласточке» я вернулась в Петербург. А уже оттуда на поезде дальнего следования пришлось ехать 14 часов в Нижний Новгород. Дорога назад на одного человека вышла в 6500 рублей. Всего с проездом, проживанием, едой и развлечениями на одного Карелия обошлась примерно в 45 тысяч рублей.

В республике также получилось купить весьма недорогие презенты для близких и друзей. Открытки с видами Карелии продают по 60–100 рублей, баночки с вареньем из морошки или брусники по 300 миллилитров можно взять за 600 рублей, а пол-литра карельского сиропа из местных ягод — 190 рублей.

Поэтому если уж вы доехали до большого города Петра, то не поленитесь проехать пять часов и побыть пару дней в малом. В Петрозаводске вы найдете уютные улицы, вкусную еду в местах, от которых ничего особенного не ждешь, и особый дух, настоянный на хвое и диких ягодах.