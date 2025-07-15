Царство староверов, древние кладбища и непроходимая тайга. Как турист 16 дней сплавлялся по заброшенному царскому каналу

Лишь немногим удавалось добраться сюда Источник: Алексей Котельников

В сердце Сибири, где царит бескрайняя тайга, затерялся свидетель амбициозного проекта царской России — Обь-Енисейский канал. Этот водный путь, призванный соединить две великие реки, прожил недолгую жизнь, став заброшенным с появлением железной дороги.

Лишь немногим удавалось добраться сюда, чтобы прикоснуться к истории. Среди них — барнаулец Алексей Котельников. В июне путешественник отправился в экспедицию, чтобы лично увидеть это уникальное место и ощутить его атмосферу. О своих впечатлениях путешественник рассказал NGS22.RU.

«Задача оказалась сложной»

Путешествие, начавшееся в Томске, стало для Алексея настоящим испытанием.

— Добраться туда — целая проблема. Труднодоступность и болота делают свое дело. На машине не проехать, приходилось идти сотни километров на лодке против течения. Массовых организованных туров на Обь-Енисейский канал нет. Товар этот штучный, — признаётся Алексей.

Он рассказал, что в составе группы из одиннадцати человек он преодолел водный путь от села Степановка Томской области до города Енисейска в Красноярском крае. Они передвигались на моторных лодках и катере «Амур».

Экспедиция, длившаяся шестнадцать дней, увенчалась успехом Источник: Алексей Котельников

— Экспедиция, длившаяся шестнадцать дней, увенчалась успехом. Главным итогом стало сквозное прохождение на моторных лодках Обь-Енисейского канала, который находится в труднодоступных местах Томской области и Красноярского края. Канал был заброшен уже с 1943 года, тогда по нему прошел последний теплоход. Мы увидели разрушенные шлюзы, а поселки по большей части покинуты. Ныне там царство староверов, живущих вдали от цивилизации, — рассказал Котельников.

Главной задачей экспедиции была очистка канала от завалов деревьев и заторов, чтобы обеспечить возможность перегона лодки, изготовленной староверами, в музей Томска.

— Задача оказалась сложной, особенно учитывая необходимость обносить тяжелые лодки по берегу. Пешеходной части, слава богу, не было на этот раз. Как там идти пешком, когда у тебя тысячи килограммов груза? И так положить и достать вещи из автомобиля в лодку, да и сами лодки — это огромная проблема и куча времени, — уточнил путешественник.

Главной задачей экспедиции была очистка канала Источник: Алексей Котельников

Завалы и заброшенные кладбища

— Вверх по течению реки Кеть, правого притока Оби, нам предстояло подниматься первые сотни километров, прежде чем на горизонте показались признаки цивилизации, — рассказывает турист.

Первой точкой на маршруте стал небольшой поселок на северо-востоке Томской области Белый Яр.

— Он приютился в самом сердце сибирской тайги. Здесь, вдали от шумных городов, жизнь течет размеренно и спокойно. Население здесь около семи тысяч человек, — уточнил путешественник.

Первой точкой на маршруте стал небольшой поселок Источник: Алексей Котельников

Далее путь лежал к заброшенному селу Усть-Озерное, основанному еще в XVIII веке. По словам туриста, когда-то здесь жили селькупы (народ, живущий на севере Западной Сибири. — Прим. ред.), но теперь от села остались лишь призрачные воспоминания.

— Покинув Кеть, мы углубились в сеть небольших рек — Озерной и Ломоватой. Здесь начались настоящие испытания: завалы, требующие виртуозного владения лодкой и бензопилой. Порой приходилось выбираться на берег и вручную перетаскивать лодки и вещи. Но именно в таких трудностях и закаляется дух настоящего путешественника, — отметил Котельников.

В этих глухих местах, словно призраки прошлого, встречались заброшенные кладбища.

Большинство могил безымянны Источник: Алексей Котельников Неизвестные погребения — нередкое явление Источник: Алексей Котельников

— В этих краях мы наткнуться на древние кладбища, забытые и покинутые. Большинство могил безымянны, скромно укрыты в лесной чаще, недалеко от мест, где стояли дома, — отметил путешественник.

По его словам, неизвестные погребения — нередкое явление в енисейской тайге.

— Блуждая по лесу, легко пройти мимо них, не заметив. Некоторые староверческие течения предписывают хоронить усопших без каких-либо опознавательных знаков. Ни крестов, ни имен, ни фотографий. Похоронили человека, положили сверху ветку или камень, и всё, — рассказал собеседник.

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Будни староверов

В экспедиции по сибирской глубинке путешественнику довелось стать свидетелем интересного сотрудничества.

— Руководство нашей экспедиции вело переговоры со старообрядцами, которые взялись за непростую задачу — создание традиционной лодки для томского музея. Мы же, остальные участники, были скорее наблюдателями за этим процессом, — уточнил он.

История староверов в этих краях уходит корнями в прошлое, во времена гонений.

— Сначала они бежали от царской власти, а затем, спасаясь от советской, уходили всё дальше в непроходимые леса. Несмотря на изоляцию, живут они довольно зажиточно по сельским меркам. В их распоряжении обширные земли и современная техника — квадроциклы, снегоходы, трактора. Правда, и трудятся они не покладая рук, от зари до зари, без выходных. Их отличают большие семьи, скромность и строгость в быту, отказ от вредных привычек и закрытость от внешнего мира, — заметил Алексей.

Многие поселения оказались заброшенными Источник: Алексей Котельников

Участники экспедиции посетили дома староверов.

— Их быт поражает своей простотой и спартанскими условиями. В центре жилища обычно стоит печь, у окна — стол с религиозными книгами, в углу — иконы. Староверы — непростые товарищи, чтущие правила, передаваемые из поколения в поколение. Их трудолюбие и преданность вере вызывают восхищение, ведь только так можно выжить в суровых условиях тайги, — уверен путешественник.

Он также подчеркнул, что туристов здесь не жалуют. Появление случайных гостей, с их курением, сквернословием и пристрастием к алкоголю, становится для староверов настоящим стрессом. Гораздо проще сразу указать незваным гостям на дверь.

К сожалению, многие поселения оказались заброшенными.

— Старики уходят, а молодежь покидает родные места в поисках более легкой жизни в городах, где проще найти работу и меньше трудиться. Школы и больницы только в больших селах, туда же они отправляют учиться детей в интернат, но не всегда, — рассказал экстремал.

Быт староверов поражает своей простотой Источник: Алексей Котельников

Он добавил, что его первое знакомство с этой культурой произошло еще в детстве, в алтайском селе Рассыпное.

— Тогда еще меня поразил их киношный облик: длинные бороды, как у Деда Мороза, самодельные тулупы, холщовые рубахи, длинные пояса. Но, пожалуй, самая яркая встреча состоялась в Хакасии, когда мы добрались до Агафьи Лыковой — пожалуй, самой известной представительницы старообрядчества.

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«Вышли в цивилизацию»

После нескольких дней, проведенных в лодках, преодолевая реки и болота, экспедиция достигла Водораздельного озера, своеобразной границы между Томской областью и Красноярским краем. Дальше лежал путь к Енисею, но даже в период половодья продвижение оказалось сложным.

— Мы рассчитывали на высокую воду, но даже после Водораздельного озера возникли трудности. Катер смог дойти только до моста у поселка Катайга, где из-за низкого уровня воды пришлось пересесть на лодки, скорость которых не превышала 20 километров в час. Кроме того, часть маршрута пришлось преодолеть по дороге, идущей вдоль реки, чтобы сэкономить время, — рассказывает Алексей.

Источник: Алексей Котельников

Заключительной точкой водного путешествия стал поселок Новый Городок на реке Кас.

— Наша доблестная группа вышла в цивилизацию. Несмотря на отсутствие круглогодичной автодороги, здесь есть всё необходимое для жизни: магазин, бар, холодильники. Жители поселка выращивают овощи, содержат скот, а также собирают грибы и ягоды. Тем и живут. Иногда сюда даже прилетает вертолет из Енисейска.

Последним этапом экспедиции были около 300 километров по рекам Каз и Енисей до города Енисейска.

Поселок Новый Городок Источник: Алексей Котельников

— Помимо канала, экспедиция посетила Енисейск и Дивногорск — это конец нашего путешествия. Енисейск — настоящий старожил, ведь это самый древний город во всем Красноярском крае, да и во всей Сибири он один из старейших. В далеком 1724 году он даже был удостоен чести стать главным городом Енисейской провинции. А Дивногорск — небольшой, но уютный город. Главная гордость — впечатляющая плотина на Енисее. Представьте себе: почти 6 миллионов кубометров бетона и целых 16 лет напряженной работы потребовалось, чтобы покорить мощь сибирской реки и возвести эту плотину длиной более километра и высотой 124 метра! Так появилась Красноярская ГЭС, которая сегодня занимает почетное место в списке самых мощных гидроэлектростанций мира, — поделился турист.