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Страна и мир Генпрокуратура вмешалась в ситуацию с резким ростом тарифов на ЖКУ

Генпрокуратура вмешалась в ситуацию с резким ростом тарифов на ЖКУ

Россияне активно отправляли жалобы на высокие счета

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12 комментариев
Прокуроры не исключили, что в квитанции включили необоснованные расходы коммунальщиков | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUПрокуроры не исключили, что в квитанции включили необоснованные расходы коммунальщиков | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Прокуроры не исключили, что в квитанции включили необоснованные расходы коммунальщиков

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России проверят правомерность увеличения тарифов на коммунальные услуги. Такое поручение дал генеральный прокурор Игорь Краснов.

«Несмотря на среднюю по стране индексацию начислений в размере 11,9 %, в ряде регионов счета за коммунальное обслуживание значительно выше. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность действий на местах уполномоченных органов власти и предприятий ЖКХ», — говорится на сайте Генпрокуратуры.

Поводом для проверки стали публикации в средствах массовой информации и жалобы граждан. В первую очередь внимание будут обращать на пресечение злоупотреблений при включении в тарифы необоснованных расходов коммунальщиков. По выявленным нарушениям прокуроры примут меры для восстановление прав граждан.

В России с 1 июля подорожали коммунальные услуги. Тарифы в среднем выросли на 11,9%. Это выше, чем в предыдущие годы: в 2024 году их в среднем повышали на 9,8%, а в 2023 году — на 8,1%.

Депутат Госдумы и зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко назвал причины повышения тарифов. Среди них — ключевая ставка, износ инфраструктуры и ее модернизация, а также дефицит кадров у коммунальщиков.

При этом экс-депутат Мосгордумы Сергей Митрохин заявил, что снижение цен на коммунальные услуги невозможно, можно лишь снизить темпы роста и саму частоту повышения тарифов.

Также стартовал эксперимент по онлайн-взысканию долгов за ЖКХ. Проект будет работать ровно год — до 30 июня 2026-го. По новым правилам, информация о долге, его взыскании и решениях мирового судьи будет приходить прямо в личный кабинет на «Госуслугах», тогда как раньше управляющие компании или суды рассылали письма по почте.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
ЖКХ Коммуналка Счета Игорь Краснов Генпрокуратура
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Комментарии
12
Гость
54 минуты
Еще бы проверть почему недавно картофель был по 20-30, а стал по 100-130 !!! Или что, земли мало???
Гость
1 час
Придётся делиться.
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