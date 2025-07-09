Генпрокуратура вмешалась в ситуацию с резким ростом тарифов на ЖКУ

Прокуроры не исключили, что в квитанции включили необоснованные расходы коммунальщиков Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В России проверят правомерность увеличения тарифов на коммунальные услуги. Такое поручение дал генеральный прокурор Игорь Краснов.

«Несмотря на среднюю по стране индексацию начислений в размере 11,9 %, в ряде регионов счета за коммунальное обслуживание значительно выше. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность действий на местах уполномоченных органов власти и предприятий ЖКХ», — говорится на сайте Генпрокуратуры.

Поводом для проверки стали публикации в средствах массовой информации и жалобы граждан. В первую очередь внимание будут обращать на пресечение злоупотреблений при включении в тарифы необоснованных расходов коммунальщиков. По выявленным нарушениям прокуроры примут меры для восстановление прав граждан.

В России с 1 июля подорожали коммунальные услуги. Тарифы в среднем выросли на 11,9%. Это выше, чем в предыдущие годы: в 2024 году их в среднем повышали на 9,8%, а в 2023 году — на 8,1%.

Депутат Госдумы и зампредседателя комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко назвал причины повышения тарифов. Среди них — ключевая ставка, износ инфраструктуры и ее модернизация, а также дефицит кадров у коммунальщиков.

При этом экс-депутат Мосгордумы Сергей Митрохин заявил, что снижение цен на коммунальные услуги невозможно, можно лишь снизить темпы роста и саму частоту повышения тарифов.