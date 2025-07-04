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Страна и мир «Наводнение состоялось». Петербург накрыл июльский шторм, сильнейший за 160 лет

«Наводнение состоялось». Петербург накрыл июльский шторм, сильнейший за 160 лет

Чтобы не допустить потопа в городе, пришлось перекрывать защитную дамбу на Финском заливе

71
2 комментария
Источник:

Городские медиа

3 июля в Петербурге был настоящий летний день: ни облачка и +28 градусов. Однако к ночи порывистый ветер пригнал с Финского залива грозовые тучи, прокатившиеся над городом черной волной. Ветер стал нагонять в Неву неспокойные воды, из-за чего пришлось перекрыть дамбу, которая предохраняет Питер от наводнений.

Этот шторм стал первым за более чем полтора века: в последний раз непогода так разгуливалась в июле в 1865 году.

3 и 4 июля ветер в городе имел скорость до 15–17 метров в секунду. Он повалил значительное количество деревьев, многие из которых упали на проезжие части и тротуары. Кое-где сорвало кровлю с домов. Из-за непогоды пострадали как минимум два человека.

Посмотрите впечатляющие кадры петербургского наводнения в нашем коротком видео.

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Комментарии
2
Гость
6 минут
нас самих топит а вы всё о чужих пишите и беспокоитесь
Гость
7 минут
ваще ПОФИГУ на них
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