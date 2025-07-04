«Наводнение состоялось». Петербург накрыл июльский шторм, сильнейший за 160 лет

Источник: Городские медиа

3 июля в Петербурге был настоящий летний день: ни облачка и +28 градусов. Однако к ночи порывистый ветер пригнал с Финского залива грозовые тучи, прокатившиеся над городом черной волной. Ветер стал нагонять в Неву неспокойные воды, из-за чего пришлось перекрыть дамбу, которая предохраняет Питер от наводнений.

Этот шторм стал первым за более чем полтора века: в последний раз непогода так разгуливалась в июле в 1865 году.

3 и 4 июля ветер в городе имел скорость до 15–17 метров в секунду. Он повалил значительное количество деревьев, многие из которых упали на проезжие части и тротуары. Кое-где сорвало кровлю с домов. Из-за непогоды пострадали как минимум два человека.