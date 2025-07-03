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Страна и мир Хотели пустить на шубы. Технолог спасает норок со звероферм и показывает им лучшую жизнь. Смотрим милые фото

Хотели пустить на шубы. Технолог спасает норок со звероферм и показывает им лучшую жизнь. Смотрим милые фото

Альбина выкупила с подругой более 70 животных

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1 комментарий
Слева&nbsp;— Мэнни, а справа на руках крошка Элли | Источник: предоставлено АльбинойСлева&nbsp;— Мэнни, а справа на руках крошка Элли | Источник: предоставлено Альбиной

Слева — Мэнни, а справа на руках крошка Элли

Источник:

предоставлено Альбиной

Москвичка Альбина спасает норок, которых могли пустить на шубы, и показывает им лучшую жизнь. Девушка берёт животных с собой в путешествия, и в этот раз они все вместе приехали в Пермский край на Усьвинские столбы. Девушка поделилась с 59.RU очаровательными фото с норками Мэнни и Элли.

Это Элли в Каменном городе | Источник: «Вселенная Мэнни и Элли» / TelegramЭто Элли в Каменном городе | Источник: «Вселенная Мэнни и Элли» / Telegram
«Идти 5 километров? Да вы упали?»&nbsp;— озвучивает мысли Мэнни Альбина | Источник: «Вселенная Мэнни и Элли» / Telegram«Идти 5 километров? Да вы упали?»&nbsp;— озвучивает мысли Мэнни Альбина | Источник: «Вселенная Мэнни и Элли» / Telegram
Двое пушистиков отдыхают с видом на реку Усьву | Источник: Предоставлено АльбинойДвое пушистиков отдыхают с видом на реку Усьву | Источник: Предоставлено Альбиной
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Элли повсюду была с хозяйкой | Источник: Предоставлено АльбинойЭлли повсюду была с хозяйкой | Источник: Предоставлено Альбиной

Альбина живет в Москве и работает инженером-технологом на хлебокомбинате. Она поделилась, что вместе с подругой они выкупили около 70 норок, а также хорьков и соболей. Некоторые из них, кстати, отправились к новым хозяевам в Пермский край. Насколько знает Альбина, эти норки продолжают жить у новых хозяев в Прикамье.

— Всех, конечно, не спасти, но хотя бы несколько пушистиков проживут свою лучшую жизнь, — говорит Альбина.

В 2022 году она выкупила со зверофермы серебристую норку Мэнни. А этим летом спасла еще и крошку Элли.

— Мэнни очень спокойный у меня. Ему три года. Он любит спать и ловить раков. А вот у Элли шило в одном месте, но это, скорее всего, из-за возраста — ей два месяца. Она пока еще любит кусать человеческие пальцы и пятки, — поделилась с 59.RU Альбина.

Посмотрите на эти лапки | Источник: предоставлено АльбинойПосмотрите на эти лапки | Источник: предоставлено Альбиной
Кажется, пушистику интересно всё вокруг | Источник: предоставлено АльбинойКажется, пушистику интересно всё вокруг | Источник: предоставлено Альбиной
Элли и Мэнни даже ездили на сплав | Источник: предоставлено АльбинойЭлли и Мэнни даже ездили на сплав | Источник: предоставлено Альбиной
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Здесь видно, какая Элли еще маленькая | Источник: предоставлено АльбинойЗдесь видно, какая Элли еще маленькая | Источник: предоставлено Альбиной

Альбина вместе с Мэнни и Элли отправились в Усьву. Фотографиями из путешествия она поделилась в своем телеграм-канале «Вселенная Мэнни и Элли», а также направила некоторые 59.RU лично.

— В этом году решили отправиться в Пермский край, давно я хотела сюда попасть. В Пермском крае мы остановились на Усьве. Тихое место, рядом Усьвинские столбы, река, что немаловажно, так как норки любят плавать. Мэнни в основном был дома, так как для него жарко на улице. А вот Элли с нами была на столбах, в Каменном городе и на подвесном мосту. На сплав взяли обоих пушистых, но весь путь они спали в переноске, — рассказала 59.RU Альбина.

Мэнни жарковато, и он любит лежать рядом с охлаждающими пластинами | Источник: предоставлено АльбинойМэнни жарковато, и он любит лежать рядом с охлаждающими пластинами | Источник: предоставлено Альбиной
Пушистые путешественники умотались | Источник: предоставлено АльбинойПушистые путешественники умотались | Источник: предоставлено Альбиной
Мэнни любит полежать дома в прохладном месте | Источник: предоставлено АльбинойМэнни любит полежать дома в прохладном месте | Источник: предоставлено Альбиной
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Кажется, на эти фото можно смотреть бесконечно | Источник: предоставлено АльбинойКажется, на эти фото можно смотреть бесконечно | Источник: предоставлено Альбиной
Это норки по пути домой | Источник: «Вселенная Мэнни и Элли» / TelegramЭто норки по пути домой | Источник: «Вселенная Мэнни и Элли» / Telegram

Дружная команда путешественников уже отправилась домой. Но Альбина поделилась, что обязательно вернется в Пермский край еще, потому что «тут волшебно».

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Юлия РожковаЮлия Рожкова
Юлия Рожкова
корреспондент
Норки Фото с животными Спасение животных
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Комментарии
1
Гость
39 минут
Пенсионеры, матери одиночки, инвалиды смотрят и думают - А НАС!!!
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