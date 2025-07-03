Хотели пустить на шубы. Технолог спасает норок со звероферм и показывает им лучшую жизнь. Смотрим милые фото

Слева — Мэнни, а справа на руках крошка Элли Источник: предоставлено Альбиной

Москвичка Альбина спасает норок, которых могли пустить на шубы, и показывает им лучшую жизнь. Девушка берёт животных с собой в путешествия, и в этот раз они все вместе приехали в Пермский край на Усьвинские столбы. Девушка поделилась с 59.RU очаровательными фото с норками Мэнни и Элли.

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Альбина живет в Москве и работает инженером-технологом на хлебокомбинате. Она поделилась, что вместе с подругой они выкупили около 70 норок, а также хорьков и соболей. Некоторые из них, кстати, отправились к новым хозяевам в Пермский край. Насколько знает Альбина, эти норки продолжают жить у новых хозяев в Прикамье.

— Всех, конечно, не спасти, но хотя бы несколько пушистиков проживут свою лучшую жизнь, — говорит Альбина.

В 2022 году она выкупила со зверофермы серебристую норку Мэнни. А этим летом спасла еще и крошку Элли.

— Мэнни очень спокойный у меня. Ему три года. Он любит спать и ловить раков. А вот у Элли шило в одном месте, но это, скорее всего, из-за возраста — ей два месяца. Она пока еще любит кусать человеческие пальцы и пятки, — поделилась с 59.RU Альбина.

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Альбина вместе с Мэнни и Элли отправились в Усьву. Фотографиями из путешествия она поделилась в своем телеграм-канале «Вселенная Мэнни и Элли», а также направила некоторые 59.RU лично.

— В этом году решили отправиться в Пермский край, давно я хотела сюда попасть. В Пермском крае мы остановились на Усьве. Тихое место, рядом Усьвинские столбы, река, что немаловажно, так как норки любят плавать. Мэнни в основном был дома, так как для него жарко на улице. А вот Элли с нами была на столбах, в Каменном городе и на подвесном мосту. На сплав взяли обоих пушистых, но весь путь они спали в переноске, — рассказала 59.RU Альбина.

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Дружная команда путешественников уже отправилась домой. Но Альбина поделилась, что обязательно вернется в Пермский край еще, потому что «тут волшебно».