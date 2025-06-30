«Всё равно купаются, всем пофиг». Семья рванула в Анапу, заплатив 240 тысяч, — что происходит на пляжах, где запрещено отдыхать

Этим летом нижегородка отдыхала в Анапе, несмотря на разлив мазута Источник: героиня статьи

Из-за экологической катастрофы на Черном море и без того небольшой список доступных для россиян курортов сильно сократился. Некоторые отменили отпуск до лучших времен, другие — потратили значительно больше, чем планировали. Но есть и те, кто решил, что даже разлив мазута — не причина отказываться от отпуска в Анапе. NN.RU узнал о необычном сезоне у отпускницы, которая отважилась поехать в курортный город, несмотря на предупреждения и запреты.

Юлия планировала этим летом на свой день рождения отправиться в отпуск с семьей в Анапу. От своих планов она не отказалась даже из-за разлива мазута в Черном море.

— Я люблю Анапу, мы сразу собирались туда. Был вариант полететь в Турцию, но у меня просрочился загранпаспорт, а делать новый было уже некогда, — рассказала Юлия.

Горящую путевку взяли в турагентстве за 240 тысяч рублей на троих. С Юлей поехали ее молодой человек и мама. В сумму оплаты вошло проживание в отеле в течение семи дней втроем в двухкомнатном номере категории «Люкс». Юлия признаётся, что можно было найти вариант дешевле: она не первый раз едет в этот отель, и прошлый отдых вышел в 100 тысяч на двоих в сентябре в стандартном номере. Однако в этот раз решили не экономить.

Многие люди отдыхали только на территории отеля Источник: героиня статьи

— Отель называется «Славянка», он нам очень нравится. Там большая территория. Очень чисто, много анимации, развлечений. Для детей есть отдельные программы. На территории играют в гольф, теннис, бильярд. Очень вкусно готовят — шведский стол со множеством блюд, — отметила героиня.

В Анапу отдыхающие отправились на своей машине. Ситуация с экологической катастрофой в Черном море и, как следствие, с запретом купания, не пугала совсем.

Многие купались даже с детьми Источник: героиня статьи

— Последствий мазута мы не боялись. Правда, весь пляж в Анапе был закрыт. На входе и по всему пляжу висели таблички «купаться запрещено», но всё равно все купались, всем пофиг, — признаётся Юлия.

Несмотря на экологическую катастрофу, отель в Анапе оказался почти полностью заполнен отдыхающими. По словам Юлии, далеко не все ходили купаться в море, на территории отеля открыли большой бассейн, в основном все «тусовались» там. Но часть приезжих все-таки рискнула искупаться в Черном море. Причем среди них были и семьи с маленькими детьми.

Каких-то видимых последствий в море туристка не заметила — только небольшие черные точки в песке. Один раз, вернувшись в отель с пляжа, Юлия заметила, что испачкала мазутом шлепки.

Иногда по пляжу ходили сотрудники МЧС и раздавали брошюры с предупреждением, что купаться нельзя; на листовке также были указаны телефоны местных больниц и приемных покоев. Иногда спасатели ездили на служебной машине и объявляли о запрете по громкоговорителю. Но на эти предупреждения россияне особенно не реагировали.

— Один раз мы купались, отдыхали на пляже, к нам подошли и сказали: «Пожалуйста, не купайтесь, это же вредно для вашего здоровья». Но никаких штрафов не выписали, просто прошли дальше, — признаётся Юлия.

Единственное, что омрачало отдых, — официально пляж был закрыт.

— Тем, кто хочет именно море и пляж, в этом году я бы не советовала Анапу. Лучше выбрать что-то другое — Геленджик, Сочи. На закрытом пляже не особо комфортно: ни лежаков, ни кукурузы, никаких развлечений, — объяснила собеседница.

По ее словам, на машине их семья отъезжала от Анапы и видела, что другие пляжи нормально работали, хотя были совсем рядом.

Юлия осталась довольна отдыхом Источник: героиня статьи

— Мы чуть-чуть проехали — везде разрешено. Везде лежаки, зонтики, отдыхающие. Но там везде галечный пляж, а в Анапе — песок.

Несмотря на это, отдых Юле понравился. Она признаётся, что повторила бы его и в следующем году.

Это опасно для здоровья!

Как сообщал 93.RU, прибывшим в Анапу туристам с 25 июля необходимо подписывать дополнительный документ — информирование о запрете купания из-за последствий крушения танкеров. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Соответствующую меру, которая предупредит отдыхающих о рисках для здоровья, ввели для постояльцев гостиниц и санаториев. Документ обяжут подписывать при заселении.

Туристам напомнили, что купание в местах, где продолжаются работы по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море, может стать причиной кожных заболеваний, аллергии и отравления.

«Для акцентированного информирования гостей в анкету для проживания добавили специальный пункт (№ 13), где прописан запрет на посещение пляжей и купание в море в связи с опасностью для здоровья», — рассказал заместитель генерального директора санатория «Надежда» Владимир Бобяк. После прочтения гости ставят подпись в документе.