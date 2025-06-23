В 91 год стала звездой соцсетей. Как живет качающая на качелях свою кошку бабушка, пенсию которой отнимает племянник

На одну из московских детских площадок часто приходит бабушка Инна Константиновна, чтобы покачать на качелях свою кошку Айку. Милая картина привлекает со всего двора детей, которые подходят, чтобы погладить питомца. В этом же дворе периодически отдыхает в перерывах между работой блогер Женя, которая обратила внимание на одну странность: бабушка выгуливает кошку на поясе от халата.
Оказалось, что пенсионерке уже 91 год, живет она совсем одна и родственники с ней не особо общаются. Тогда Женя решила помочь Инне Константиновне: выложила в соцсети видео с ее участием и открыла сбор денег. Недавно неравнодушные люди собрали для бабушки деньги на стиральную машинку.
Женя рассказала MSK1.RU, что изменилось в жизни Инны Константиновны после того, как она и ее кошка Айка собрали в соцсетях больше миллиона просмотров.
С дочерью не общается, а племянник приходит только за пенсией
Блогер Женя периодически занимается благотворительностью: жертвует деньги кошачьим приютам, возит им корм. Поэтому сразу обратила внимание на Айку — 10-летнюю бело-серую кошку, которую выгуливала Инна Константиновна. Девушка предложила купить для Айки специальную шлейку. Бабушка сначала отнекивалась, но Женя настояла на своем.
«Я купила шлейку, но потом подумала: „Что же я, только со шлейкой пойду?“ И купила еще пачку корма сухого. Она [Инна Константиновна] пригласила меня на чай, но я не стала идти к ней, предложила на лавочке посидеть, попить кофе, поговорить. Мы посидели, ну и, в общем, как-то так сдружились. Она потихонечку рассказала, что у нее в жизни происходит».
Евгения узнала, что у Инны Константиновны есть дочь, которая вышла замуж за гражданина США и уехала жить в эту страну. Она тоже уже не молодая: ей около 70 лет. В Россию приезжала после замужества всего один раз. Сначала мама и дочь обменивались письмами, но потом общение сошло на нет. Звонить Инна Константиновна своей дочери тоже не могла: не было телефона.
Также у бабушки есть племянник, который приходит, чтобы забрать часть пенсии Инны Константиновны или даже вынести из дома вещи.
«Допустим, я ей [бабушке] корм принесла, она его даже не успела открыть еще, а корм исчез. Вчера я приходила, и Инна Константиновна сказала, что племянник еще и моющие средства забрал. Мне кажется, что она, может, просто переставила их куда-то и забыла. Потому что человек уже старый, 91 год. Сегодня приду, посмотрю и точно буду знать, забрал что-то племянник все-таки или нет», — рассказала Евгения.
По словам пенсионерки, ее племянник забрал у нее даже ключи от квартиры. Поэтому, когда она выходит гулять, то просто оставляет дверь открытой.
Квартира с тараканами и неработающая стиральная машина
Когда блогер первый раз оказалась в квартире Инны Константиновны, то поняла, что в одиночку ей не справиться. Тогда Женя выложила видео с тем, как бабушка качает на качелях свою кошку, и подписала: «Самое милое видео, которое ты увидишь сегодня». С этим согласились многие пользователи: пост собрал 176 тысяч лайков. Люди откликнулись на историю Инны Константиновны и начали жалеть одинокую бабушку.
«Родственники начнут любить, когда квартира в приданое (вероятно, речь идет о наследстве. — Прим. ред.) останется», — писали в комментариях.
Многие предложили свою помощь. Некоторые скинули Евгении деньги, некоторые заказали нужные бабушке вещи на маркетплейсах. По словам Евгении, недавно Айза, известная рэп-исполнительница и телеведущая, перевела на помощь Инне Константиновне 10 000 рублей. Также одна девушка, увидевшая видео с Инной Константиновной, заказала ей телефон, без которого бабушка жила долгие годы. Единственная проблема — пенсионерка не знает, где ее паспорт. Из-за этого могут возникнуть проблемы с получением SIM-карты.
Так как Инне Константиновне уже 91 год, убираться в квартире ей тяжело. По закону за пенсионеркой должен быть закреплен соцработник. По словам Инны Константиновны, иногда к ней приходят и помогают, хотя уборкой или готовкой в квартире и не пахнет. Бабушке приходится жить с тараканами. Стиральная машинка давно не работает, и ее пенсионерка использует как шкаф. Недавно благодаря пожертвованиям удалось подарить бабушке новую стиральную машину, которую скоро доставят на дом к пенсионерке. Также бабушке заказали дезинсекцию и клининг.
«Я нашла дезинфектора, договорилась. Но пока ее [Инну Константиновну] деть некуда. В любом случае я с ней на улице посижу или к себе домой отведу, так как недалеко живу. Пока решаем проблему уборки, их нужно две. Не каждый соглашается убирать квартиру с тараканами. Но я хочу, чтобы сначала ее убрали, потом провели дезинсекцию, потом еще раз убрали», — поделилась Женя.
«Детство и вообще молодость были тяжелыми»
Инна Константиновна — коренная москвичка. Ее отец погиб на войне. По сей день пенсионерка хранит семейные фотографии.
«Она рассказывала, что детство и вообще молодость были тяжелыми. Когда война была, они с мамой, тетей и ее детьми перемещались. Даже был такой момент, когда они где-то прятались, мать духовку открыла, включила газ и хотела их всех убить, потому что понимала, что они не выживут. Но в итоге мама передумала, и они вот выжили. Она очень любит читать стихи, по молодости состояла в литературном кружке», — рассказала Евгения.
Сейчас люди продолжают жертвовать деньги для Инны Константиновны, а Евгения планирует еще больше улучшить жизнь бабушки. В планах — поменять кровать, холодильник, дверные замки, отвести кошку Айку к ветеринару, заплатить 10 тысяч рублей за дезинсекцию и примерно столько же за клининг. Пока что всего получилось собрать около 70 000 рублей.
Еще одну историю публиковали недавно наши коллеги из 76.RU. В начале 2025 года в соцсетях стали вирусными ролики пенсионерок из разных городов России, которые фанатеют от корейской музыкальной группы BTS. Знаменитостью стала и бабушка ярославского блогера Арины Шевчук. У роликов 71-летней Валентины Ельцовой миллионы просмотров. Любительница k-pop-культуры обзавелась поклонниками. Подробности здесь.