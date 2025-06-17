Симоньян в ожидании пробуждения Кеосаяна: что известно о его состоянии

В конце 2024 года телеведущий перенес клиническую смерть Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











На восстановление Тиграна Кеосаяна надеются не только близкие, но и вся Россия. Многие ждут новых фильмов, а супруга и главред RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале рассказала о шансах на его восстановление, переживаниях и сокровенных желаниях, которые планирует исполнить после его пробуждения.

«Врачи сейчас могут обеспечить только уход, и они его обеспечивают. Когда Тигран проснется — зависит не от медицины, а от Господа. Поэтому помощи я прошу одной — молиться. Спасибо Вам и всем, кто молится за него», — сообщила Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Еще Симоньян призналась, что мечтает о поездке в Одессу, но отправиться туда ей хотелось бы вместе с Кеосаяном и его мамой. Супруга Тиграна поделилась, что это их общая мечта на троих.

«У нас с Тиграном и Лаурочкой на троих одна мечта — прокатиться на машине от Тамани до Одессы и там от души покутить», — поделилась Симоньян с подписчиками.

А в Сочи на прошлой неделе прошла гала-премьера крайнего фильма Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча» (18+). Симоньян присутствовала на показе и пообещала, что супруг обязательно проснется и снимет новые прекрасные фильмы.

«Те, кто служил или был на фронте, всегда не говорят „последний“, говорят „крайний“. Потому что последний — значит, больше ничего не будет. А мы все, конечно, живем надеждой, что Тигран проснется и снимет еще прекрасные фильмы — и не один», — подытожила Симоньян.

Здоровье режиссера пошатнулось в январе 2008 года. Тогда его госпитализировали в предынфарктном состоянии. Кеосаяну провели операцию по установке стента в артерию для восстановления нормального кровотока. В 2010-м году режиссер перенес еще одну операцию, а в декабре 2024 года телеведущий перенес клиническую смерть и впал в кому.