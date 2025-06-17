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Страна и мир Симоньян в ожидании пробуждения Кеосаяна: что известно о его состоянии

Симоньян в ожидании пробуждения Кеосаяна: что известно о его состоянии

Российский режиссер не приходит в себя уже полгода

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14 комментариев
В конце 2024 года телеведущий перенес клиническую смерть | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВ конце 2024 года телеведущий перенес клиническую смерть | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В конце 2024 года телеведущий перенес клиническую смерть

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

На восстановление Тиграна Кеосаяна надеются не только близкие, но и вся Россия. Многие ждут новых фильмов, а супруга и главред RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале рассказала о шансах на его восстановление, переживаниях и сокровенных желаниях, которые планирует исполнить после его пробуждения.

«Врачи сейчас могут обеспечить только уход, и они его обеспечивают. Когда Тигран проснется — зависит не от медицины, а от Господа. Поэтому помощи я прошу одной — молиться. Спасибо Вам и всем, кто молится за него», — сообщила Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Еще Симоньян призналась, что мечтает о поездке в Одессу, но отправиться туда ей хотелось бы вместе с Кеосаяном и его мамой. Супруга Тиграна поделилась, что это их общая мечта на троих.

«У нас с Тиграном и Лаурочкой на троих одна мечта — прокатиться на машине от Тамани до Одессы и там от души покутить», — поделилась Симоньян с подписчиками.

А в Сочи на прошлой неделе прошла гала-премьера крайнего фильма Тиграна Кеосаяна «Семь дней Петра Семеныча» (18+). Симоньян присутствовала на показе и пообещала, что супруг обязательно проснется и снимет новые прекрасные фильмы.

«Те, кто служил или был на фронте, всегда не говорят „последний“, говорят „крайний“. Потому что последний — значит, больше ничего не будет. А мы все, конечно, живем надеждой, что Тигран проснется и снимет еще прекрасные фильмы — и не один», — подытожила Симоньян.

Здоровье режиссера пошатнулось в январе 2008 года. Тогда его госпитализировали в предынфарктном состоянии. Кеосаяну провели операцию по установке стента в артерию для восстановления нормального кровотока. В 2010-м году режиссер перенес еще одну операцию, а в декабре 2024 года телеведущий перенес клиническую смерть и впал в кому.

До 30 января 2025 года Кеосаян не подавал никаких признаков жизни, но вскоре постепенно начал шевелить глазами и рукой.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Тигран Кеосаян Маргарита Симоньян Кома Культура Телевидение Фильмы
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Комментарии
14
Инженер1
7 часов
Ха-ха-ха!
Гость
7 часов
Какая вся Россия желает ему выздоровления?Говорите пожалуйста за себя.
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