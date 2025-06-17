«Не придется бегать за решалами». Как не стать жертвой мошенников при оформлении визы — советы экспертов

Оформляя визу, будьте бдительнее Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











С наступлением сезона отпусков и увеличением интереса к путешествиям число заявлений на получение виз в различные страны значительно возросло. Российский союз туроператоров (РСТ) сообщает со ссылкой на визового оператора VFS Global, что пошло в рост и число случаев мошенничества, связанных с оформлением виз.

Мошенники предлагают свои услуги, обещая за дополнительную плату ускоренную запись на подачу документов, а также гарантированное получение визы в кратчайшие сроки.

Последний раз такое же предупреждение появлялось в 2023 году. Тогда визовые центры, обслуживаемые VFS Global, выпустили предупреждение о том, что гражданам следует остерегаться «серых» посредников и фейковых сайтов. На сайтах семи визовых центров (Австрии, Болгарии, Ирландии, Словакии, Франции, Чехии и Эстонии) появилось предупреждение для заявителей о необходимости быть бдительными и избегать обращения к сомнительным компаниям.

А до этого предупреждения были опубликованы в ноябре 2021 года. Тогда Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на VFS Global сообщала, что мошенники-посредники окучивают желающих получить визу в Австрию, Бельгию, Венгрию, Хорватию и другие страны Евросоюза.

Понятно, почему активизировались мошенники именно сейчас. Это связано с резким ростом числа отказов европейских консульств в выдаче шенгенских виз россиянам. По сравнению с допандемийным периодом, отказов стало примерно в 7 раз больше. В прошлом году отказывали примерно в 7,5% случаев. Правда, россиянам не стоит переживать из -за такой статистики: скажем, заявителям из Нигерии отказывают в выдаче шенгена в 45,9% случаев, из Сенегала — в 46,8% случаев, а из Бангладеш — в 54,9% случаев.

При этом многие страны Шенгенского соглашения вообще перестали выдавать россиянам визы. Среди них Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Финляндия, Чехия и Эстония. И всем этим умело и пользуются мошенники, обещая заявителям горы золотые и беспрепятственный путь в Европу.

Председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов говорит, что мошенничества с визами могут быть разных типов. Первый — когда некоторые компании за дополнительную плату обещают быструю запись на оформление визы. Второй — когда посредники «гарантируют» одобрение.

— Нередко встречаются поддельные представители, использующие сайты, похожие на официальные, или предлагающие услуги через соцсети с требованием личных данных и предварительной оплаты. Также в договорах могут быть расплывчатые формулировки вроде «информационной поддержки», которые не подразумевают реальных обязательств, — объясняет Кузнецов. — С юридической точки зрения, участие в таких схемах чревато серьезными последствиями. Подача поддельных документов может привести к отказу в визе, запрету на въезд или даже уголовной ответственности в некоторых странах.

Для защиты от мошенников лучше обращаться только в авторизованные визовые центры или напрямую в дипломатические представительства. Официальные сайты не берут плату за бронирование слотов и не влияют на решения по визам, — заключает Кузнецов.

— Но нужно помнить, что, как правило, ни одна аккредитованная визовая компания, визовый центр и другие организации не могут гарантировать положительный результат по получению визы, — дает совет читателям MSK1.RU руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина. — Независимо от наличия связей, окончательное решение принимает консульство, основываясь на истории поездок туриста и других факторах.

— Но есть же и добросовестные посредники? Как отличить мошенников от честных?

— Самое простое правило (в принципе, оно актуально для всех видов услуг) — это посмотреть и изучить отзывы и рейтинги компании, — говорит адвокат Игорь Ким, член экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Москве. — Второе — изучайте договор с компанией-посредником. В нем должно быть четко прописаны все пункты (предмет договора, порядок и цена). Если вам предлагают услуги без договора с оплатой на частное лицо, то смело можно уходить.

Кузнецов советует: оформление визы лучше планировать заранее, как минимум за полгода до поездки. Особенно летом, когда в консульствах наплыв желающих. Тогда и не придется бегать за «решалами».