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Страна и мир «Говорили, что дурак»: почему канадец бросил Северную Америку ради жизни в Саратове

«Говорили, что дурак»: почему канадец бросил Северную Америку ради жизни в Саратове

Он мечтает стать фермером и жить в деревне

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16 комментариев
Оливье и Валерия пожили в Канаде, но решили приехать в Саратов и остаться | Источник: Olivier In Russia | Канадец в России / TelegramОливье и Валерия пожили в Канаде, но решили приехать в Саратов и остаться | Источник: Olivier In Russia | Канадец в России / Telegram

Оливье и Валерия пожили в Канаде, но решили приехать в Саратов и остаться

Источник:

Olivier In Russia | Канадец в России / Telegram

Саратовская область многие годы остается в числе лидеров по миграционной убыли населения. Жители стремятся в регионы с более развитой инфраструктурой, высокими доходами и уровнем жизни. Но иногда привычная картина дает сбой и вот уже сюда приезжают из других регионов или стран.

Наши коллеги из 164.RU рассказывают историю канадца, который связал свою жизнь с городом на Волге.

С Оливье Руа из Монреаля, его женой, саратовчанкой Валерией и их малышом журналисты встретились в кафе, поговорили на разные темы и узнали, чем же Саратов так нравится франкоканадцу.

«Они убьют тебя»

Во время учебы на бакалавриате Оливье получил грант от администрации Квебека на полугодовое обучение в другой стране. Молодого человека интересовала Россия, но он о ней ничего не знал. Случайно выбрал Санкт-Петербург. Канадцу Северная столица запомнилась архитектурой, русским роком, который играли уличные музыканты, и хором Юсуповского дворца.

— В большой зал вышли семь человек. Они пели а капелла. Это было потрясающе, — говорит Оливье.

Семья отмечает День России | Источник: Olivier In Russia | Канадец в России / TelegramСемья отмечает День России | Источник: Olivier In Russia | Канадец в России / Telegram

Семья отмечает День России

Источник:

Olivier In Russia | Канадец в России / Telegram

— Он мне рассказал, что у него выступали слезы на глазах, когда он слушал, — говорит Валерия.

А русский рок сопровождает Оливье даже в Саратове. В своем блоге он часто использует известные композиции в качестве фоновой музыки для видео, супруга ему в этом не помогает.

Когда канадец впервые собирался в Россию, его родственники переживали.

— Они сказали: «Они [россияне] убьют тебя». Потому что у нас в Канаде у старшего поколения есть стереотип, что тут злые люди и что тут мафия, всё опасно. А я считаю, что мафия в любой стране есть, — рассказывает Оливье. В России он с преступным миром не сталкивался.

Несмотря на опасения родных, Оливье остался в России. Это случилось после поездки на форум в Казань, где один профессор РАНХиГС уговорил его продолжить обучение в магистратуре в России. А под конец обучения канадец женился на саратовчанке Валерии.

После учебы началась пандемия COVID-19. Жить просто так в России было нельзя, к тому же нужно было погашать студенческие кредиты. Молодая семья уехала в Канаду и прожила там три года.

Оставаться в Канаде Оливье не хотел. Еще 10 лет назад он заметил тенденции ухудшения общественных отношений, рост числа мигрантов и уровня преступности. Когда они с Валерией жили в Монреале, там почти каждый месяц на улицах была стрельба, гибли молодые люди.

Молодые люди поженились в Монреале | Источник: из личного архива Оливье РуаМолодые люди поженились в Монреале | Источник: из личного архива Оливье Руа

Молодые люди поженились в Монреале

Источник:

из личного архива Оливье Руа

Из прессы Оливье узнал о нескольких случаях лишения родительских прав, когда взрослые не поддерживали решение ребенка о смене пола.

— Я подумал, что это уже слишком! — вспоминает канадец.

«В России всегда есть что-то для детей»

Навязывание детям нетрадиционных ценностей в Канаде Оливье считает насилием над ними. В России же такого нет. Здесь всегда есть что-то для ребенка, а не против него.

— Общество иначе видит детей. Больше инвестирует в их развитие, создает возможности для детей, — уточняет Валерия.

Зато в канадских семьях раньше поняли, что главное, чтобы ребенок был счастлив, — не заставлять чадо быть первым во всем. Причем так было уже тогда, когда Оливье был маленьким. Опыт Валерии отличается.

— В России статус, престиж как валюта. На Западе ты можешь быть богатым, но не покажешь ничего. Ты будешь скромным. Есть стереотип, что русские всегда слишком нарядно одеваются. Я понимаю такие старания, когда это делается для мероприятий, шоу. Но когда это происходит просто в повседневной жизни… Не понимаю, — делится наблюдениями канадец.

Пхеньян — любимый город

За время жизни в России Оливье благодаря различным молодежным форумам объездил столько городов, сколько не каждый россиянин посещает за всю жизнь: Санкт-Петербург, Москва, Тула, Нижний Новгород, Оренбург, Владивосток и многие другие. Но выбрать самый любимый город в России оказалось трудно.

— Честно говоря, мой любимый город — Пхеньян, — говорит он. — Он запомнился больше всего.

В России наибольший эффект произвел Санкт-Петербург. Однако самым комфортным для жизни городом Оливье назвал Москву, но ее минус — очень высокая стоимость жизни.

Правда, Саратов тоже не оставил канадца равнодушным. Как-то вместе с супругой и ее родными он был на даче у Волги.

— Там такой вид! Это кайф! Благодать! — восхищается Оливье.

Оливье восхищается Волгой | Источник: из личного архива Оливье РуаОливье восхищается Волгой | Источник: из личного архива Оливье Руа

Оливье восхищается Волгой

Источник:

из личного архива Оливье Руа

Быть рядом с Волгой

Именно Волга оказалось решающим фактором, чтобы остаться жить в Саратове, кроме того, что это родина жены. Река очень нравится канадцу. Он считает, что без нее город был бы похож на Тамбов.

— Я считаю, что слишком много людей в Саратове не любуются Волгой. Для меня это невероятно. Понятно, если вы живете далеко. Но если я живу в Саратове, где есть такая река, почему не жить поближе? — удивляется Оливье.

По его наблюдениям, город развивается, хотя много зданий требуют ремонта. Зато есть удобный аэропорт, единственный недостаток которого  — удаленность. Сильной стороной города Оливье считает молодых предпринимателей, у которых есть видение, как создать свой проект, а значит, сделать место, где они живут, лучше.

— Когда общаешься с предпринимателями, молодыми динамичными людьми, то понимаешь, что город действительно меняется, менталитет людей тоже меняется. Молодежь понимает, что можно, отучившись в Москве и Питере, вернуться в Саратов и работать удаленно на хорошей, высокооплачиваемой работе, быть рядом с Волгой, природой, с семьей, — поддерживает супруга Валерия.

Семья часто бывает на Волге | Источник: из личного архива Оливье РуаСемья часто бывает на Волге | Источник: из личного архива Оливье Руа

Семья часто бывает на Волге

Источник:

из личного архива Оливье Руа

А еще, по мнению интернациональной семьи, горожане должны стараться мыслить позитивнее. Валерия отмечает, что эта тенденция вырисовывается.

— Потому что, например, когда люди встречают иностранца, первым делом спрашивают: «Зачем в Саратов приехал, в глушь?» — рассказывает Валерия.

— Говорили, что я дурак, — уточнил Оливье.

— Да, что дурак, что вернулись, потому что не сложилось в Канаде.

Любопытно, что Саратов и Канаду роднят дороги. И тут и там они не очень хороши, хотя есть тенденции к улучшению.

— Первый год, когда мы приехали, я каждую неделю на «Госуслугах» отправляла жалобы, — со смехом вспоминает Валерия. — То мусор не убрали, то яма, то труба течет, еще что-то. В один момент меня даже заблокировали, сказали, что жалоб слишком много, превышен лимит, следующую жалобу можно отправить только на следующий день. Это было смешно, но потом мы пошутили, что в Канаде вообще нет «Госуслуг». Там, если есть проблема, ее сложнее обозначить.

Быть фермером

В России у Оливье несколько занятий: переводческая и редакторская работа, блог и консультирование иностранцев по вопросам переезда в Россию как подработка.

Однако план на жизнь в России у канадца масштабнее. Он мечтает заниматься сельским хозяйством.

<p>Оливье Руа</p><p>Оливье Руа</p>

Я хочу быть ближе к природе, но моя жена думает, что я не смогу жить рядом с коровами.

Оливье Руа

канадец, живущий в Саратове

— Мне кажется, что он идеализирует это, — уточняет Валерия.

При этом канадец заметил, что городские жители в России смотрят на селян свысока, что странно. На Западе вполне можно жить в деревне и быть богатым. Это даже считается преимуществом.

— Это наша мечта — жить в деревне. А здесь это воспринимается как «не получилось», — добавляет Оливье. Канадцу нравится, что в деревне можно самому вырастить еду.

Оливье хотел бы остаться в России и стать тут фермером | Источник: из личного архива Оливье РуаОливье хотел бы остаться в России и стать тут фермером | Источник: из личного архива Оливье Руа

Оливье хотел бы остаться в России и стать тут фермером

Источник:

из личного архива Оливье Руа

Оливье очень хотел бы быть ближе к природе | Источник: из личного архива Оливье РуаОливье очень хотел бы быть ближе к природе | Источник: из личного архива Оливье Руа

Оливье очень хотел бы быть ближе к природе

Источник:

из личного архива Оливье Руа

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Антон ВасильченкоАнтон Васильченко
Антон Васильченко
корреспондент 164.RU
Канадец Семья Иммигранты Волга
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Комментарии
16
Гость
10 часов
Какой соотношение тех кто уехал и кто приехал ?
Гость
10 часов
Обалдеть, надо фильм снять про этот уникальный случай.
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