«Говорили, что дурак»: почему канадец бросил Северную Америку ради жизни в Саратове

Саратовская область многие годы остается в числе лидеров по миграционной убыли населения. Жители стремятся в регионы с более развитой инфраструктурой, высокими доходами и уровнем жизни. Но иногда привычная картина дает сбой и вот уже сюда приезжают из других регионов или стран.
Наши коллеги из 164.RU рассказывают историю канадца, который связал свою жизнь с городом на Волге.
С Оливье Руа из Монреаля, его женой, саратовчанкой Валерией и их малышом журналисты встретились в кафе, поговорили на разные темы и узнали, чем же Саратов так нравится франкоканадцу.
«Они убьют тебя»
Во время учебы на бакалавриате Оливье получил грант от администрации Квебека на полугодовое обучение в другой стране. Молодого человека интересовала Россия, но он о ней ничего не знал. Случайно выбрал Санкт-Петербург. Канадцу Северная столица запомнилась архитектурой, русским роком, который играли уличные музыканты, и хором Юсуповского дворца.
— В большой зал вышли семь человек. Они пели а капелла. Это было потрясающе, — говорит Оливье.
— Он мне рассказал, что у него выступали слезы на глазах, когда он слушал, — говорит Валерия.
А русский рок сопровождает Оливье даже в Саратове. В своем блоге он часто использует известные композиции в качестве фоновой музыки для видео, супруга ему в этом не помогает.
Когда канадец впервые собирался в Россию, его родственники переживали.
— Они сказали: «Они [россияне] убьют тебя». Потому что у нас в Канаде у старшего поколения есть стереотип, что тут злые люди и что тут мафия, всё опасно. А я считаю, что мафия в любой стране есть, — рассказывает Оливье. В России он с преступным миром не сталкивался.
Несмотря на опасения родных, Оливье остался в России. Это случилось после поездки на форум в Казань, где один профессор РАНХиГС уговорил его продолжить обучение в магистратуре в России. А под конец обучения канадец женился на саратовчанке Валерии.
После учебы началась пандемия COVID-19. Жить просто так в России было нельзя, к тому же нужно было погашать студенческие кредиты. Молодая семья уехала в Канаду и прожила там три года.
Оставаться в Канаде Оливье не хотел. Еще 10 лет назад он заметил тенденции ухудшения общественных отношений, рост числа мигрантов и уровня преступности. Когда они с Валерией жили в Монреале, там почти каждый месяц на улицах была стрельба, гибли молодые люди.
Из прессы Оливье узнал о нескольких случаях лишения родительских прав, когда взрослые не поддерживали решение ребенка о смене пола.
— Я подумал, что это уже слишком! — вспоминает канадец.
«В России всегда есть что-то для детей»
Навязывание детям нетрадиционных ценностей в Канаде Оливье считает насилием над ними. В России же такого нет. Здесь всегда есть что-то для ребенка, а не против него.
— Общество иначе видит детей. Больше инвестирует в их развитие, создает возможности для детей, — уточняет Валерия.
Зато в канадских семьях раньше поняли, что главное, чтобы ребенок был счастлив, — не заставлять чадо быть первым во всем. Причем так было уже тогда, когда Оливье был маленьким. Опыт Валерии отличается.
— В России статус, престиж как валюта. На Западе ты можешь быть богатым, но не покажешь ничего. Ты будешь скромным. Есть стереотип, что русские всегда слишком нарядно одеваются. Я понимаю такие старания, когда это делается для мероприятий, шоу. Но когда это происходит просто в повседневной жизни… Не понимаю, — делится наблюдениями канадец.
Пхеньян — любимый город
За время жизни в России Оливье благодаря различным молодежным форумам объездил столько городов, сколько не каждый россиянин посещает за всю жизнь: Санкт-Петербург, Москва, Тула, Нижний Новгород, Оренбург, Владивосток и многие другие. Но выбрать самый любимый город в России оказалось трудно.
— Честно говоря, мой любимый город — Пхеньян, — говорит он. — Он запомнился больше всего.
В России наибольший эффект произвел Санкт-Петербург. Однако самым комфортным для жизни городом Оливье назвал Москву, но ее минус — очень высокая стоимость жизни.
Правда, Саратов тоже не оставил канадца равнодушным. Как-то вместе с супругой и ее родными он был на даче у Волги.
— Там такой вид! Это кайф! Благодать! — восхищается Оливье.
Быть рядом с Волгой
Именно Волга оказалось решающим фактором, чтобы остаться жить в Саратове, кроме того, что это родина жены. Река очень нравится канадцу. Он считает, что без нее город был бы похож на Тамбов.
— Я считаю, что слишком много людей в Саратове не любуются Волгой. Для меня это невероятно. Понятно, если вы живете далеко. Но если я живу в Саратове, где есть такая река, почему не жить поближе? — удивляется Оливье.
По его наблюдениям, город развивается, хотя много зданий требуют ремонта. Зато есть удобный аэропорт, единственный недостаток которого — удаленность. Сильной стороной города Оливье считает молодых предпринимателей, у которых есть видение, как создать свой проект, а значит, сделать место, где они живут, лучше.
— Когда общаешься с предпринимателями, молодыми динамичными людьми, то понимаешь, что город действительно меняется, менталитет людей тоже меняется. Молодежь понимает, что можно, отучившись в Москве и Питере, вернуться в Саратов и работать удаленно на хорошей, высокооплачиваемой работе, быть рядом с Волгой, природой, с семьей, — поддерживает супруга Валерия.
А еще, по мнению интернациональной семьи, горожане должны стараться мыслить позитивнее. Валерия отмечает, что эта тенденция вырисовывается.
— Потому что, например, когда люди встречают иностранца, первым делом спрашивают: «Зачем в Саратов приехал, в глушь?» — рассказывает Валерия.
— Говорили, что я дурак, — уточнил Оливье.
— Да, что дурак, что вернулись, потому что не сложилось в Канаде.
Любопытно, что Саратов и Канаду роднят дороги. И тут и там они не очень хороши, хотя есть тенденции к улучшению.
— Первый год, когда мы приехали, я каждую неделю на «Госуслугах» отправляла жалобы, — со смехом вспоминает Валерия. — То мусор не убрали, то яма, то труба течет, еще что-то. В один момент меня даже заблокировали, сказали, что жалоб слишком много, превышен лимит, следующую жалобу можно отправить только на следующий день. Это было смешно, но потом мы пошутили, что в Канаде вообще нет «Госуслуг». Там, если есть проблема, ее сложнее обозначить.
Быть фермером
В России у Оливье несколько занятий: переводческая и редакторская работа, блог и консультирование иностранцев по вопросам переезда в Россию как подработка.
Однако план на жизнь в России у канадца масштабнее. Он мечтает заниматься сельским хозяйством.
Я хочу быть ближе к природе, но моя жена думает, что я не смогу жить рядом с коровами.
— Мне кажется, что он идеализирует это, — уточняет Валерия.
При этом канадец заметил, что городские жители в России смотрят на селян свысока, что странно. На Западе вполне можно жить в деревне и быть богатым. Это даже считается преимуществом.
— Это наша мечта — жить в деревне. А здесь это воспринимается как «не получилось», — добавляет Оливье. Канадцу нравится, что в деревне можно самому вырастить еду.