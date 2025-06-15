«Нет королям»: тысячи американцев штурмуют улицы и требуют отставки Трампа — кадры

Протесты стали продолжением беспорядков из-за миграционных рейдов Источник: AP Photo / Yuki Iwamura











В день рождения президента США Дональда Трампа, 14 июня, в разных городах прошли протесты несогласных с нынешней политикой администрации штатов. Американцы назвали эту акцию «Нет королям» (No kings).

В субботу в США прошел военный парад к 250-летию армии. Вместе с этим тысячи человек вышли на улицы с баннерами с политическими лозунгами по всей стране против действующего президента. Как пишет Associated Press, митинги прошли почти в 2 тысячах мест, включая города, поселки и общественные пространства.

В Лос-Анджелесе митингующих начала разгонять полиция с помощью слезоточивого газа и светошумовых гранат. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: РИА Новости / Telegram

Однако протестующие, несмотря на разгон полицией и предписание властей покинуть улицы, продолжают демонстрацию.

Источник: РИА Новости / Telegram

В Сан-Антонио, штат Техас, полиция перекрыла улицы вокруг сквера «Парк Трэвис», где проходит акция. Протестующие двинулись маршем через город. Участники несут транспаранты и кричат: «Дональд Трамп должен уйти».

Источник: РИА Новости / Telegram