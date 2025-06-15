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Страна и мир «Нет королям»: тысячи американцев штурмуют улицы и требуют отставки Трампа — кадры

«Нет королям»: тысячи американцев штурмуют улицы и требуют отставки Трампа — кадры

Митингующих разгоняют слезоточивым газом

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6 комментариев
Протесты стали продолжением беспорядков из-за миграционных рейдов | Источник: AP Photo / Yuki IwamuraПротесты стали продолжением беспорядков из-за миграционных рейдов | Источник: AP Photo / Yuki Iwamura

Протесты стали продолжением беспорядков из-за миграционных рейдов

Источник:

AP Photo / Yuki Iwamura

В день рождения президента США Дональда Трампа, 14 июня, в разных городах прошли протесты несогласных с нынешней политикой администрации штатов. Американцы назвали эту акцию «Нет королям» (No kings).

В субботу в США прошел военный парад к 250-летию армии. Вместе с этим тысячи человек вышли на улицы с баннерами с политическими лозунгами по всей стране против действующего президента. Как пишет Associated Press, митинги прошли почти в 2 тысячах мест, включая города, поселки и общественные пространства.

Источник: Santiago Mejia / San Francisco Chronicle via APИсточник: Santiago Mejia / San Francisco Chronicle via AP
Источник: Willie J. Allen Jr. / Orlando Sentinel via APИсточник: Willie J. Allen Jr. / Orlando Sentinel via AP
Источник: AP Photo / Noah BergerИсточник: AP Photo / Noah Berger
Источник: AP Photo / Mike StewartИсточник: AP Photo / Mike Stewart
Источник: Raquel Natalicchio / Houston Chronicle via APИсточник: Raquel Natalicchio / Houston Chronicle via AP
Источник: AP Photo / Yuki IwamuraИсточник: AP Photo / Yuki Iwamura

В Лос-Анджелесе митингующих начала разгонять полиция с помощью слезоточивого газа и светошумовых гранат. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник:

РИА Новости / Telegram

Однако протестующие, несмотря на разгон полицией и предписание властей покинуть улицы, продолжают демонстрацию.

Источник:

РИА Новости / Telegram

В Сан-Антонио, штат Техас, полиция перекрыла улицы вокруг сквера «Парк Трэвис», где проходит акция. Протестующие двинулись маршем через город. Участники несут транспаранты и кричат: «Дональд Трамп должен уйти».

Источник:

РИА Новости / Telegram

Эти протесты стали продолжением недавних беспорядков из-за миграционной политики Трампа. С 6 июня в США проходили миграционные рейды, в ходе которых власти нашли людей, находящихся на территории Америки незаконно. После этого в Лос-Анджелесе начался хаос. Недовольные граждане перекрывали дороги, резали шины автомобилей и поджигали мусорные баки. Также митинги проходили в Нью-Йорке.

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Комментарии
6
Инженер1
15 июня, 08:13
Интересно , дет просматривает новости?
Гость
15 июня, 07:50
Король это ещё ничего, а вот царёк....
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