«Нет королям»: тысячи американцев штурмуют улицы и требуют отставки Трампа — кадры

В день рождения президента США Дональда Трампа, 14 июня, в разных городах прошли протесты несогласных с нынешней политикой администрации штатов. Американцы назвали эту акцию «Нет королям» (No kings).
В субботу в США прошел военный парад к 250-летию армии. Вместе с этим тысячи человек вышли на улицы с баннерами с политическими лозунгами по всей стране против действующего президента. Как пишет Associated Press, митинги прошли почти в 2 тысячах мест, включая города, поселки и общественные пространства.
В Лос-Анджелесе митингующих начала разгонять полиция с помощью слезоточивого газа и светошумовых гранат. Об этом сообщает РИА Новости.
Однако протестующие, несмотря на разгон полицией и предписание властей покинуть улицы, продолжают демонстрацию.
В Сан-Антонио, штат Техас, полиция перекрыла улицы вокруг сквера «Парк Трэвис», где проходит акция. Протестующие двинулись маршем через город. Участники несут транспаранты и кричат: «Дональд Трамп должен уйти».
Эти протесты стали продолжением недавних беспорядков из-за миграционной политики Трампа. С 6 июня в США проходили миграционные рейды, в ходе которых власти нашли людей, находящихся на территории Америки незаконно. После этого в Лос-Анджелесе начался хаос. Недовольные граждане перекрывали дороги, резали шины автомобилей и поджигали мусорные баки. Также митинги проходили в Нью-Йорке.