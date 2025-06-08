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Страна и мир «Строили шалаши. Футболкой фильтровали воду». Как сейчас живут Гриша и Вика, которые несколько суток плутали в лесу

«Строили шалаши. Футболкой фильтровали воду». Как сейчас живут Гриша и Вика, которые несколько суток плутали в лесу

Брат с сестрой не растеряли тягу к приключениям, но стали куда осторожнее на прогулках в незнакомых местах

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За поисками храбрых брата и сестры, в начале прошлого лета заблудившихся в глухом лесу, с замиранием сердца следила вся страна

Источник:

72.RU

«Найдены! Живы!» — эти два простых слова о пропавших прошлым летом в уральском лесу тюменских детях Вике и Грише тронули до слёз жителей разных уголков России. Ребят искали на земле, с воздуха. Кто не мог помогать лично, просто молились. Ровно год назад, 8 июня, поисковый штаб свернули. Обессиленных ребят доставили в ближайшую больницу, а после вертолетом медицины катастроф — в родную Тюмень.

— Мы спали все в обнимку, с собаками, друг друга согревали как пингвины. Через мою футболку процеживали воду. На день третий я думал, что нас не найдут, я умру. [А] мне столько всего еще надо [успеть сделать] в жизни! Я хочу побывать в разных странах, во многих городах, а я в лесу тут останусь? Нет! Я еще очень хотел сохранить жизнь своим собакам и Вике, — рассказал нашим коллегам из 72.RU Гриша Крепп.

Наши тюменские коллеги сняли о детях короткое, но очень эмоциональное видео. Просто посмотрите. До мурашек!

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Екатерина БурлеваЕкатерина Бурлева
Екатерина Бурлева
Журналист 72.RU
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