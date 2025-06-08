«Строили шалаши. Футболкой фильтровали воду». Как сейчас живут Гриша и Вика, которые несколько суток плутали в лесу

«Найдены! Живы!» — эти два простых слова о пропавших прошлым летом в уральском лесу тюменских детях Вике и Грише тронули до слёз жителей разных уголков России. Ребят искали на земле, с воздуха. Кто не мог помогать лично, просто молились. Ровно год назад, 8 июня, поисковый штаб свернули. Обессиленных ребят доставили в ближайшую больницу , а после вертолетом медицины катастроф — в родную Тюмень.

— Мы спали все в обнимку, с собаками, друг друга согревали как пингвины. Через мою футболку процеживали воду. На день третий я думал, что нас не найдут, я умру. [А] мне столько всего еще надо [успеть сделать] в жизни! Я хочу побывать в разных странах, во многих городах, а я в лесу тут останусь? Нет! Я еще очень хотел сохранить жизнь своим собакам и Вике, — рассказал нашим коллегам из 72.RU Гриша Крепп.