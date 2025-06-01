Какие страны снижают цены на отдых летом? Выбираем с турагентом, куда поехать отдыхать в 2025 году

Источник: Городские медиа

Еще не определились с направлением для летнего отдыха за рубежом? Мы подготовили видео, в котором эксперт туриндустрии рассказывает о наиболее доступных вариантах.

Турция остается фаворитом в этом списке, но есть и менее очевидные места. К примеру, страны, где летом чересчур уж жарко (Египет, ОАЭ), можно рассматривать с одним условием — придется немного изменить привычный график.

«Нужно вставать пораньше и начинать свое купание до завтрака. И до часов 11 вы полноценно отдыхаете, а потом — сиеста. После четырех часов дня мы уже снова возвращаемся на пляж, начинаем вести активный образ жизни», — поделился хитростью турагент Дмитрий Денгольц.