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Страна и мир Какие страны снижают цены на отдых летом? Выбираем с турагентом, куда поехать отдыхать в 2025 году

Какие страны снижают цены на отдых летом? Выбираем с турагентом, куда поехать отдыхать в 2025 году

Эксперт рассказал как про самые популярные, так и про нестереотипные места для путешествий с детьми и не только

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Источник:

Городские медиа

Еще не определились с направлением для летнего отдыха за рубежом? Мы подготовили видео, в котором эксперт туриндустрии рассказывает о наиболее доступных вариантах.

Турция остается фаворитом в этом списке, но есть и менее очевидные места. К примеру, страны, где летом чересчур уж жарко (Египет, ОАЭ), можно рассматривать с одним условием — придется немного изменить привычный график.

«Нужно вставать пораньше и начинать свое купание до завтрака. И до часов 11 вы полноценно отдыхаете, а потом — сиеста. После четырех часов дня мы уже снова возвращаемся на пляж, начинаем вести активный образ жизни», — поделился хитростью турагент Дмитрий Денгольц.

Также он рассказал о том, есть ли места, где вообще ничего не придется тратить, оплатив только тур, чем увлечь детей во Вьетнаме и как отдохнуть на Мальдивах по цене пятизвездочного отеля в Турции. Удивлены, что такое возможно? Убедитесь в нашем коротком видео.

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