МВД хочет оформить запрет на кредиты для всех россиян: новости 24 мая

Если решение примут, людям придется идти за кредитом не только в банк, но и в МВД Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 24 мая.

Как изменятся пенсии летом

С 1 июня и 1 июля пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, могут рассчитывать на солидную прибавку. Их выплаты вырастут сразу на 8907 рублей 70 копеек. Перерасчет произойдет на следующий месяц после дня рождения.

Такую же прибавку получат и те, кому установят первую группу инвалидности. Сумма прибавки может быть выше, если у пенсионера есть на иждивении нетрудоспособные члены семьи. В этом случае к фиксированной части доплачивается по 2969 рублей 23 копейки за каждого иждивенца, но не более чем за троих.

Следующая массовая индексация произойдет в августе. С 1-го числа выплаты проиндексируют всем работающим пенсионерам, исходя из заработанных за 2024 год пенсионных баллов (ИПК). За год работы они могли получить максимум три балла, а значит, прибавка составит не более 437,07 рубля.

Цены на детский лагерь выросли, но власти придумали, как решить проблему

Путевки в детские лагеря за год подорожали до 30%. Родители жалуются, что такой вид отдыха становится недоступным. Виной всему стала нехватка работников, инфляция и малое число лагерей.

«Продуктовая инфляция только официально в стране где-то 12–13%, а одна из основных расходных частей лагерей — организация питания. Детский отдых в принципе не может быть дешевой услугой, на его организацию нужны большие средства. Необходимо выполнить все нормативные требования надзорных органов — от Роспотребнадзора до МЧС. Количество персонала — вторая сторона медали. Его больше, чем во взрослых санаториях и домах отдыха, потому что нужна целая армия педагогического персонала: вожатые, педагоги, методисты», — пояснил проблему председатель фонда развития детских лагерей Андрей Данилков.

В связи с этим Госдума направила в правительство документ с предложениями. В нем предлагают продумать механизм возврата родителям части средств за приобретенные путевки и вернуться к обсуждению мер поддержки детских лагерей. Среди них налоговые льготы и преференции, субсидирование расходов на электроэнергию, теплоснабжение и т. д.

В российские регионы вернулась зима

В преддверии лета в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) и на Камчатке выпал снег.

В Ханты-Мансийске температура воздуха днем была на уровне 0 °C, шел дождь со снегом. Но с утра, когда было еще холоднее, снег успел плотно покрыть дороги.

Жители делятся кадрами утреннего снегопада Источник: Константин Попов / [ХМ] Типичный Ханты-Мансийск / Telegram











В Усть-Камчатске, помимо снега, был ураганный ветер, его порывы достигали 23 м/с. При температуре 0 °C тоже падал снег. В других городах тоже холодно: в Ключах +3 градуса, а в Козыревске +5.

На Камчатке снега выпало еще больше Источник: Усть-Камчатский округ | НОВОСТИ / Telegram

МВД хочет ввести полный запрет на кредиты

Для защиты от мошенников МВД РФ думает пойти на крайние меры и автоматически включить функцию самозапрета на кредиты для всех россиян.

«У нас уже много принято законов, которые позволяют гражданам самозапретить себе использование, например, кредита и так далее. Но у нас другая несколько концепция, мы предлагаем и на обсуждение это пытаемся ввести, значит, не самозапрет, а тотальный запрет и, так скажем, индивидуальную разблокировку», — пояснил предложение замначальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.

Если человек решит взять кредит, ему придется прийти в МВД, где его будут консультировать, задавать определенные вопросы, чтобы убедиться, что полученные средства не будут переданы мошенникам. Филиппов отметил, что такой шаг стал бы «серьезным ударом» по киберпреступности.

В пресс-службе МВД России пояснили, что речь идет об ужесточении функции самозапрета на кредиты.

«Более эффективным, возможно, могло бы стать автоматическое включение данной функции всем гражданам, зарегистрированным на портале „Госуслуги“, с возможностью ее индивидуального отключения в личных кабинетах портала в случае необходимости», — отметили в ведомстве.

В Казани иностранец убил бывшую в день рождения сына

В Казани ревнивый иностранец убил 34-летнюю директора спортшколы во время празднования дня рождения ее сына. По данным ТАСС, трагедия произошла в ЖК «Волжская гавань».

Мужчина приехал в квартиру, где находились его бывшая жена и трехлетний ребенок. Как сообщает Telegram-канал SHOT, иностранец напал на женщину и ранил малыша. Ребенка удалось госпитализировать, а подозреваемого пытаются спасти сотрудники полиции: он угрожает совершить суицид.

От SWIFT отключат еще больше российских банков

Еще 20 российский банков хотят отключить от SWIFT. Такую меру Евросоюз рассматривает в новом пакете антироссийских санкций.

«Европейский союз рассматривает возможность отключения более 20 банков от международной платежной системы SWIFT, а также снижения предельной цены на российскую нефть и запрета на строительство газопровода „Северный поток“ в рамках нового пакета санкций», — пишет Bloomberg.

SWIFT — это международная система, которая позволяет банкам из разных стран быстро и безопасно осуществлять платежи между собой. Отключение от системы не влияет на внутрироссийские операции по картам граждан, это событие имеет последствия только для международной деятельности.

На данный момент большинство крупных банков уже отключены от этой системы. Доступ к ней сохраняют единичные кредитные организации.

«Правда, там действует множество ограничений по лимитам переводимых сумм, странам назначения и доступным валютам. Другие банки используют альтернативные методы платежей», — пояснил «Коммерсанту» независимый экономический эксперт Семен Новопрудский.

«Краснодар» выиграл чемпионат России по футболу

Футбольный клуб «Краснодар» впервые выиграл чемпионат России. За первенство он боролся с питерским «Зенитом», который был чемпионом шесть лет подряд.