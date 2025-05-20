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Страна и мир «Хочется любить». Как живут пенсионеры, которые остались совсем одни

«Хочется любить». Как живут пенсионеры, которые остались совсем одни

Они выступают на квартирниках, танцуют и занимаются на тренажерах

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3 комментария
Истории пенсионеров из Тюмени | Источник: Михаил КривощековИстории пенсионеров из Тюмени | Источник: Михаил Кривощеков

Истории пенсионеров из Тюмени

Источник:

Михаил Кривощеков

С выходом на пенсию некоторые сталкиваются с одиночеством. Бывает, что близкие далеко, а компании просто нет. Как живут те, кто остался совсем один? Студенты из Тюмени Михаил Кривощеков и Игорь Грачев сходили и пообщались с пенсионерами. Они создали проект «(Не)одинокие». Прочитайте трогательные и мотивирующие истории пожилых людей в материале наших коллег из 72.RU.

Вера Васильевна

Иногда может показаться, что выход на пенсию — это период заслуженного отдыха, когда можно спокойно нянчить внуков. Или посвятить себя тому, на что постоянно не хватало времени. Бывает и по-другому.

Вера Васильевна живет в частном доме в центре Тюмени | Источник: Михаил КривощековВера Васильевна живет в частном доме в центре Тюмени | Источник: Михаил Кривощеков

Вера Васильевна живет в частном доме в центре Тюмени

Источник:

Михаил Кривощеков

Вере Васильевне 85 лет. Работала поваром, швеей и санитаркой. На пенсию вышла в 1994 году. Затем долго подрабатывала в разных местах. Сейчас не работает. Возраст и здоровье не позволяют. Живет одна в деревянном доме в центре Тюмени. Сени, кладовая, подпол, кухня и комната без центрального отопления, водопровода и канализации — здесь прошла половина жизни. Сердце жилища — большая русская печь. В холода топится каждый день. У Веры Васильевны размеренный образ жизни: подъем в 9 утра, после поход в церковь, аптеку или поликлинику. А дома — время уборки. После ночного дождя бочка полная: можно помыть пол и постирать вещи.

Валентина Филипповна

Вам приходилось переезжать в другой город, где у вас нет ни родственников, ни друзей?

Это сложно в любом возрасте. А пожилые люди особенно тяжело переживают разрыв с родным местом, с членами семьи и давними друзьями. Как справиться с чувством острого одиночества на чужой земле, сохранить старые социальные связи и обрести новые?

Старое фото Валентины Филипповны | Источник: Михаил КривощековСтарое фото Валентины Филипповны | Источник: Михаил Кривощеков

Старое фото Валентины Филипповны

Источник:

Михаил Кривощеков

Валентине Филипповне 70 с лишним лет. Больше половины из них она отдала авиации: работала начальником смены в аэропорту Надыма. Отвечала за багаж, регистрацию, билеты, обслуживание пассажиров — одним словом, за всё. Работать приходилось в тяжелых северных условиях. И, несмотря ни на что, она вспоминает те времена с улыбкой. На пенсию вышла всего лишь три года назад: здоровье подкачало. Теперь они с мужем живут в Тюмени, здесь получили квартиру как северяне-переселенцы.

Далеко дети, внуки, родная смена, ставшая второй семьей. Валентина Филипповна с мужем съездили бы всех навестить, но весомая часть семейного бюджета уходит на многочисленные лекарства. К счастью, помогают дети. Она уже три месяца ждет очереди к невропатологу: мучают боли в руках. Иногда приходится вызывать врача на дом. Муж подрабатывает сторожем, и Валентина Филипповна часто остается в квартире совсем одна.

Людмила Петровна

Обычно она встает в полпятого утра и спешит на разминку во двор. Окончательно просыпается на тренажерах: с годами держать здоровую привычку стало проще. Затем завтрак и дела по дому. Впереди долгий день с большими планами. За плечами рюкзак с вещами и термосом. Как у студентов, забежать домой времени нет.

Людмила Петровна выступает на квартирниках | Источник: Михаил КривощековЛюдмила Петровна выступает на квартирниках | Источник: Михаил Кривощеков

Людмила Петровна выступает на квартирниках

Источник:

Михаил Кривощеков

Судьба Людмилы Петровны богата на испытания и новые открытия. Она одна воспитала дочь и двух внучек. Успела поработать дворником детского сaдa, охранником завода, бухгалтером, менеджером по продажам. Отправилась в круиз по Средиземному морю, посетила разные уголки России, Восточной Азии.

Ей интересно пробовать новое. Так в жизни появились рукоделие, танцы, скандинавская ходьба, марафонский бег, моржевание, стихосложение, любительский театр… Когда-то это всё было мечтой. Сейчас она ходит на курсы вокала. Еще со студенчества хотелось научиться петь. Теперь регулярно выступает на квартирниках.

Надежда Михайловна

Что такое приемная семья для пожилого человека? Для кого-то это шанс на любовь. Для других — поиск надежды, когда родных людей больше нет рядом. Возможность поделиться теплом и сохранить веру во что-тo светлое.

У пенсионерки есть помощница, она навещает ее три раза в неделю | Источник: Михаил КривощековУ пенсионерки есть помощница, она навещает ее три раза в неделю | Источник: Михаил Кривощеков

У пенсионерки есть помощница, она навещает ее три раза в неделю

Источник:

Михаил Кривощеков

Нас встречает Надежда Михайловна в футболке и домашнем трико. Темно-русые волосы коротко подстрижены. Через толстое стекло очков смотрят внимательные глаза. Сегодня она не одна.

Вместе с Верой, своим другом и помощником, они занимаются оплатой коммуналки в онлайн-банке. В свои 74 года Надежда Михайловна осваивает цифровые технологии — они позволяют не убивать полдня на дорогу в ТРИЦ. При плохой погоде онлайн-сервисы особенно полезны.

Женщины выглядят как мать и дочь, но они не родственницы. Родители Веры дружили с братьями Надежды Михайловны. Братьев не стало, родителей Веры тоже. Остались они вдвоем.

Вера напомнит принять лекарства, а также поможет с покупкой продуктов и медикаментов, зимой это особенно актуально. Она живет в другом районе, но это не мешает быть рядом минимум три раза в неделю. С Надеждой Михайловной они созваниваются каждый день. Вера услышит каждую просьбу и постарается помочь, не откладывая.

Маргарита Борисовна

Свою жизнь Маргарита Борисовна посвятила людям: много лет работала педагогом. Сначала учила русскому языку и литературе в школах. Затем читала политинформацию на предприятиях, трудилась ночным воспитателем в детском доме. Ей важно делиться своей заботой.

Маргарита Борисовна скончалась в феврале. В это время студенты еще работали над проектом.

Маргарита Борисовна любила жизнь | Источник: Михаил КривощековМаргарита Борисовна любила жизнь | Источник: Михаил Кривощеков

Маргарита Борисовна любила жизнь

Источник:

Михаил Кривощеков

В дверь постучали. Это социальный работник Вера Александровна. Помимо Маргариты Борисовны, у нее еще несколько подопечных в этом доме. Она живет в соседнем подъезде и работает в Региональном центре активного долголетия. Ее номер всегда в быстром доступе, можно позвонить хоть среди ночи и быть уверенной, что помощь придет. Сегодня Вера Александровна пришла провести уборку. Если нужно, социальный работник сходит за продуктами в магазин или за лекарствами в аптеку. Для Маргариты Борисовны Вера Александровна стала очень близким человеком, которому можно доверить свои проблемы, радости, переживания или получить совет. Не позволяет чувствовать себя одинокой и родная сестра, что живет через дорогу. Если что, она сможет подвезти в больницу на машине.

— О чём мечтаете?

— Пожить. Всё равно, как бы ни болел, как бы плохо себя ни чувствовал, жить очень хочется. Хочется любить. В моем возрасте, как говорится, осталась любовь только к родине, к еде и внукам. Люблю, когда правнучка обнимает за шею, когда лепечет что-то по телефону…

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Анастасия Малышкина
Журналист 72.RU
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Комментарии
3
Гость
1 час
"Она уже три месяца ждет очереди к невропатологу" Это в областном центре. А что уж про небольшие населенные пункты и деревни говорить - там вообще нет по сути медицины
Гость
1 час
Не живут а выживают
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