Министр финансов раскрыл, когда ключевая ставка начнет снижаться: новости 19 мая

Очередное заседание ЦБ состоится в следующем месяце Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 19 мая.

У Байдена нашли рак

У бывшего президента США Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на представителя политика.

Диагноз поставили после того, как в простате политика нашли «небольшой узелок», что потребовало «дальнейшего обследования». Результаты биопсии показали наличие злокачественного новообразования простаты с индексом Глисона 9, что свидетельствует о высокой степени агрессивности опухоли, передает CNN. Она распространилась в костные структуры, но при этом сохраняет чувствительность к гормональной терапии, что открывает возможности для контроля над болезнью.

В настоящее время Джо Байден и его семья вместе с медиками рассматривают варианты лечения. Джо Байдену 82 года. В марте 2023 года он уже перенес операцию по удалению злокачественного образования на коже. Он, занимал пост президента США с 2021 по 2025 год.

В Калмыкии семь человек погибли в ДТП с грузовиком

В Юстинском районе Калмыкии микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем, семь человек погибли и 11 пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

У автобуса разбилось лобовое стекло Источник: МЧС республики Калмыкия / Telegram











Авария произошла около 02:30 мск вблизи поселка Цаган Аман на 1211 километре трассы Р-22 «Москва-Тамбов-Волгоград-Астрахань». Автобус следовал по маршруту Волгоград — Астрахань.

Пострадавших госпитализировали в Юстинскую ЦРБ. Детей среди пассажиров автобуса не было.

В Румынии выбрали нового президента

На президентских выборах в Румынии победу одержал мэр Бухареста Никушор Дан, он обогнал своего оппонента лидера оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симиона.

По итогам обработки 100% бюллетеней Дан набрал более 6,1 млн голосов (53,60%), а Симион более 5,3 млн голосов (46,40%).

Изначально выборы должны были пройти в конце 2024 года. Однако тогда Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура голосования, на которых победил считающийся пророссийским кандидатом Кэлин Джорджеску, и назначил новое голосование на май.

В Польше прошел первый тур выборов президента

Выбирают нового президента и в Польше. Во второй тур выходят кандидат от правящего объединения «Гражданская коалиция» Рафал Тшасковский и представитель оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий. Такие данные представила национальная избирательная комиссия Польши по итогам обработки 99% бюллетеней.

По данным комиссии, Тшасковский получил 31,1%, Навроцкий — 29,7% голосов. Третье место занял представитель «Конфедерации» Славомир Ментцен с 14,8% голосов. Другим кандидатам не удалось набрать 10%.

Второй тур состоится поскольку никто не получил 50% голосов. Победителя определят 1 июня.

За жестокость к животным хотят начать проверять психику

В России хотят ввести обязательное проведение судебно-психиатрической экспертизы для подозреваемых в жестоком обращении с животными. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение депутат Госдумы Георгий Арапов от фракции «Новые люди».

Парламентарий считает, что жестокость по отношению к животным может свидетельствовать о тяжелых психологических проблемах и быть предвестником насилия над людьми. По его словам, это особенно это актуально для подростков, у которых такие действия нередко перерастают в более серьёзные преступления.

В настоящее время суды редко назначают такие экспертизы, если не выявлено очевидных психиатрических расстройств.

В Роспотребнадзоре раскрыли, как будет проходить пересдача ЕГЭ

Выпускники, решившие пойти на пересдачу ЕГЭ, не смогут выбрать лучшие баллы. Правила экзамена менять не будут, чтобы избежать массовых попыток сдать экзамен лучше. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии, посвященной проведению государственной итоговой аттестации в 2025 году.

Он отметил, что школьники должны принимать взвешенные решения. Им не стоит надеятся, что за короткое время можно изменить результат.

На пересдачу могут пойти не все выпускники. Они должны соответствовать определенным критериям. Подробнее о них рассказали в отдельном материале.

Росавиация обсуждает возвращение авиасообщения со многими странами

На форуме HeliRussia-2025 сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что ведомство находится в диалоге с авиационными властями множества стран. Те, кто приостановили полеты, готовы их возобновить. Эта работа ведется совместно с МИД, Минтрансом, Минэкономразвития.

В 2022 году 37 стран объявили о закрытии своего воздушного пространства для самолетов из России. Это все государства Евросоюза, включая Австрию, Бельгию, Италию, Латвию, Польшу и другие страны. Также в их числе Великобритания и США. Таким образом в Европе российские самолеты могут приземлиться лишь в Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Турции и Белоруссии.

По его словам, сейчас требуются гарантии, что российские самолеты смогут получать обслуживание и не столкнутся с санкционными ограничениями.

В России вновь хотят переписать Конституцию

Изменение Конституции, которое прошло в 2020 году, не было последним. Об этом заявил вице-спикер Госдумы, единоросс Петр Толстой на Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, Россия на протяжении 30 лет пыталась перенимать мировые практики, которые на деле оказались западными и не всегда приживались. Он отметил, что очень многое изменилось с момента начала спецоперации на Украине и с внесения последних изменений в основной закон.

Последний раз власти меняли Конституцию в 2020 году. Тогда в документ внесли сразу несколько поправок.

«Гарри Поттер» и «Игра престолов» оказались под угрозой запрета в России

Из отечественных онлайн-кинотеатров могут исчезнуть сериалы «Секс в большом городе» (18+), «Карточный домик» (18+) и «Игра престолов» (18+), а также фильмы из франшизы о Гарри Поттере. Об этом сообщает «Парламентская газета».

1 сентября 2025 года, напоминает издание, вступит в силу приказ Роскомнадзора, который определит критерии для блокировки в интернете пропаганды чайлдфри. К их числу ведомство отнесло: побуждение к отказу от рождения детей или оправдание такого отказа, сообщения о преимуществах отказа от родов и демонстрация отрицательного образа беременности, материнства и отцовства.

«Гарри Поттер» может оказаться в списке запрещенных из-за того, что у профессора Макгонагалл нет детей, посчитали в «Парламентской газете». Однако неизвестно, почему героиня была бездетной. «Карточный домик» может быть заблокирован поскольку у героини Клэр карьера была на первом месте. «Секс в большом городе» подвела героиня Саманта. У нее были явные взгляды чайлдфри, а в «Игре престолов» от детей отказалась Бриенна, мечтавшая «стать рыцарем и быть равной мужчинам».

В Минкультуры уточнили, что у данных картин уже отсутствуют прокатные удостоверения в связи с уходом правообладателей из России, поэтому их легальный показ в стране невозможен.

Однако в Роскомнадзоре подчеркнули, что выводы о наличии пропаганды чайлдфри в указанных фильмах и сериалах безосновательны. В ведомства уточнили, что они не соответствуют критериям и блокировать их не планируют.

Умер хореограф и бывший главный балетмейстер Большого театра Юрий Григорович

Умер хореограф и артист балета Юрий Григорович. Ему было 98 лет. Прощание пройдет 23 мая в историческом здании Большого театра.

«Юрий Григорович ушел из жизни на 99-м году», — сообщил помощник хореографа. Причины смерти артиста не уточняются. Смерть хореографа также подтвердили представители Бахрушинского музея.

1964 по 1995 год Григорович был главным балетмейстером Большого театра, а с 2008 года был его штатным хореографом. Он Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, двух Государственных премий СССР, Государственной премии РФ, двух премий Правительства РФ, кавалер ордена Святого апостола Андрея Певозванного и множества других наград.

В Китае взяточника отправили на казнь

В Китае чиновника-взяточника, который присвоил имущество на сумму более 35 млн долларов, приговорили к казни. Хань Юн занимал должность председателя комитета одного из совещательных органов провинции Шэньси.

Отмечается, что он в течение своей более чем 30-летней карьеры он оказывал содействие компаниям и физлицам в вопросах ведения бизнеса, получения подрядов на строительные проекты, назначения кадров.

Исполнением приговора отсрочено на два года. Однако помимо казни чиновника пожизненно лишили политических прав и конфисковали все имущество.

ЦБ может смягчить кредитно-денежную политику

Глава Минфина России Антон Силуанов не исключил, что в июне Центральный банк может смягчить кредитно-денежную политику. По его словам, темпы как корпоративного, так и потребительского кредитования снижаются.

«Динамика экономического роста тоже охлаждается. Поэтому мне кажется, что у Центрального банка здесь есть большое поле для возможности принятия решений по денежной политике. Посмотрим, какие решения примет наш регулятор», — рассказал Силуанов журналистам.