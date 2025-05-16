«Победа Путина». Как мировые СМИ отреагировали на переговоры в Стамбуле

В Стамбуле завершились переговоры России и Украины Источник: МИД России











Переговоры в Стамбуле стали одним из главных событий уходящего дня и приковали к себе внимание всего мира. Россия и Украина договорились предоставить друг другу свое видение прекращения огня и произвести один из крупнейших обменов пленными.

Как прошедшую встречу прокомментировали в иностранных СМИ — читайте в этом материале.

Газета New York Times пишет, что, пусть переговоры и не принесли значительных результатов, они стали «тактической победой Владимира Путина».

«Ему удалось начать переговоры без предварительного согласия о прекращении огня, которого Украина и почти все ее западные сторонники добивались в качестве предварительного условия для переговоров», — отметили американские журналисты.

О том же заявили в The Guardian, назвав встречу «неудачей для Зеленского».

В редакции The Washington Post позицию России посчитали жесткой. Учитывая, что стороны сошлись только в вопросе обмена пленных, страны по-прежнему далеки от разрешения конфликта. По мнению издания Financial Times, подход Москвы был прагматичен, однако обмен пленными это «минимальные уступки, на которые пошел Кремль».

В материале французского издания Le Figaro заметили, что место переговоров и состав делегаций несут в себе особый смысл:

«Вновь поручив Владимиру Мединскому вести диалог с Украиной, в Кремле явно дали понять, что рассматривают эту встречу как возобновление процесса, прерванного в апреле 2022 года. Тот факт, что переговоры проходят в том же месте — Стамбуле — должен лишний раз подчеркнуть этот посыл. Очевидно, что у россиян прослеживается желание взять символический реванш».

Журналисты немецкой газеты Die Welt поделились мнением канцлера Фридриха Мерца. Политик оказался недоволен переговорами — точнее, его медленным прогрессом. Он считает, что на этой неделе страны уже могли заключить мирный договор.

«Ответственность за это лежит, несомненно, на Москве», — пишет Die Welt.

А в Berliner Morgenpost высказались положительно о самом факте переговоров: авторы статьи уверены, что даже небольшой успех может заложить основу для большого прогресса.

«Россия и Украина всё же о чем-то договорились. Позитивный исход мирных переговоров состоял в том, что Россия и Украина договорились об обмене военнопленными», — подчеркнули в британском издании Sun.

В норвежской газете Aftenposten отметили, что обмен пленными — это мера «для создания доверия».

Одним из немаловажных вопросов, который остался без внимания, стала реакция на переговоры президента США Дональда Трампа, пишет британская The Telegraph. Еще неизвестно, какую сторону займет политик — Москвы или Киева. Издание считает, что лидеры «хотели заставить поверить, что он на их стороне».

Американский президент пока никак не прокомментировал прошедшую встречу. По мнению датской газеты Berlingske, Трамп «колеблется, поскольку по-прежнему ждет встречи с Путиным».