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Страна и мир Въезд в Таиланд для российских туристов усложнили: в страну пустят только с цифровой картой — что это такое и как оформить

Въезд в Таиланд для российских туристов усложнили: в страну пустят только с цифровой картой — что это такое и как оформить

Такую карту нужно заполнять за три дня до прибытия в Таиланд

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1 комментарий
Для россиян Таиланд остается безвизовым | Источник: Надежда Касьянова / E1.RUДля россиян Таиланд остается безвизовым | Источник: Надежда Касьянова / E1.RU

Для россиян Таиланд остается безвизовым

Источник:
Надежда Касьянова / E1.RU

С 1 мая для туристов усложняется въезд в Таиланд, а также он станет дольше примерно на десять минут. Всё дело в том, что страна вводит цифровую миграционную карту для въезда туристам. Рассказываем, что это такое и как правильно заполнять документ, в материале.

TDAC (Thailand Digital Arrival Card) — цифровая карта прибытия, которую с 1 мая 2025 года обязаны заполнять все иностранные граждане, прибывающие в Таиланд по воздуху, суше или морю.

Примечательно, что это не виза, а лишь карта прибытия. Таиланд для россиян остается безвизовым. А без визы в королевстве можно находиться до 60 дней.

Цифровая миграционная карта оформляется бесплатно через официальный сайт Иммиграционного бюро Таиланда​. Ресурс работает на пяти языках, в том числе и на русском.

Сама форма заполнения на русском, но вводить данные в графы можно лишь латиницей, на кириллицу сайт не реагирует. Для заполнения формы нужно будет указать следующие данные: Ф. И. О., гражданство, номер загранпаспорта, дату рождения и профессию.

Кроме того, необходимо прописать город проживания и номер телефона. Далее следует указать дату приезда и отъезда, вид транспорта (воздушный, наземный или морской). Для воздушного транспорта, например, нужно указать номер рейса. Также во время заполнения нужно сообщить адрес проживания в Таиланде, отметив тип размещения (отель, хостел, в гостях и т. д.). А в конце перечислить список стран, в которых вы побывали за последние 2 недели.

После отправки формы происходит генерация цифровой миграционной карты с номером и QR-кодом, которая нужна для пересечения границы. Ее можно тут же сохранить на смартфоне или распечатать. Этот QR-код также позволяет внести необходимые изменения в форму.

Процедуру с заполнением формы следует пройти за три дня до прибытия в Таиланд. Информация об этом содержится на сайте посольства РФ в Таиланде. В противном случае пограничные службы откажут во въезде, если карта не заполнена правильно. Также документ можно оформить в аэропорту по прибытии, но это займет дополнительное время и вызовет задержки на границе.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Туризм Таиланд Миграция Правила Виза
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Комментарии
1
Гость
1 час
лишь бы в Афганистан и СевКорею пускали, нам больше и не надо
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