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Страна и мир «Работала по 45 дней, организм сдулся»: история женщины, ослепшей из-за вахтовой работы на Севере — видео

«Работала по 45 дней, организм сдулся»: история женщины, ослепшей из-за вахтовой работы на Севере — видео

Сейчас она учит других людей жить без зрения

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2 комментария
Источник:

Семён Громов / 72.RU

Анна Фадеева ослепла, когда работала вахтами в Тарко-Сале (ЯНАО). Сначала она была в отчаянии, но нашла в себе силы научиться жить заново: гладить белье, ходить в магазин, читать и даже писать книги.

— Я устроилась администратором вахтового городка, работала по 45 дней. Тогда-то у меня организм и сдулся. Напарницу уволили, и мне пришлось проработать всю вахту в ночь. Покраснели глаза, и, вернувшись с вахты, я пошла к врачу. Меня положили в больницу и через десять дней выписали. Спустя время я вышла на улицу вынести мусор. Была ранняя осень, скамейки во дворе покрасили яркой оранжевой краской. И я поняла, что кроме этой скамейки ничего и не вижу. Это был мой последний выход на улицу без трости, — говорит Анна.

Уже потом от врачей она узнала, что так начинается отслоение сетчатки. Через несколько дней женщина практически полностью ослепла — сохранилось только светоощущение.

Анне удалось научиться всему практически самостоятельно. Теперь она помогает взрослым и детям адаптироваться к слепоте, создав свою тифлостудию. Наши коллеги из 72.RU побывали у нее в гостях и поговорили о том, как устроен мир слепых. Подробности — в видео чуть выше.

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Анатолий Кузнецов
Журналист 72.RU
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Комментарии
2
Гость
9 минут
типичная судьба русского человека в стабильной россии
Гость
9 минут
может ей ещё и до пенсии дожить хочется? это противоречит Плану по которому всё идёт
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