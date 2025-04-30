«Работала по 45 дней, организм сдулся»: история женщины, ослепшей из-за вахтовой работы на Севере — видео

Источник: Семён Громов / 72.RU

Анна Фадеева ослепла, когда работала вахтами в Тарко-Сале (ЯНАО). Сначала она была в отчаянии, но нашла в себе силы научиться жить заново: гладить белье, ходить в магазин, читать и даже писать книги.

— Я устроилась администратором вахтового городка, работала по 45 дней. Тогда-то у меня организм и сдулся. Напарницу уволили, и мне пришлось проработать всю вахту в ночь. Покраснели глаза, и, вернувшись с вахты, я пошла к врачу. Меня положили в больницу и через десять дней выписали. Спустя время я вышла на улицу вынести мусор. Была ранняя осень, скамейки во дворе покрасили яркой оранжевой краской. И я поняла, что кроме этой скамейки ничего и не вижу. Это был мой последний выход на улицу без трости, — говорит Анна.

Уже потом от врачей она узнала, что так начинается отслоение сетчатки. Через несколько дней женщина практически полностью ослепла — сохранилось только светоощущение.