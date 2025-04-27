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Страна и мир Двойная пенсия, новые цены на такси и льготы на автокредиты: главные события недели

Двойная пенсия, новые цены на такси и льготы на автокредиты: главные события недели

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Для участия в льготной программе цена бензинового автомобиля не должна превышать двух миллионов рублей, а электромобиля&nbsp;— 925 тысяч рублей | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUДля участия в льготной программе цена бензинового автомобиля не должна превышать двух миллионов рублей, а электромобиля&nbsp;— 925 тысяч рублей | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Для участия в льготной программе цена бензинового автомобиля не должна превышать двух миллионов рублей, а электромобиля — 925 тысяч рублей

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за всеми просто невозможно. Поэтому мы собираем самое главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги уходящей недели, где расскажем о происшествиях, законопроектах и о том, что нас ждет впереди.

Индексация пенсий

С 1 октября 2025 года военные пенсионеры получат повышенную пенсию на 4,5%. Сумма может быть увеличена.

В прошлом году пенсии выросли на 5,1%. В России есть три вида военной пенсии: за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца. Кроме того, размер пенсии зависит от оклада, звания, надбавок и понижающего коэффициента.

Уволенные после 20 лет службы граждане получают 50% денежного довольствия. За каждый год службы сверх 20 лет пенсия увеличивается на 3%.

В 2025 году пройдет еще несколько перерасчетов пенсий | Источник: Полина Авдошина / Городские порталыВ 2025 году пройдет еще несколько перерасчетов пенсий | Источник: Полина Авдошина / Городские порталы

В 2025 году пройдет еще несколько перерасчетов пенсий

Источник:

Полина Авдошина / Городские порталы

А вот в преддверии майских праздников пенсионеры, получающие выплаты через банк, получат их досрочно до 30 апреля. С 6 мая выплаты будут приходить по обычному графику. Социальные пенсии и другие выплаты также будут перечислены заранее. Пенсии через «Почту России» доставят по обычному графику с 3 по 25 мая.

Новые правила поступления в вузы

Теперь выпускникам колледжей можно будет поступить в университеты без ЕГЭ. Однако только на схожие специальности. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин.

Новые правила повысят качество подготовки абитуриентов со средним профессиональным образованием. Программы бакалавриата и специалитета будут соответствовать их профилю.

Изменения начнут действовать уже с 1 сентября 2025 года. Прием будет осуществляться на основе внутренних экзаменов. До изменений абитуриенты со средним профессиональным образованием сдавали вступительные экзамены независимо от профиля обучения.

Новые правила призыва в армию

Уклоняться от армии станет сложнее. В России изменили порядок призыва на срочную службу. Однако некоторые граждане все-таки будут освобождены от воинской обязанности. Законопроект на этой неделе подписал президент России Владимир Путин.

Согласно новым правилам, решение о призыве теперь будет действовать год, а не только в течение одной призывной кампании. Молодых людей будут призывать без повторной комиссии.

До этого юношей, которые смогли уклониться, повторно вызывали на комиссию в следующем призыве. Теперь, если признан годным весной, осенью направят в армию по решению предыдущей комиссии.

В Роспотребнадзоре назвали список запрещенных пляжей Черного моря

В Роспотребнадзоре сообщили, что 150 пляжей на побережье Черного моря не соответствуют требованиям для безопасного отдыха в этом году. В ведомстве объяснили, что в пробах песка и морской воды в этих районах продолжают обнаруживаться значительные отклонения от санитарно-гигиенических норм.

Из-за этого в этом году 141 пляж в Анапе и 9 в Темрюкском районе оказались непригодны для купания. Мониторинг ведомство ведет ежедневно. Также проверяется качество питьевой воды и воды из источников водоснабжения, атмосферного воздуха, рыбы и морепродуктов в Анапе и Темрюкском районе.

В России могут снизить цены на такси

В России планируют ввести экспериментальный правовой режим (ЭПР) для такси, который переведет бумажные документы в электронный вид. Переход на цифровые технологии исключит возможность выезда водителей на маршрут без документов, что улучшит контроль за состоянием транспорта и медпроверками. Кроме того, это повысит безопасность поездок и снизит их стоимость.

Эксперты считают, что для такого эксперимента необходимо создать цифровое приложение. А само внедрение ЭПР сократит расходы перевозчиков на 20%. Проект уже получил поддержку Минэкономразвития и Минтранса.

Ключевая ставка и инфляция

На этой неделе совет директоров Центрального банка принял решение оставить ключевую ставку на уровне 21% уже в четвертый раз.

Согласно данным Центрального банка, экономика уже начала возвращаться к устойчивому росту, но уровень инфляции всё еще превышает 10%. Регулятор ожидает снижения этого показателя в ближайшие месяцы.

Глава ЦБ считает, что пока нельзя сделать однозначный вывод о том, насколько устойчиво снижение инфляционного давления. Эльвира Набиуллина назвала ключевую ставку «инструментом» для борьбы с инфляцией и подчеркнула, что нельзя затягивать с ее снижением.

Ожидается, что в 2025 году ключевая ставка будет находиться в диапазоне от 19,5% до 21,5%, а к 2026 году снизится до 13–14%.

Она также отметила, что на решения Центрального банка влияют различные факторы, включая поведение граждан, а также возможные риски, связанные с замедлением мировой экономики из-за торговых конфликтов.

Льготные кредиты для семей с детьми

Семьи с детьми смогут снова воспользоваться льготным автокредитом, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Это поможет улучшить ситуацию на рынке, где наблюдается спад продаж.

О новой льготе Алиханов рассказал во время презентации Lada Iskra на заводе АВТОВАЗ в Тольятти. Именно АВТОВАЗ предложил ввести программу для семей с детьми. Ранее она существовала, но была приостановлена в 2023 году.

Для участия в программе цена бензинового автомобиля не должна превышать 2 миллиона рублей, а электромобиля — 925 тысяч рублей. Среди подходящих моделей — Lada, УАЗ, ГАЗ, «Москвич-3», Evolute, Voyah и «Амберавто А5». Базовая скидка на бензиновые авто составляет 20%, а на электромобили — 35%.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Законопроект Цена Экономика Кредит Центробанк Ключевая ставка Инфляция
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