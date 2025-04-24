«Какая разница, звОнит или звонИт?» Из-за нового ударения в слове разразился спор о безграмотности

Люди приняли идею неоднозначно: одни выступили против изменений, другие отметили, что язык должен меняться Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Ударение в слове «звонит» скоро может поменяться. Таким прогнозом сегодня поделилась доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук. По ее мнению, совсем скоро, за норму будет принято ударение на первый слог — звóнит.

«Я как специалист знаю, что за этим вариантом („звóнит“. — Прим. ред.) будущее, потому что все глаголы на „ить“ последние 100 лет начали движение от того ударения, которое у них было на окончании, к ударению на основу слова», — сообщила РИА Новости Каленчук.

Неправильная постановка ударения в этом слове является одной из самых триггерных, что подтвердил и горячий спор в комментариях среди читателей Городских медиа. Они заняли принципиально разные позиции, ругая новую норму или поддерживая ее введение. Ради того, чтобы погрузиться в эту атмосферу, мы сохраним авторское написание и не будем исправлять грамматические и иные ошибки в комментариях.

— Какая разница? В контексте все всё понимают правильно. Находятся эстеты, которые начинают умничать и показывать окружающим свою немыслимую осведомленность, — считает читатель E1.RU.

— Для чего тогда школа, изучение грамматики и прочее? Отменить. Пусть говорят/пишут как и слышУт: всё равно рано или поздно всё изменится, — парировали в комментариях на NGS.RU.

— Скоро будем звОнить в пинжаке, стоя в колидоре, думая о транвае и вспоминая, что что-то надо куда-то ложить. Почему русский язык упрощают для гопников?! — негодует житель Екатеринбурга.

— ЗвОнит евоная мамка, говорит, что я неправильно ложу кофе в кружку. Говорит, что туды надо не одну ложку, а две, иначе кофе некрепкое тама получается, — насмехается другой.

— Чего мелочиться то? Давайте заодно и «плОтит» узаконим. Надо интенсивнее с триггерами бороться, — продолжает читатель 74.RU.

— Теперь как хошь, так и говори! Ура, таварисчи! Да здраствует павальная граматнасть насиления! Нет правил — нет безграматных людей! — с сарказмом подметили в другом комментарии.

Читатели переживают, что множество слов в русском языке произносятся неверно большим количеством людей, а значит они тоже могут войти в норму. Например, ихний, евонный, побежду. А ударения в словах, по логике доктора филологических наук, поменяются так: самолет лЕтит, палка лЕжит, лыжа скОльзит, пёсик сОпит и т. д. Однако, как отметил один из комментаторов в Городских медиа: «По слову звóнит очень хорошо вычислять колхозников».

— Многим сложно принять, что язык постоянно изменяется. Поэтому это такой долгий процесс, ведь нужно чтобы противники среднего рода кофе, парашюта через У, ударения звонят, естественным образом покинули общество, а остались те, кому удобно писать и говорить по другому. Напомню, что около 100 лет назад слово «кофе» было уделом убогих и безграмотных, вместо правильного «кофий», — уверен сторонник изменений.

— Нормальная практика изменений языка. 100 лет назад или 200 тоже было множество слов, которые или вымерли, или изменились. Только глупые люди не понимают, что любой язык живой, и он развивается, изменяется. А кто не понимает, тем на старославянском говорить стоит. Понять сложно, но зато «исконное». Может вам ещё и яти в письменность вернуть, да пробелы удалить, так как это же всё «новое» и оно «от безграмотности»?! — продолжает доказывать противникам изменений другой читатель.

— Таких слов, где не понятно, как ставить ударение — сотни. Какая разница, звОнит или звонИт? Суть-то одна. Русский язык усложнен нелепыми правилами. ТортЫ и тОрты не перестают ими быть от разного ударения, — считает пользователь 74.RU.

Однако большинство все же поддерживает иную позицию, которую высказал екатеринбуржец: «Куда движение началось, к гопоте?» Но все упирается в то, что «80% говорят звóнят, так удобнее», как отметил другой читатель.