«Без Анапы плохо»: куда ехать на отдых и не разориться в 2025 году

Где отдохнуть этим летом Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











После экологической катастрофы в Черном море, когда в воде перевернулись два танкера «Волгонефть», перевозившие мазут, пляжи в Анапе и Темрюкском районе признали опасными. Туристы могут поехать на отдых по этим направлениям, но искупаться в соленой воде не получится. У ярославцев, привыкших отдыхать на черноморском побережье, выбор локаций стал меньше.

По прогнозам специалистов Российского союза туриндустрии, те, кто жаждут пляжного отдыха, поедут в Крым, Сочи, Туапсе, Геленджик и Абхазию.

«И хотя туроператоры даже в текущей ситуации рассчитывают по итогам лета отправить на отдых в России примерно столько же туристов, сколько год назад, они все же с нетерпением ждут возобновления полноценной работы курорта, так как „без Анапы плохо и заменить ее в полном объеме не получится“», — рассказала эксперт Российского союза туриндустрии и генеральный директор туроператора «Мультитур» Юлия Высоканова.

Эксперт рассказала, что загрязнение пляжей в Анапе — это не только экологическая катастрофа, но и очень тяжелая ситуация для турбизнеса. Дело в том, что курорт занимал большой процент в объемах продаж любой компании по внутреннему туризму. Там расположено много отелей, работающих по принципу: «все включено».

Куда туристы поедут в 2025 году

По словам Юлии Высокановой, в этом сезоне у туристов повысился спрос на Сочи. Путевки в Крым интересуют людей с 2024 года.

«В этом году особенно часто запрашивают отдых на западном побережье, где песчаные пляжи. То есть это как раз альтернатива Анапе. Хорошо продаются Геленджик, Туапсе», — рассказала Юлия Высоканова.

Немало людей по прогнозам поедут в Абхазию. Специалисты говорят, что в республике хорошие пляжи, подтянулся сервис, а отели переходят на «все включено» и предлагают анимацию.

«По своей компании в целом не вижу снижения объемов продаж по причине выпадения из пляжного сезона Анапы — скорее всего, люди переориентировались на соседние курорты. Думаю, по итогам сезона продажи останутся, как минимум, на уровне 2024 года даже без Анапы. Но не хочется терять такой туристический регион: надеюсь, будут предприняты все меры, которые позволят курорту вернуться в строй к следующему сезону. Без Анапы плохо», — заключила Высоканова.

Сколько нужно будет заплатить за отдых

По расчетам эксперта, средний чек на поездки с весны 2024 года до осени год к году вырос на 15-20%. Цены в отелях, в том числе на Черноморском побережье, меняются в зависимости от загрузки. То есть, чем быстрее продаются номера, тем активнее растет цена.

«Поэтому всегда рекомендуем туристам покупать места как можно раньше. В конце осени многие отели, включая нашу сеть „Ателика“, объявляют акции раннего бронирования — номера можно приобрести дешевле на 50-60%. Например, проживание в трехзвездочном отеле с питанием „все включено“ и анимацией на двоих взрослых и одного-двоих детей осенью можно было со скидкой купить от 30 тысяч рублей. Но ближе к сезону аналогичный вариант обойдется уже от 70 тысяч рублей», — рассказала

Во время акции «черная пятница» номер в четырех или пятизвездочном отделе можно забронировать от 50 тысяч рублей, но накануне сезона за 100-150 тысяч. Эксперт рассказала, что при попытке купить тур на лето, например, в Сочи, в мае семьи увидят, что все комфортные отели уже разобрали. Останутся варианты двухзвездочного и трехзвездочного жилья не на первой линии.

Неочевидные направления для отдыха

Не все предпочитают ездить в отпуск на юг. Эксперт РСТ рассказала, что сейчас также растут продажи туров в Подмосковье, Белоруссию, Санкт-Петербург, на Алтай, в Дагестан и Башкирию.

По наблюдениям, в Дагестан еще можно купить билеты из Москвы и обратно в районе 15 тысяч рублей на одного человека. Недельное размещение в двухзвездочных и трехзвездочных отелях на двоих взрослых и одного ребенка обойдется в сумму от 40 тысяч рублей.

«Спрос на Дагестан продолжит расти, так как в регионе строят отели, развивают инфраструктуру, создают Каспийский кластер. Поездка на Алтай обойдется дороже, но там также можно сэкономить за счет раннего бронирования», — пояснила Юлия Высоканова.