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Происшествия Роспотребнадзор сказал «нет» курортному сезону: пляжи на Черноморском побережье признали опасными

Роспотребнадзор сказал «нет» курортному сезону: пляжи на Черноморском побережье признали опасными

Купаться нельзя, но можно будет поплавать в бассейне

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14 комментариев
Очистить пляжи к курортному сезону не удается | Источник: Дарья Паращенко / 93.RUОчистить пляжи к курортному сезону не удается | Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Очистить пляжи к курортному сезону не удается

Источник:

Дарья Паращенко / 93.RU

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 18 апреля официально заявила, что пляжные зоны в Анапе и Темрюкском районе не соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам и не могут быть допущены к эксплуатации в курортный сезон. Причиной закономерно стал разлив мазута, загрязнивший прибрежные территории. Где безопасно отдыхать и купаться, рассказываем в нашем материале.

До полной очистки побережья и подтверждения соответствия нормам Роспотребнадзора открытие пляжей в Анапе и Темрюкском районе невозможно. На данный момент 141 пляж в Анапском районе и 9 пляжей в Темрюкском районе не соответствуют требованиям безопасности для отдыха.

«Но вместе с тем в этой зоне качество питьевой воды, качество воды в водоисточнике, качество продуктов питания и атмосферного воздуха соответствуют всем требованиям, и зона рекреации может быть использована без использования пляжа и глади морской воды», — отметила Попова.

Только сегодня, 18 апреля, на побережье — на участке между селом Витязево и станицей Благовещенской — были обнаружены новые «незначительные» выбросы мазута.

«Территория Краснодарского края от Новороссийска и далее на восток свободна от загрязнения. Отклонений ни в одной из более чем 6 тысяч проб, которые мы провели на этой территории, от санитарных и гигиенических норм не обнаружено. Течения глубинные, поверхностные в Черном море имеют такую тенденцию, что направление их идет с востока на запад. Следовательно, ученые и эксперты не предполагают распространения загрязнения по этой части Черноморского побережья», — добавила Попова.

Безопасными признали территории Сочи, Туапсе, Геленджика, Новороссийска и Крыма. А губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что Анапа и Темрюкский район готовы принимать гостей даже в случае закрытия пляжей: туристам доступны винные туры, экскурсии по объектам агротуризма, спортивные и гастрономические мероприятия.

В отличие от Анапы и Темрюкского района, Сочи, Геленджик и Туапсинский район откроют туристический сезон в обычном режиме. А глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что на территории Крыма и Севастополя наблюдались небольшие выбросы, но они достаточно быстро локализуются и не влияют на общее состояние побережья.

«На сегодняшний день рисков для курортного сезона на этой территории северного побережья мы не видим», — резюмировала Попова.

Напомним, 21 декабря губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что на устранение последствий разлива мазута уйдет месяц, а к курортному сезону пляжи будут полностью очищены от нефтепродуктов. Через пару дней он скорректировал сроки, пообещав убрать мазут до 1 февраля, максимум до 1 марта.

ПО ТЕМЕ
Максим ДмитриевМаксим Дмитриев
Максим Дмитриев
Журналист
Разлив мазута в Анапе Курортный сезон Роспотребнадзор Крым Сочи Черное море Безопасность
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Комментарии
14
Гость
4 часа
А в канализационных стоках Сочи можна?
Гость
3 часа
Волонтёры при очистке берега от мазута чего то не доработали. Неужели это им сойдёт с рук?
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