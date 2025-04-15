«Вышел за хлебом и улетел за границу»: эксперты рассказали, какие тенденции сегодня наблюдаются в турбизнесе

Путешественники активно бронируют туры во Вьетнам и Таиланд на осень Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU











Как поступить тем, кто планирует путешествие в обозримом будущем: выбрать раннее бронирование и полностью оплатить поездку или не торопиться и воспользоваться горящими турами? К тому же такие предложения в последнее время стали появляться всё чаще. Наши коллеги из 86.RU расспросили экспертов о том, что происходит в сфере туризма сейчас.

«Много дешевых туров не предлагают»

Большая часть путешественников продолжает следовать советам тревел-гидов и бронирует заграничные туры за несколько месяцев вперед. Некоторые уже полностью оплатили, например, осенние поездки во Вьетнам или Таиланд, воспользовавшись тем, что доллар опустился до 85 рублей.

По словам тревел-гида Инны Шуть, снижение курса валюты в целом благоприятно сказалось на ценах туров, поскольку они немного просели. Но низкими их всё равно назвать нельзя.

— Например, Турция выдерживает определенный уровень ценообразования. Акция раннего бронирования на лето действовала до 31 марта, поэтому сейчас цены не могут сильно упасть — условия акции раннего бронирования должны сохраняться, это априори должно быть выгоднее, чем стоимость, которую предлагают ближе к вылетам. Что касается горящих туров — сейчас есть точечные предложения на определенные даты и определенное количество дней из разных городов. Но сказать, что в настоящий момент очень много дешевых туров предлагают, нельзя, — рассказала Инна.

Настроение, по словам тревел-гида, в туристической отрасли сегодня хорошее. Многие бронируют поездки на майские праздники и на лето, пользуется спросом и бронь туров на осень.

— Раннее бронирование не сдает позиции, поскольку туристам хочется заранее определиться с отпуском, внести предоплату. Сейчас хороший курс доллара, и многие вносят сразу всю сумму за тур. Лето продолжают бронировать активно, поэтому всё в целом очень неплохо, — добавила Инна.

«Вышел за хлебом и улетел в отпуск»

Мечты о теплом море не оставляют круглый год Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











По словам руководителя отдела маркетинга туроператора PANTEON Надежды Тарбаевой, падение курса доллара можно считать благоприятным сопутствующим фактором, но не основным стимулом роста продаж в туризме, поскольку он по зарубежным направлениям наблюдался как по итогам прошлого года, так и по результатам первого квартала 2025-го.

— Курс на протяжении всего этого времени неоднократно демонстрировал турбулентность, но даже на фоне растущих валют спрос на путешествия оставался относительно стабильным. Это может объясняться как нашей сильно прокаченной за последние годы психологической устойчивостью, так и большей экономической уверенностью, а также осознанием того, что путешествия — не привилегия, а жизненная необходимость, — рассказала Надежда. — В особо приятном положении оказались сейчас те, кто бронировал отдых заранее: например, на лето, осенние каникулы 2025 года или даже Новый год. Предоплата по ним составляет всего 10%, а остальную часть суммы нужно внести за месяц до поездки. При этом стоимость фиксируется в валюте — долларах или евро — и пересчитывается в рублях по курсу на момент оплаты. Поэтому падающий доллар, если не приводит к всплеску спроса на туры, то к росту оплат за них — точно да.

Также, по словам Надежды, в последнее время стали популярны last minute запросы. Вышли за хлебом с загранпаспортом и по пути решают куда-нибудь полететь.

— Запросов на туры с вылетом завтра или через 1–3 дня действительно стало больше. По массовым направлениям, где есть чартерная перевозка, купить горящий тур вполне реально, а вот на Мальдивы, Сейшелы, Маврикий — это маркетинговая уловка, — рассказала эксперт. — Что делать тем, кто взволнован падающим долларом и жадно смотрит в сторону аэропорта? Не откладывать покупку — забронировать и оплатить свой отдых по выгодному курсу и гордиться собственной предприимчивостью в ожидании отпуска!

Руководитель по связям с общественностью туроператора FUN&SUN Ольга Иванова рассказала, что резкий подъем спроса на заграничные путевки произошел в этом году в середине февраля. И продолжает оставаться на высоком уровне. При этом раннее бронирование, по ее мнению, свою актуальность не теряет, но и горящие туры вполне доступны.

— Если у вас есть определенный запрос, покупайте по акции раннего бронирования, если есть такая возможность, и получайте скидки. Если вы ориентируетесь исключительно на цену и готовы быть гибкими и к условиям отеля, и к перелетам — можете обратить внимание на горящие предложения.

«Можно ожидать падения спроса на туры по России»

Путешествие на Алтай не уступит многим зарубежным турам Источник: Анастасия Шевякова / 86.RU











Директор департамента продукта и бронирования компании «Мультитур» Евгения Кизей рассказала, что происходит на рынке внутреннего туризма.

— Частично мы можем ожидать падения спроса [на туры по России] в связи с изменением курса рубля, курса доллара. Скорее всего, это не будет носить какой-то массовый характер, — поделилась эксперт. — Мой опыт подсказывает, что всё-таки правильнее бронировать заранее. Тариф может не называться даже ранним бронированием, но если вы покупаете намного вперед, то цены всегда будут выгоднее. Плюс всегда есть выбор категории номеров. По каждому курорту ситуация разная. Например, та же Анапа по понятным причинам сейчас немного просела на 40–50%, но по другим регионам мы чувствуем прирост.