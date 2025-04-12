В Совфеде предложили закрыть шоу «Беременна в 16» в России

В России предлагают запретить популярное телевизионное шоу «Беременна в 16» (16+), которое в 2024 году было переименовано в «Мама в 16» (16+). С такой инициативой выступила зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Юлия Лазуткина во время открытого диалога с главой Росмолодежи Григорием Гуровым.

«У нас официально идет программа „Беременна в 16“ (16+). Может быть, нам тоже это отработать и предложить как минимум запретить эту программу. Понятно, что мы работаем над демографической политикой, но всё же надо иметь какие-то рамки», — заявила сенатор.

Шоу «Беременна в 16» (16+) является аналогом американского проекта 16 and Pregnant (16+). Его транслировали с 11 июня 2009 года по 1 июля 2014 года на кабельном канале MTV. Позже появилась украинская версия проекта, а с 2019 года начали выпускать российскую адаптацию.

В каждом эпизоде шоу рассказывают историю одной девушки, которая готовится стать матерью. Зрителям показывают, как юная девушка воспринимает свою беременность, как реагируют на это ее близкие и друзья, как меняется ее жизнь и как она справляется с трудностями.