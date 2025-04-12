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Страна и мир В Совфеде предложили закрыть шоу «Беременна в 16» в России

В Совфеде предложили закрыть шоу «Беременна в 16» в России

Из-за таких передач подрастающее поколение считает нормой подростковую беременность

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10 комментариев
Шоу «Беременна в 16» (16+) является аналогом американского проекта 16 and Pregnant (16+). | Источник: Максим Серков / NGS42.RUШоу «Беременна в 16» (16+) является аналогом американского проекта 16 and Pregnant (16+). | Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Шоу «Беременна в 16» (16+) является аналогом американского проекта 16 and Pregnant (16+).

Источник:

Максим Серков / NGS42.RU

В России предлагают запретить популярное телевизионное шоу «Беременна в 16» (16+), которое в 2024 году было переименовано в «Мама в 16» (16+). С такой инициативой выступила зампред комитета Совета Федерации по соцполитике Юлия Лазуткина во время открытого диалога с главой Росмолодежи Григорием Гуровым.

«У нас официально идет программа „Беременна в 16“ (16+). Может быть, нам тоже это отработать и предложить как минимум запретить эту программу. Понятно, что мы работаем над демографической политикой, но всё же надо иметь какие-то рамки», — заявила сенатор.

Шоу «Беременна в 16» (16+) является аналогом американского проекта 16 and Pregnant (16+). Его транслировали с 11 июня 2009 года по 1 июля 2014 года на кабельном канале MTV. Позже появилась украинская версия проекта, а с 2019 года начали выпускать российскую адаптацию.

В каждом эпизоде шоу рассказывают историю одной девушки, которая готовится стать матерью. Зрителям показывают, как юная девушка воспринимает свою беременность, как реагируют на это ее близкие и друзья, как меняется ее жизнь и как она справляется с трудностями.

Лазуткина считает, что из-за таких передач у детей и подростков формируется нормализация подростковой беременности. Она отметила, что 16-летняя девочка вряд ли сможет воспитать полноценного гражданина. В этом вопросе Лазуткину поддержала глава комитета по социальной политике Елена Перминова, передают «Ведомости».

А вы согласны с сенатором?

Шоу надо закрыть, нечего смотреть на малолетних беременных
Пусть знают, к чему это может привести
Благодаря таким шоу девушки видят, что не обязательно идти на аборт, пусть идет
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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Беременность Совет Федерации Запрет Телевидение Шоу
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Комментарии
10
Гость
12 апреля, 12:59
Смех да и только
Гость
12 апреля, 12:59
Так поднимают демографию страны , браво 👏 то им 200тысяч обещали то теперь не рожайте так вы уж определитесь, либо рожать либо не рожать вообще
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