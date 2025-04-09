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Страна и мир В Музее Фаберже открыли выставку картин экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой из собрания Алсу

В Музее Фаберже открыли выставку картин экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой из собрания Алсу

Певица сама представляла работы художницы

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6 комментариев
картина Васильевой из коллекции Алсу | Источник: читатель «Фонтанки»картина Васильевой из коллекции Алсу | Источник: читатель «Фонтанки»

картина Васильевой из коллекции Алсу

Источник:

читатель «Фонтанки»

Выставка «В поисках нелогичного» из личной коллекции певицы Алсу начала работу 8 апреля в залах Музея Фаберже. На ней представлены работы Евгении Васильевой — экс-чиновницы Минобороны, за последние годы сделавшей блистательную карьеру в искусстве. На сайте музея говорится, что выставочный проект «предлагает новый формат мышления, основанный на синтезе несочетаемых образов и понятий», а произведения «воплощают технику и мастерство».

На торжественном открытии, прошедшем вечером 7 апреля, выступила сама Алсу.

— Работы Евгении, для меня лично, на уровне каких-то душевных ощущений, излучают добро, тепло, свет, — сказала певица на церемонии открытия. — Весь мой дом украшен работами Женечки, и они действительно дарят мне всегда хорошее настроение и тепло, это правда так.

Весь дом Алсу украшен такими работами, как сказала сама певицаВесь дом Алсу украшен такими работами, как сказала сама певица

Весь дом Алсу украшен такими работами, как сказала сама певица

На сайте Музея Фаберже сообщается, что певица собирала произведения Васильевой на протяжении последних 15 лет, а выставка проходит при поддержке Научно-исследовательского музея Академии художеств в Санкт-Петербурге, факультета искусств МГУ имени М. В. Ломоносова и EVA gallery (EVA — Евгения Васильева).

Также указано, что «произведения Евгении Васильевой находятся в собраниях Пьера Кардена (Франция), Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан (Россия), Национального музея Республики Башкортостан, Башкирского государственного художественного музея имени М. В. Нестерова» и многих других коллекций разных стран.

Источник:

читатель «Фонтанки»

Бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева, ставшая фигурантом коррупционного скандала, стоившего места Анатолию Сердюкову, в мае 2015 года была признана виновной в мошенничестве при продаже активов Минобороны и приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима — однако уже в конце августа освобождена. В 2018 году окончила магистратуру факультета искусств МГУ по направлению «искусствоведение».

Работы Васильевой | Источник: читатель «Фонтанки»Работы Васильевой | Источник: читатель «Фонтанки»

Работы Васильевой

Источник:

читатель «Фонтанки»

В настоящее время в биографии Васильевой указано, что она доктор искусствоведения, кандидат юридических наук, почетный член Российской академии художеств, член Творческого союза художников России, кавалер ордена Почета РФ.

В 2016 году картины Васильевой было передавались на временное хранение в Русский музей, однако разгорелся скандал в СМИ, и экспертная фондово-закупочная комиссия установила, что триптих Васильевой не может быть принят в коллекцию «в связи с несоответствием собирательной практике музея».

В 2021 году выставка Евгении Васильевой прошла в Музее Академии художеств.

Вход на выставку «В поисках нелогичного» в Музее Фаберже — по основному билету в музей. Выставка открыта до 29 апреля. 0+

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