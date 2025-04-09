В Музее Фаберже открыли выставку картин экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой из собрания Алсу

картина Васильевой из коллекции Алсу Источник: читатель «Фонтанки»











Выставка «В поисках нелогичного» из личной коллекции певицы Алсу начала работу 8 апреля в залах Музея Фаберже. На ней представлены работы Евгении Васильевой — экс-чиновницы Минобороны, за последние годы сделавшей блистательную карьеру в искусстве. На сайте музея говорится, что выставочный проект «предлагает новый формат мышления, основанный на синтезе несочетаемых образов и понятий», а произведения «воплощают технику и мастерство».

На торжественном открытии, прошедшем вечером 7 апреля, выступила сама Алсу.

— Работы Евгении, для меня лично, на уровне каких-то душевных ощущений, излучают добро, тепло, свет, — сказала певица на церемонии открытия. — Весь мой дом украшен работами Женечки, и они действительно дарят мне всегда хорошее настроение и тепло, это правда так.

Весь дом Алсу украшен такими работами, как сказала сама певица











На сайте Музея Фаберже сообщается, что певица собирала произведения Васильевой на протяжении последних 15 лет, а выставка проходит при поддержке Научно-исследовательского музея Академии художеств в Санкт-Петербурге, факультета искусств МГУ имени М. В. Ломоносова и EVA gallery (EVA — Евгения Васильева).

Также указано, что «произведения Евгении Васильевой находятся в собраниях Пьера Кардена (Франция), Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан (Россия), Национального музея Республики Башкортостан, Башкирского государственного художественного музея имени М. В. Нестерова» и многих других коллекций разных стран.

Источник: читатель «Фонтанки»

Бывшая чиновница Минобороны Евгения Васильева, ставшая фигурантом коррупционного скандала, стоившего места Анатолию Сердюкову, в мае 2015 года была признана виновной в мошенничестве при продаже активов Минобороны и приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима — однако уже в конце августа освобождена. В 2018 году окончила магистратуру факультета искусств МГУ по направлению «искусствоведение».

Работы Васильевой Источник: читатель «Фонтанки»











В настоящее время в биографии Васильевой указано, что она доктор искусствоведения, кандидат юридических наук, почетный член Российской академии художеств, член Творческого союза художников России, кавалер ордена Почета РФ.

В 2016 году картины Васильевой было передавались на временное хранение в Русский музей, однако разгорелся скандал в СМИ, и экспертная фондово-закупочная комиссия установила, что триптих Васильевой не может быть принят в коллекцию «в связи с несоответствием собирательной практике музея».

В 2021 году выставка Евгении Васильевой прошла в Музее Академии художеств.