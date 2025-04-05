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Страна и мир «Живые?»: Сибирь накрыло мощным ураганом, пылевой бурей и пожарами — видео

«Живые?»: Сибирь накрыло мощным ураганом, пылевой бурей и пожарами — видео

Посмотрите, что произошло в Красноярском крае

532
4 комментария
Источник:

NGS24.RU

В эту субботу, 5 апреля, Красноярский край накрыло ураганом. Сильный ветер со скоростью 33 метра в секунду сносил крыши домов, рекламные щиты, валил деревья, а также принес пылевую бурю и разрушительные пожары.

Не обошлось и без жертв — в Красноярске с балкона упала 82-летняя женщина и разбилась насмерть. Также обломками крыши едва не раздавило мужчину, сейчас он находится в больнице.

На многих территориях введен режим повышенной готовности из-за разгула стихии, всего в регионе, по данным краевого МЧС, зафиксировано более 20 крупных возгораний. И сильный ветер еще может вернуться — таков прогноз синоптиков.

Подробнее о случившемся смотрите в видео чуть выше.

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Ирина ХаритонИрина Харитон
Ирина Харитон
Корреспондент NGS24.RU
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Комментарии
4
Гость
6 часов
Ща МЧС оставят Мьянму и срочно аылетят тушить пожары в Красноярском крае. Или ошибаюсь?
Гость
6 часов
Таврический и его команда выражают соболезнования и оказывают помощь всем кроме нас?
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