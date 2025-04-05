«Живые?»: Сибирь накрыло мощным ураганом, пылевой бурей и пожарами — видео

В эту субботу, 5 апреля, Красноярский край накрыло ураганом. Сильный ветер со скоростью 33 метра в секунду сносил крыши домов, рекламные щиты, валил деревья, а также принес пылевую бурю и разрушительные пожары.
Не обошлось и без жертв — в Красноярске с балкона упала 82-летняя женщина и разбилась насмерть. Также обломками крыши едва не раздавило мужчину, сейчас он находится в больнице.
На многих территориях введен режим повышенной готовности из-за разгула стихии, всего в регионе, по данным краевого МЧС, зафиксировано более 20 крупных возгораний. И сильный ветер еще может вернуться — таков прогноз синоптиков.
Подробнее о случившемся смотрите в видео чуть выше.