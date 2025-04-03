В 8 лет шьет одежду для Шэрон Стоун и участвует в Неделе моды: история самого юного модельера

Источник: Городские медиа

Восьмилетний Макс Александр из Калифорнии — самый юный модельер в мире. В его нарядах уже щеголяют актрисы Шэрон Стоун и Дебра Мессинг.

В 4 года Макс заявил родителям, что он портной. Его мама Шери усмехнулась, но показала сыну, как работает швейная машинка, и смастерила ему манекен из картона. Ребенок так загорелся, что уже через год сшил коллекцию одежды и устроил первый показ на заднем дворе семейного дома, а теперь модели в его нарядах дефилируют на Нью-йоркской неделе моды. Благодаря чему Макс Александр и попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой модельер в мире, представивший свою коллекцию на подиуме.