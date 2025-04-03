НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +1

7 м/c,

с-з.

 742мм 42%
Подробнее
3 Пробки
USD 84,28
EUR 92,99
Обмеление Волги — хроника
Древние останки в Волге
Грядет снегопад
Афиша концертов на апрель
Список редких имен
В регионы вернется зима
Последствия остановки ГЭС
Первые укусы клещей
Что будет с Домом со штурвалом
Актриса Аронова в Ярославле
Страна и мир В 8 лет шьет одежду для Шэрон Стоун и участвует в Неделе моды: история самого юного модельера

В 8 лет шьет одежду для Шэрон Стоун и участвует в Неделе моды: история самого юного модельера

Макс Александр в 4 года решил, что он портной

1 381
5 комментариев
Источник:

Городские медиа

Восьмилетний Макс Александр из Калифорнии — самый юный модельер в мире. В его нарядах уже щеголяют актрисы Шэрон Стоун и Дебра Мессинг.

В 4 года Макс заявил родителям, что он портной. Его мама Шери усмехнулась, но показала сыну, как работает швейная машинка, и смастерила ему манекен из картона. Ребенок так загорелся, что уже через год сшил коллекцию одежды и устроил первый показ на заднем дворе семейного дома, а теперь модели в его нарядах дефилируют на Нью-йоркской неделе моды. Благодаря чему Макс Александр и попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый молодой модельер в мире, представивший свою коллекцию на подиуме.

Мальчик сам придумывает платья, выбирает ткань и отшивает одежду. За 4 года он сшил около ста разных платьев, курток и пальто, правда, сейчас обороты пришлось сбавить: Макс пошел в школу — и учеба отбирает большую часть его времени. Говорит, заниматься любимым делом сейчас он может только после ужина. Но оставлять шитье он не собирается и мечтает в будущем возглавить модный дом Gucci или создать свой собственный.

ПО ТЕМЕ
Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
3 апреля, 19:43
Свободные люди Свободной страны♥️ Завидую 😢
Гость
23 часа
Здесь не Калифорния, тут за тебя решат кто ты есть. И сколько ты будешь. есть
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Зачем пускать деньги на ветер?»: терапевт дала советы, как бюджетно и быстро лечить ОРВИ
Полина Фёдорова
Мнение
«Всё можно получить, если отбросить понты»: как живет многодетный инженер с зарплатой 80 тысяч
Влад
Мнение
«Похоже на распродажу имущества перед эмиграцией». Журналист — о «синюшном настроении» автопрома
Артем Краснов
Мнение
«У людей знатно полыхает»: эксперт объяснил, почему застройщики умышленно затягивают сдачу домов
Никита Словиковский
Основатель портала аренды и агентства недвижимости «Драже»
Мнение
Почем теперь беременные школьницы и что положено будущему отцу из 10-го «Б»
Денис Лебедев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление