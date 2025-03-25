Три нарушения против девяти поощрений. Как актер Михаил Ефремов отбывал свой срок и когда вернется в Москву к семье

За время отбывания наказания Михаил Ефремов получил три нарушения и девять поощрений Источник: Игорь Иванко / Агентство «Москва»











Вчера стало известно, что актер Михаил Ефремов получил возможность досрочно выйти на свободу. Конечно же, его поклонники интересуются, когда и к кому вернется Ефремов и примут ли его в театре, а еще, что с ним происходило в колонии. Подробности — в материале MSK1.RU.

Еще две недели

— Выйдет из колонии он 9 апреля. К этому времени пройдут 15 суток до вступления решения суда в законную силу, — рассказал MSK1.RU адвокат Падалко. — Потом он должен будет зарегистрироваться по месту жительства в ГУФСИН — инспекции, которая будет дальше за ним наблюдать, и ходить раз в месяц отмечаться. Больше никаких ограничений нет.

Дома Ефремова ждет его пятая жена — звукорежиссер Софья Кругликова. Она родила ему троих детей — Веру, Надежду и Бориса. Пока муж был в тюрьме, Софья его навещала, несмотря на то, что ей приходилось, как писали СМИ, трудиться на трех работах, чтобы обеспечить семью. Всего у Ефремова шестеро детей.

По данным СМИ, в собственности Ефремова есть несколько квартир в столице — в доходном доме Бройдо в Хамовниках, на Тверской и на Олимпийском проспекте.

Первым делом 61-летний Михаил Олегович займется своим здоровьем. До этого СМИ писали, что звезду кино увозили в больницу с язвой желудка, кроме того, Ефремов регулярно проходил лечение у пульмонолога. Ни о каком возвращении в кино речь пока не идет.

— Действительно, у него серьезное заболевание легких. Здесь не были допущены врачи-пульмонологи. Они приезжали из областной больницы. Купировали серьезное заболевание, чтобы оно не развивалось. Но может быть печальный исход, — заявил Падалко.

Тем не менее его коллеги считают, что к профессии ему возвращаться нужно. Друг Ефремова актер Иван Охлобыстин так рассуждает на тему работы Ефремова у себя в соцсетях: «Ему нужно восстанавливаться. К тому же режиссеры хорошие очень нужны сейчас. Конечно, никаких комедийных проектов он больше себе не позволит, и странно это было бы. Но работать будет, я очень на это рассчитываю. Надеюсь, хватит разума и мудрости у руководства „Современника“ вернуть его, чтобы он ставил классику, драмы. Вся эта ситуация произвела на него тяжелое впечатление: не изменившись базово, он всё же стал другим».

Стал ли Ефремов другим? В колонии считают, что после всех нарушений он всё же смог исправиться.

Нарушения Ефремова в колонии

В исправительной колонии № 4 в городе Алексеевка Белгородской области Ефремов работал на должности кладовщика швейного участка и подсобным рабочим на участке деревообработки. Во время работы он «покидал рабочее место, чтобы попить чаю» — такую цитату судьи приводит Telegram-канал «Подъем». Неясно, имеется в виду единичное нарушение или систематическое.

«Кроме того, Ефремов постоянно нарушал дисциплину и требования к форме одежды», — цитирует белгородского судью Telegram-канал «Подъем». Как добавляет РИА Новости, связанное с формой нарушение заключалось в отсутствии нашивки на одежде.

Также в апреле 2023 года у Ефремова нашли смартфон — это стало самым злостным нарушением за весь срок отбывания наказания. СМИ приводят такие цифры: в период с 1 по 21 марта Михаил Ефремов 26 раз звонил жене и дочери.

«Это моя глупость. Увидел, что звонят ребята. Ну, и тоже решил позвонить разочек. Не понимаю до сих пор, зачем это сделал», — приводит слова самого Ефремова РИА Новости.

За это нарушение артист отсидел пять суток в штрафном изоляторе (ШИЗО).

Защитник осужденного актера подчеркнул, что все взыскания были погашены.

Участие в съемках фильмов для ФСИН и конкурс по роману «Преступление и наказание»

И всё же поощрений у осужденного Ефремова оказалось больше. Как сообщил представитель исправительной колонии, актер проявлял добросовестное отношение к своим обязанностям. Также известно, что в ИК-4 Михаил Ефремов активно занимался культурно-массовой деятельностью.

Источник: Belkin Alexey / News.ru











Михаил Ефремов рассказал, что в исправительном учреждении убирал мусор, играл в КВН и снимал с другими отбывающими наказание фильмы. Некоторые из них отметили на внутренних фестивалях ФСИН.

«Я тоскую по профессии и верю, что еще смогу принести пользу обществу в своем ремесле. Мне уже много лет. Я получил пусть запоздалый, но важный и серьезный урок. Хочется жить, но жить по-другому», — признался Ефремова на заседании суда.

В изоляторе актер обучился шитью и работе по дереву. Он также стал победителем всероссийского конкурса по роману Достоевского «Преступление и наказание» среди осужденных и получил ряд прочих наград.

Представитель колонии подчеркнул, что конфликтов с другими осужденными у Ефремова не возникало, и охарактеризовал его с положительной стороны.

Что еще Ефремов говорил на заседании

Ефремов на заседании заверил, что больше никогда не станет употреблять алкоголь.

«Я осознал, что мое самомнение, вседозволенность, пьянство привели меня к закономерному и заслуженному наказанию», — заявил на заседании Михаил Ефремов, где присутствовал по видеосвязи.

Главный мой враг — алкоголь. И я исключаю его из своей жизни. В колонии для меня произошла переоценка ценностей. Я стал с головы на ноги, и черное для меня никогда не будет белым. Я встал на путь исправления и сворачивать с него не стану. Михаил Ефремов актер, осужденный за вождение в нетрезвом виде, повлекшее по неосторожности смерть человека

Осужденный подчеркнул, что не было ни дня, когда он «не думал о своем грехе».

Ходатайствовать об УДО защита стала по причине ухудшения здоровья артиста. После перенесенного COVID-19 у Ефремова развилась хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), сообщила «Комсомольская правда». За последние полгода Ефремова несколько раз обследовали врачи-пульмонологи. Они пришли к выводу, что актеру нужно специализированное лечение. Сейчас ему тяжело дышать.

Сколько всего отсидел Ефремов

С учетом пребывания в СИЗО артист отсидел больше половины своего срока: его осудили осенью 2020 года по статье о вождении в нетрезвом виде, повлекшем по неосторожности смерть человека (ст. 264, ч. 4, п. «а» УК РФ). Выйти Ефремов должен был 30 декабря 2027 года.

Напомним, ДТП с участием Ефремова произошло в июне 2020 года. Автомобиль Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. После следствие обнаружило в крови артиста алкоголь.

В сентябре 2020 года Пресненский суд в Москве осудил Ефремова на восемь лет колонии, но в октябре Мосгорсуд сократил срок до семи с половиной лет лишения свободы.