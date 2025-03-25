НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

южн.

 751мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 84,19
EUR 92,34
Продают участок под базу отдыха
Без воды из-за обмеления Волги
ДТП с машиной скорой
Чего ждать от погоды
Оранжевый уровень из-за обмеления рек
Загадочная спираль в небе
Выплаты мамам после 30 лет
Уволили главврача
Как обмелела Волга
Построят аква-отель
Страна и мир ДТП с Михаилом Ефремовым Три нарушения против девяти поощрений. Как актер Михаил Ефремов отбывал свой срок и когда вернется в Москву к семье

Три нарушения против девяти поощрений. Как актер Михаил Ефремов отбывал свой срок и когда вернется в Москву к семье

Актера отпустили по УДО

1 414
10 комментариев
За время отбывания наказания Михаил Ефремов получил три нарушения и девять поощрений | Источник: Игорь Иванко / Агентство «Москва»За время отбывания наказания Михаил Ефремов получил три нарушения и девять поощрений | Источник: Игорь Иванко / Агентство «Москва»

За время отбывания наказания Михаил Ефремов получил три нарушения и девять поощрений

Источник:

Вчера стало известно, что актер Михаил Ефремов получил возможность досрочно выйти на свободу. Конечно же, его поклонники интересуются, когда и к кому вернется Ефремов и примут ли его в театре, а еще, что с ним происходило в колонии. Подробности — в материале MSK1.RU.

Еще две недели

— Выйдет из колонии он 9 апреля. К этому времени пройдут 15 суток до вступления решения суда в законную силу, — рассказал MSK1.RU адвокат Падалко. — Потом он должен будет зарегистрироваться по месту жительства в ГУФСИН — инспекции, которая будет дальше за ним наблюдать, и ходить раз в месяц отмечаться. Больше никаких ограничений нет.

Дома Ефремова ждет его пятая жена — звукорежиссер Софья Кругликова. Она родила ему троих детей — Веру, Надежду и Бориса. Пока муж был в тюрьме, Софья его навещала, несмотря на то, что ей приходилось, как писали СМИ, трудиться на трех работах, чтобы обеспечить семью. Всего у Ефремова шестеро детей.

По данным СМИ, в собственности Ефремова есть несколько квартир в столице — в доходном доме Бройдо в Хамовниках, на Тверской и на Олимпийском проспекте.

Первым делом 61-летний Михаил Олегович займется своим здоровьем. До этого СМИ писали, что звезду кино увозили в больницу с язвой желудка, кроме того, Ефремов регулярно проходил лечение у пульмонолога. Ни о каком возвращении в кино речь пока не идет.

— Действительно, у него серьезное заболевание легких. Здесь не были допущены врачи-пульмонологи. Они приезжали из областной больницы. Купировали серьезное заболевание, чтобы оно не развивалось. Но может быть печальный исход, — заявил Падалко.

Тем не менее его коллеги считают, что к профессии ему возвращаться нужно. Друг Ефремова актер Иван Охлобыстин так рассуждает на тему работы Ефремова у себя в соцсетях: «Ему нужно восстанавливаться. К тому же режиссеры хорошие очень нужны сейчас. Конечно, никаких комедийных проектов он больше себе не позволит, и странно это было бы. Но работать будет, я очень на это рассчитываю. Надеюсь, хватит разума и мудрости у руководства „Современника“ вернуть его, чтобы он ставил классику, драмы. Вся эта ситуация произвела на него тяжелое впечатление: не изменившись базово, он всё же стал другим».

Стал ли Ефремов другим? В колонии считают, что после всех нарушений он всё же смог исправиться.

Нарушения Ефремова в колонии

В исправительной колонии № 4 в городе Алексеевка Белгородской области Ефремов работал на должности кладовщика швейного участка и подсобным рабочим на участке деревообработки. Во время работы он «покидал рабочее место, чтобы попить чаю» — такую цитату судьи приводит Telegram-канал «Подъем». Неясно, имеется в виду единичное нарушение или систематическое.

«Кроме того, Ефремов постоянно нарушал дисциплину и требования к форме одежды», — цитирует белгородского судью Telegram-канал «Подъем». Как добавляет РИА Новости, связанное с формой нарушение заключалось в отсутствии нашивки на одежде.

Также в апреле 2023 года у Ефремова нашли смартфон — это стало самым злостным нарушением за весь срок отбывания наказания. СМИ приводят такие цифры: в период с 1 по 21 марта Михаил Ефремов 26 раз звонил жене и дочери.

«Это моя глупость. Увидел, что звонят ребята. Ну, и тоже решил позвонить разочек. Не понимаю до сих пор, зачем это сделал», — приводит слова самого Ефремова РИА Новости.

За это нарушение артист отсидел пять суток в штрафном изоляторе (ШИЗО).

Защитник осужденного актера подчеркнул, что все взыскания были погашены.

Участие в съемках фильмов для ФСИН и конкурс по роману «Преступление и наказание»

И всё же поощрений у осужденного Ефремова оказалось больше. Как сообщил представитель исправительной колонии, актер проявлял добросовестное отношение к своим обязанностям. Также известно, что в ИК-4 Михаил Ефремов активно занимался культурно-массовой деятельностью.

Источник: Belkin Alexey / News.ruИсточник: Belkin Alexey / News.ru
Источник:

Михаил Ефремов рассказал, что в исправительном учреждении убирал мусор, играл в КВН и снимал с другими отбывающими наказание фильмы. Некоторые из них отметили на внутренних фестивалях ФСИН.

«Я тоскую по профессии и верю, что еще смогу принести пользу обществу в своем ремесле. Мне уже много лет. Я получил пусть запоздалый, но важный и серьезный урок. Хочется жить, но жить по-другому», — признался Ефремова на заседании суда.

В изоляторе актер обучился шитью и работе по дереву. Он также стал победителем всероссийского конкурса по роману Достоевского «Преступление и наказание» среди осужденных и получил ряд прочих наград.

Представитель колонии подчеркнул, что конфликтов с другими осужденными у Ефремова не возникало, и охарактеризовал его с положительной стороны.

Что еще Ефремов говорил на заседании

Ефремов на заседании заверил, что больше никогда не станет употреблять алкоголь.

«Я осознал, что мое самомнение, вседозволенность, пьянство привели меня к закономерному и заслуженному наказанию», — заявил на заседании Михаил Ефремов, где присутствовал по видеосвязи.

Главный мой враг — алкоголь. И я исключаю его из своей жизни. В колонии для меня произошла переоценка ценностей. Я стал с головы на ноги, и черное для меня никогда не будет белым. Я встал на путь исправления и сворачивать с него не стану.

Осужденный подчеркнул, что не было ни дня, когда он «не думал о своем грехе».

Ходатайствовать об УДО защита стала по причине ухудшения здоровья артиста. После перенесенного COVID-19 у Ефремова развилась хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), сообщила «Комсомольская правда». За последние полгода Ефремова несколько раз обследовали врачи-пульмонологи. Они пришли к выводу, что актеру нужно специализированное лечение. Сейчас ему тяжело дышать.

Сколько всего отсидел Ефремов

С учетом пребывания в СИЗО артист отсидел больше половины своего срока: его осудили осенью 2020 года по статье о вождении в нетрезвом виде, повлекшем по неосторожности смерть человека (ст. 264, ч. 4, п. «а» УК РФ). Выйти Ефремов должен был 30 декабря 2027 года.

Напомним, ДТП с участием Ефремова произошло в июне 2020 года. Автомобиль Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном. Водителя фургона доставили в больницу, где он скончался от полученных травм. После следствие обнаружило в крови артиста алкоголь.

В сентябре 2020 года Пресненский суд в Москве осудил Ефремова на восемь лет колонии, но в октябре Мосгорсуд сократил срок до семи с половиной лет лишения свободы.

24 марта 2025 года суд удовлетворил поданное осужденным ходатайство об освобождении по УДО. Адвокат актера Юрий Падалко сообщил MSK1.RU, что артист выйдет из колонии 9 апреля. Оставшуюся часть наказания, 3,5 года, актер будет отбывать дома под надзором государственных органов. Ему нужно будет регулярно «отмечаться» в полиции или ГУФСИН по месту жительства. По данным «Известий», суд запретил Ефремову водить машину.

ПО ТЕМЕ
Ефремов Михаил Ефремов ДТП Суд УДО Колония
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
Инженер1
25 марта, 08:01
Вот о чем штаты договорились!
Гость
25 марта, 08:10
в нормальных обществах, режиссеры бы побоялись снимать алкаша убийцу, а у нас в порядке нормы.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат
Татьяна, пенсионерка
Мнение
«Могу перепутать названия улиц и не выбраться из соседнего двора». Журналистка — откровенно о том, как она живет и работает с дислексией
Маша Вишенина
Мнение
Банкротство спасет от долгов и проблем? Рассказываем обо всех рисках такой процедуры
Анна Ермакова
Мнение
6% для глубинки: не получится купить квартиру в Москве — можно в Пыть-Яхе. Смотрим, где дают льготную ипотеку
Денис Лебедев
Мнение
В месяц тратил всего 45 тысяч рублей. Россиянин честно рассказал о ценах на жизнь в Китае и неприятных привычках местных жителей
Евгений Бондарев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление