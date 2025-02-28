С марта в России можно будет по-новому использовать материнский капитал

С марта власти начнут по-новому защищать вкладчиков Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Материнский капитал можно будет использовать для строительства частных домов. Нововведения вступят в силу с первого марта, объяснила эксперт Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская:

— С 1 марта 2025 года средства материнского капитала станет возможно использовать для индивидуального жилищного строительства по договору подряда с использованием эскроу-счета, — РИА Новости цитируют эксперта. — Ранее уже можно было использовать средства материнского капитала для ИЖС, но это было сложнее: требовалось подтвердить целевое расходование средств.

Со следующего месяца власти начнут по-новому защищать вкладчиков. Если те захотят вложить маткапитал в строительство частного дома, то эти деньги заморозят в банке на специальных эскроу-счетах:

— Основное преимущество счетов эскроу — защита средств граждан на этапе строительства, так как ни заказчик, ни строительная компания не имеют к ним доступа до момента сдачи дома, — объяснили эксперты «Дом.РФ». — Строительная компания возводит дом за счет собственных денежных средств или привлеченного банковского финансирования.