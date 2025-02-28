С марта в России можно будет по-новому использовать материнский капитал

Материнский капитал можно будет использовать для строительства частных домов. Нововведения вступят в силу с первого марта, объяснила эксперт Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская:
— С 1 марта 2025 года средства материнского капитала станет возможно использовать для индивидуального жилищного строительства по договору подряда с использованием эскроу-счета, — РИА Новости цитируют эксперта. — Ранее уже можно было использовать средства материнского капитала для ИЖС, но это было сложнее: требовалось подтвердить целевое расходование средств.
Со следующего месяца власти начнут по-новому защищать вкладчиков. Если те захотят вложить маткапитал в строительство частного дома, то эти деньги заморозят в банке на специальных эскроу-счетах:
— Основное преимущество счетов эскроу — защита средств граждан на этапе строительства, так как ни заказчик, ни строительная компания не имеют к ним доступа до момента сдачи дома, — объяснили эксперты «Дом.РФ». — Строительная компания возводит дом за счет собственных денежных средств или привлеченного банковского финансирования.
Напомним, в середине февраля Владимир Путин поручил изменить правила, по которым россияне получают пособия по уходу за детьми. По инициативе, родители не должны лишаться выплат, даже если доходы семьи немного превысили прожиточный минимум. Из грустных новостей: начальница помешала жителю Перми завести детей. Всему виной звонки по вечерам, из-за которых семья якобы осталась без потомства и маткапитала.