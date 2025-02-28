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Страна и мир Новые законы С марта в России можно будет по-новому использовать материнский капитал

С марта в России можно будет по-новому использовать материнский капитал

Рассказываем о нововведении

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1 комментарий
С марта власти начнут по-новому защищать вкладчиков | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUС марта власти начнут по-новому защищать вкладчиков | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

С марта власти начнут по-новому защищать вкладчиков

Источник:

Материнский капитал можно будет использовать для строительства частных домов. Нововведения вступят в силу с первого марта, объяснила эксперт Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская:

— С 1 марта 2025 года средства материнского капитала станет возможно использовать для индивидуального жилищного строительства по договору подряда с использованием эскроу-счета, — РИА Новости цитируют эксперта. — Ранее уже можно было использовать средства материнского капитала для ИЖС, но это было сложнее: требовалось подтвердить целевое расходование средств.

Со следующего месяца власти начнут по-новому защищать вкладчиков. Если те захотят вложить маткапитал в строительство частного дома, то эти деньги заморозят в банке на специальных эскроу-счетах:

— Основное преимущество счетов эскроу — защита средств граждан на этапе строительства, так как ни заказчик, ни строительная компания не имеют к ним доступа до момента сдачи дома, — объяснили эксперты «Дом.РФ». — Строительная компания возводит дом за счет собственных денежных средств или привлеченного банковского финансирования.

Напомним, в середине февраля Владимир Путин поручил изменить правила, по которым россияне получают пособия по уходу за детьми. По инициативе, родители не должны лишаться выплат, даже если доходы семьи немного превысили прожиточный минимум. Из грустных новостей: начальница помешала жителю Перми завести детей. Всему виной звонки по вечерам, из-за которых семья якобы осталась без потомства и маткапитала.

ПО ТЕМЕ
Маткапитал Нововведения Эскроу-счет Строительство Частный дом
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Комментарии
1
Гость
6 минут
Строительная компания возводит дом за счёт средств, взятых в кредит в банке и не имеет доступа к деньгам клиента? И вы считаете, что это огромный плюс? Да это удорожание строительства дома в два раза минимум, и это удорожание с лихвой перекроет весь материнский капитал! Т.е. в выигрыше остаются только банки - не строители, а тем более - не клиент!
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