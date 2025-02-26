Умерла Мишель Трахтенберг — красотка из «Евротура», звезда «Баффи» и «Сплетницы». Актрисе было 39 лет

Комедия сделала Мишель всемирно известной Источник: кадр из фильма «Евротур», режиссер Джефф Шеффер











26 февраля умерла американская актриса Мишель Трахтенберг.

Мишель было 39 лет. Ее тело утром нашла ее мать. Как пишут наши коллеги из StarHit, правоохранители не нашли криминала в смерти Мишель.

— Недавно Трахтенберг перенесла пересадку печени. Звезда не рассказывала о болезни, хотя поклонники замечали, что в последнее время она стала выглядеть изможденной и хрупкой.

Некоторые предполагали, что артистка сделала пластику или начала принимать известный препарат для похудения. А кто-то даже утверждал, что знаменитость якобы увлеклась запрещенными веществами, — пишут журналисты.

Такой Мишель запомнили миллионы зрителей по всему миру Источник: кадр из фильма «Евротур», режиссер Джефф Шеффер











Мишель много лет играла в сериалах и фильмах Источник: соцсети Мишель

Подобные комментарии задевали Мишель.

— Объясните мне, почему я выгляжу больной? Вы что, потеряли календарь и не понимаете, что мне не 14 лет? Мне 38. Как печально, что вы оставляете такие комментарии, — писала она, когда ей говорили, что ее внешность сильно поменялась.

Одно из последних фото Мишель Источник: соцсети Мишель