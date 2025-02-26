Умерла Мишель Трахтенберг — красотка из «Евротура», звезда «Баффи» и «Сплетницы». Актрисе было 39 лет

26 февраля умерла американская актриса Мишель Трахтенберг.
Мишель было 39 лет. Ее тело утром нашла ее мать. Как пишут наши коллеги из StarHit, правоохранители не нашли криминала в смерти Мишель.
— Недавно Трахтенберг перенесла пересадку печени. Звезда не рассказывала о болезни, хотя поклонники замечали, что в последнее время она стала выглядеть изможденной и хрупкой.
Некоторые предполагали, что артистка сделала пластику или начала принимать известный препарат для похудения. А кто-то даже утверждал, что знаменитость якобы увлеклась запрещенными веществами, — пишут журналисты.
Подобные комментарии задевали Мишель.
— Объясните мне, почему я выгляжу больной? Вы что, потеряли календарь и не понимаете, что мне не 14 лет? Мне 38. Как печально, что вы оставляете такие комментарии, — писала она, когда ей говорили, что ее внешность сильно поменялась.
В России Мишель знали как красотку из комедии «Евротур» и героиню сериала про «Баффи — истребительницу вампиров». В нем Мишель играла сестру главной героини, Дон Саммерс. Также она играла в сериале «Сплетница».