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Страна и мир Умерла Мишель Трахтенберг — красотка из «Евротура», звезда «Баффи» и «Сплетницы». Актрисе было 39 лет

Умерла Мишель Трахтенберг — красотка из «Евротура», звезда «Баффи» и «Сплетницы». Актрисе было 39 лет

Тело Мишель нашла ее мать

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4 комментария
Комедия сделала Мишель всемирно известной | Источник: кадр из фильма «Евротур», режиссер Джефф ШефферКомедия сделала Мишель всемирно известной | Источник: кадр из фильма «Евротур», режиссер Джефф Шеффер

Комедия сделала Мишель всемирно известной

Источник:

26 февраля умерла американская актриса Мишель Трахтенберг.

Мишель было 39 лет. Ее тело утром нашла ее мать. Как пишут наши коллеги из StarHit, правоохранители не нашли криминала в смерти Мишель.

— Недавно Трахтенберг перенесла пересадку печени. Звезда не рассказывала о болезни, хотя поклонники замечали, что в последнее время она стала выглядеть изможденной и хрупкой.

Некоторые предполагали, что артистка сделала пластику или начала принимать известный препарат для похудения. А кто-то даже утверждал, что знаменитость якобы увлеклась запрещенными веществами, — пишут журналисты.

Такой Мишель запомнили миллионы зрителей по всему миру | Источник: кадр из фильма «Евротур», режиссер Джефф ШефферТакой Мишель запомнили миллионы зрителей по всему миру | Источник: кадр из фильма «Евротур», режиссер Джефф Шеффер

Такой Мишель запомнили миллионы зрителей по всему миру

Источник:
Мишель много лет играла в сериалах и фильмах | Источник: соцсети МишельМишель много лет играла в сериалах и фильмах | Источник: соцсети Мишель

Мишель много лет играла в сериалах и фильмах

Источник:

Подобные комментарии задевали Мишель.

— Объясните мне, почему я выгляжу больной? Вы что, потеряли календарь и не понимаете, что мне не 14 лет? Мне 38. Как печально, что вы оставляете такие комментарии, — писала она, когда ей говорили, что ее внешность сильно поменялась.

Одно из последних фото Мишель | Источник: соцсети МишельОдно из последних фото Мишель | Источник: соцсети Мишель

Одно из последних фото Мишель

Источник:

В России Мишель знали как красотку из комедии «Евротур» и героиню сериала про «Баффи — истребительницу вампиров». В нем Мишель играла сестру главной героини, Дон Саммерс. Также она играла в сериале «Сплетница».

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Комментарии
4
Гость
7 часов
Больные наркоманией отрицают всё до последней минуты это рак души и без врача психиатра-нарколога не лечится Медик
Гость
6 часов
😪😪😪🙏🙏🙏
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